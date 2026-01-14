US-IranWar: ‘आम्ही इराणला धोका देणार नाही पण…’ असीम मुनीरने बोलावली ‘इमर्जन्सी’ मीटिंग; युद्धात पाकिस्तान ‘असा’ ठरणार बळीचा बकरा

Asim Munir emergency meeting Iran crisis 2026 : इराणमधील (Iran) इस्लामी राजवटीविरुद्ध सुरू असलेल्या जनआक्रोशाने आता जागतिक युद्धाचे वळण घेतले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी “मदत येत आहे” (Help is coming) असे संकेत दिल्याने इराणवर अमेरिकन हल्ल्याची टांगती तलवार आहे. मात्र, या संघर्षात सर्वात जास्त कोंडी झाली आहे ती पाकिस्तानची. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी अलीकडेच उच्चस्तरीय सुरक्षा अधिकाऱ्यांची एक आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे, ज्यामध्ये इराणवर हल्ला झाल्यास पाकिस्तानने कोणाची बाजू घ्यावी, यावर खलबते झाली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत आयएसआय (ISI) प्रमुख आणि नवनियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जनरल असीम मलिक, दक्षिणी कमांडर आणि लष्करी गुप्तचर विभागाचे महासंचालक उपस्थित होते. बैठकीचा मुख्य अजेंडा हा होता की, जर अमेरिकेने इराणच्या अणुप्रकल्पांवर किंवा लष्करी तळांवर हल्ले केले, तर पाकिस्तानला आपली बाजू स्पष्ट करावी लागेल. ट्रम्प प्रशासनासोबत पाकिस्तानचे संबंध सुधारत असताना, इराणसारख्या ‘शेजारी’ देशाला शत्रू बनवणे पाकिस्तानला परवडणारे नाही.
पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा यक्षप्रश्न म्हणजे अमेरिकेला लष्करी तळ (Airbases) देणे. शीतयुद्धाच्या काळात आणि अफगाणिस्तान युद्धावेळी पाकिस्तानने अमेरिकेला आपले तळ वापरू दिले होते. आता ट्रम्प प्रशासन इराणवर लक्ष ठेवण्यासाठी किंवा हल्ल्यासाठी पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्राची मागणी करू शकते. जर पाकिस्तानने ‘नाही’ म्हटले तर अमेरिकेकडून मिळणारी आर्थिक मदत थांबू शकते आणि जर ‘हो’ म्हटले तर इराणसोबतची सीमा रक्ताने माखू शकते.
पाकिस्तानमध्ये शिया मुस्लिमांची संख्या सुमारे ३० टक्के आहे, ज्यांची इराणबद्दल मोठी सहानुभाती आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत अशी भीती व्यक्त करण्यात आली की, इराणवर अमेरिकन किंवा इस्रायली हल्ला झाल्यास पाकिस्तानच्या रस्त्यांवर हिंसाचार उसळू शकतो. याव्यतिरिक्त, इराणमधून लाखो निर्वासित पाकिस्तानात येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे आधीच डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येईल.
पाकिस्तानची बलुचिस्तान सीमा इराणला लागून आहे. या भागात आधीच फुटीरतावादी गट सक्रिय आहेत. इराणमध्ये अस्थिरता निर्माण झाल्यास हे गट अधिक आक्रमक होऊ शकतात. असीम मुनीर यांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला की, अफगाणिस्तानसोबतची ‘डुरंड लाईन’ आधीच धगधगत असताना इराणसोबत दुसरी युद्धजन्य सीमा उघडणे पाकिस्तानसाठी आत्मघाती ठरेल.
Ans: अधिकृतपणे पाकिस्तानने हे वृत्त फेटाळले आहे, परंतु सुरक्षा सूत्रांनुसार, ट्रम्प प्रशासन पडद्यामागे हवाई क्षेत्र वापरण्यासाठी दबाव टाकत आहे.
Ans: पाकिस्तानमधील मोठी शिया लोकसंख्या रस्त्यावर उतरू शकते, ज्यामुळे देशात अंतर्गत सुरक्षा आणि जातीय तणाव निर्माण होऊ शकतो.
Ans: इराण सीमेवर सुरक्षा वाढवणे आणि अमेरिकेला थेट लष्करी मदत देण्यापूर्वी देशांतर्गत स्थिरतेचा विचार करणे, हा या बैठकीचा मुख्य हेतू होता.