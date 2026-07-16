बुलेट प्रेमींसाठी खुशखबर! RE रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 2026, नवीन फीचर्ससह लाँच, किंमत ₹1.87 लाखांपासून सुरु

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील दुचाकी दिग्गजांपैकी रॉयल एनफिल्डने आपली सर्वात लोकप्रिय बाईक ‘क्लासिक ३५०’ चे २०२६ मधील अपडेटेड व्हर्जन भारतात लाँच केले आहे. या नव्या मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत १.८७ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन टॉप व्हेरिएंटसाठी २.२३ लाख रुपयांपर्यंत जाते. आजपासूनच ही बाईक देशभरातील रॉयल एनफिल्डच्या डीलरशिप्सवर उपलब्ध झाली आहे.
कंपनीने बाईकच्या मूळ रेट्रो डिझाइनमध्ये कोणताही मोठा बदल न करता, ग्राहकांच्या दैनंदिन गरजेचा विचार करून काही महत्त्वाचे आणि प्रॅक्टिकल फीचर्स यामध्ये जोडलेले आहेत.
काय आहेत नवीन अपडेट्स?
नव्या २०२६ क्लासिक ३५० मध्ये प्रामुख्याने दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत, जे ड्युअल-चॅनल एबीएस Dual-Channel ABS असणाऱ्या सर्व व्हेरिएंट्समध्ये पाहायला मिळतील,
इंजिन आणि तांत्रिक बाजू
बाईकमध्ये पूर्वीसारखेच परिचयाचे ३४९ सीसीचे सिंगल-सिलेंडर, एअर/ऑईल-कूल्ड जे-सिरीज इंजिन वापरण्यात आले आहे. हे इंजिन ६,१०० आरपीएमवर २०.२ बीएचपी पॉवर आणि ४,००० आरपीएमवर २७ एनएम टॉर्क जनरेट करते. हे इंजिन ५-स्पीड गिअरबॉक्सशी जोडलेले आहे. इंजिनमध्ये इतर कोणताही खास बदल न करता, ते पूर्वीच्या स्वरूपातच ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय बाईकची चेसिस, सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टीम, १३ लिटरची इंधन टाकी आणि १७० मिमीचा ग्राउंड क्लिअरन्स यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
टॉप मॉडेलमधील फीचर्स
निवडलेल्या व्हेरिएंटनुसार ग्राहकांना एलईडी हेडलॅम्प, एलईडी पायलट लॅम्प्स, ॲडजस्टेबल ब्रेक आणि क्लच लेव्हर्स, गिअर पोझिशन इंडिकेटर आणि ‘ट्रिपर नेव्हिगेशन पॉड’ सारखे फीचर्स मिळतील, जे रॉयल एनफिल्ड ॲपद्वारे टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन दाखवते. जून २०२६ मध्ये कंपनीने एकूण १.१४ लाख गाड्यांची विक्री करत २७% वाढ नोंदवली आहे, ज्यामध्ये क्लासिक ३५० चा वाटा मोठा आहे.
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रंग आणि स्पर्धा
१९५० च्या दशकातील रॉयल एनफिल्ड G2 बाईकवरून प्रेरित असलेली ही क्लासिक ३५० तिच्या जुन्या गोल इंधन टाकी आणि रेट्रो लूकसह बाजारात दिसेल. ग्राहक ही बाईक रेडडिच रेड, हॅल्शियन ब्लॅक, मद्रास रेड, जोधपूर ब्लू, मेडालियन ब्रॉन्झ, कमांडो सँड, गन ग्रे, स्टील्थ ब्लॅक आणि एमराल्ड ग्रीन अशा विविध आकर्षक रंगांमध्ये खरेदी करू शकतात.
रॉयल एनफिल्डच्या पोर्टफोलिओमध्ये ही बाईक ‘बुलेट ३५०’ आणि ‘गोअन क्लासिक ३५०’ च्या दरम्यानचे स्थान घेते. भारतीय बाजारपेठेत या बाईकची थेट स्पर्धा होंडा CB350, जावा ३५० आणि ट्रायम्फ स्पीड टी४ या गाड्यांशी आहे.