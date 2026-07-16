US-Iranwar: मध्यपूर्वेत येणार विध्वंसक वादळ? ट्रम्पच्या इशाऱ्यानंतर इराणने फुंकले रणशिंग; केले युद्धाची चाहूल देणारे मोठे वक्तव्य

US Iran military conflict 2026 : अमेरिका आणि इराण (US-Israel Iran War) यांच्यातील संघर्ष आता केवळ धमक्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो एका महाभयंकर युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या सातत्यपूर्ण हवाई हल्ल्यांमुळे मध्य आशियातील म्हणजेच मध्य पूर्वेतील संकट कमालीचे चिघळले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या थेट इशाऱ्यानंतर इराणनेही आता अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला असून, अमेरिकेच्या कोणत्याही हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. “जर अमेरिकेच्या हल्ल्यांमध्ये आमच्या देशातील एकाही पायाभूत सुविधेचे नुकसान झाले, तर आम्ही संपूर्ण मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या सर्व सामरिक पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त करू,” अशी खुली धमकी इराणने दिली आहे.
इराणच्या या भूमिकेमुळे संपूर्ण आखाती देशांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले आहे. इराणच्या खतम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालयाचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम झोल्फघारी यांनी गुरुवारी इराणच्या सरकारी माध्यमांशी बोलताना अत्यंत कठोर शब्दांत ही चेतावणी दिली. झोल्फघारी यांनी स्पष्ट केले की, जर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या धमक्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला, तर इराणचे सशस्त्र दल अशा पद्धतीचे प्रत्युत्तरात्मक हल्ले करेल की, संपूर्ण मध्य पूर्व भागात अमेरिकेच्या प्रभावाचा किंवा त्यांच्या महत्त्वाच्या ठिकाणांचा कोणताही मागमूस उरणार नाही.
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या संपूर्ण वादात ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील केंद्रबिंदू ठरला आहे. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा मोठा वाटा याच सागरी मार्गावरून जातो. ब्रिगेडियर जनरल झोल्फघारी यांनी या महत्त्वाच्या सागरी क्षेत्राबाबत अमेरिकेला कडक शब्दांत सुनावले आहे. “आम्ही होर्मुझच्या समुद्रामध्ये अमेरिकेचा किंवा कोणत्याही प्रादेशिक बाहेरील देशाचा कोणताही हस्तक्षेप कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या भागात अमेरिकन नौदलाने कोणतीही हालचाल केल्यास त्याला थेट युद्ध पुकारल्यासारखे समजले जाईल, असा इराणचा रोख आहे.
या नव्या वादाची ठिणगी मंगळवारी पडली, जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘फॉक्स न्यूज’ (Fox News) या वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत इराणला थेट धमकी दिली. ट्रम्प यांनी म्हटले होते की, जर तेहरानने अमेरिकेशोबत वाटाघाटी किंवा शांतता चर्चा करण्यास स्पष्ट नकार दिला, तर अमेरिकन लष्कर पुढील आठवड्यापासून इराणच्या अंतर्गत भागांवर हल्ले करण्यास सुरवात करेल. या हल्ल्यांमध्ये प्रामुख्याने इराणचे महत्त्वाचे वीज प्रकल्प (Power Plants), पूल आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जाईल, जेणेकरून इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडेल. ट्रम्प यांच्या या विधानाने इराणच्या लष्कराला चिथावणी दिली.
ट्रम्प यांच्या धमकीला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने थेट लष्करी कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. गुरुवारी इराणच्या लष्कराने अधिकृत दावा केला की, त्यांनी बहरीन देशात असलेल्या अमेरिकेच्या ‘शेख ईसा’ (Shaikh Isa Air Base) या अत्यंत महत्त्वाच्या हवाई तळावर पुन्हा एकदा भीषण हल्ला चढवला आहे. या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यामध्ये अमेरिकेची “हवाई निगराणी आणि नियंत्रण रडार प्रणाली” पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर, अमेरिकन लढाऊ विमानांसाठी इंधन पुरवणारे मुख्य “इंधन टाकी पंपिंग स्टेशन” देखील इराणच्या हल्ल्यात जळून खाक झाले आहे.
यापूर्वी इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) या तळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. आयआरजीसीच्या म्हणण्यानुसार, हा हल्ला अमेरिकन सैन्याद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या ‘सुपर हॉक रडार’ आणि अत्याधुनिक ‘पॅट्रियट संरक्षण प्रणाली’ (Patriot Missile System) वर करण्यात आला होता. अमेरिकेची ही हवाई संरक्षण यंत्रणा निकामी झाल्यामुळे बहरीन येथील तळाची सुरक्षा आता धोक्यात आली आहे.
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इराणच्या आयआरजीसीने (IRGC) हा हल्ला करण्यामागे एक भावनिक आणि लष्करी कारण दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेने यापूर्वी केलेल्या कारवाईमुळे इराणच्या अहवाज (Ahvaz) शहरातील निष्पाप मुलांचे कर्करोग रुग्णालय (Cancer Hospital) आणि इलम प्रांतातील सीमावर्ती भागात कर्बलाला जाणाऱ्या भाविकांसाठी असलेला महत्त्वाचा पाणी उत्पादन प्रकल्प रिकामा करावा लागला होता. अमेरिकेच्या या अमानुष कृत्याचा बदला घेण्यासाठीच आम्ही कुवेत, जॉर्डन आणि बहरीन येथील अमेरिकेच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे.
एकंदरीत पाहता, जर पुढील काही दिवसांत दोन्ही देशांमधील राजनैतिक चर्चा यशस्वी झाली नाही, तर मध्य पूर्वेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विनाश पाहायला मिळू शकतो. इराणने आखाती देशांमधील तेल विहिरी आणि वीज केंद्रांना लक्ष्य केल्यास जागतिक पातळीवर तेलाचे संकट उभे राहण्याची दाट शक्यता आहे.