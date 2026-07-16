शेख हसीना यांची ७६० अरब टका संपत्ती जप्त, बांगलादेशात परतण्याची घोषणा करताच तारिक सरकारची कारवाई

बांगलादेशातील फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने सांगितले कि शेख हसीना यांची देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील मिळून ७६० अरब टका संपत्ती जप्त केली आहे . एजन्सी प्रमुख इख्तियार मोहम्मद मामून यांनी सांगितले कि देशाबाहेरील पैसे पुन्हा देशात आणण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत . या वर्षाच्या शेवटा पर्यंत ते यात यशस्वी होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे .
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बांगलादेशात विद्यार्थी आणि जमात ए इस्लामी यांच्या हिंसक आंदोलनानंतर , शेख हसीना यांना देशातून पळून भारतात आश्रय घ्यावा लागला . सत्तेतून पायउतार होत असताना त्या जर स्वतःच्या देशात थांबून राहिल्या असत्या तर पंतप्रधान यांच्या निवासस्थानी जेव्हा हिंसक आंदोलक पोहोचले होते . तेव्हाच त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता . तेव्हा स्वतःचा आणि आपल्या जवळच्या नातेवाईकांचा जीव वाचवत त्या भारतात आल्या . नंतर मोहम्मद युसूफ यांच्या अंतरिम सरकारने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल मध्ये गुन्हा नोंद करून कारवाई सुरु केली .
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हिंसक आंदोलन झाल्यानंतर बांगलादेशात तारिक रहमान यांचे सरकार आले . त्या सरकारने शेख हसीना यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद केला . गुन्हा नोंद करताना त्यांनी शेख हसीना यांच्यावर अमानवीय कृत्य , दडपशाही , भ्रष्टाचार या सारखे आरोप केले . आणि शेख हसीना याना मृत्युदंडाची शिका सुनावली . तसेच सरकारने शेख हसीना यांच्या बांगलादेशातील सर्वात जुन्या असलेल्या पक्षावर बंदी घातली गेली . त्यांच्या कार्यकर्त्यावर कारवाई करण्यास सुरवात केली . आत्ताच दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये शेख हसीना यांनी सांगितले कि , मी पुन्हा माझ्या मायदेशी परत जाईन आणि लावलेल्या सर्व निराधार , खोट्या आरोपांना आव्हान देईन . मला माझ्या मायदेशीच मृत्यू आलेला आवडेल .