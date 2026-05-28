इराण-अमेरिका कराराच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान अस्वस्थ; स्वत:ला शांतिदूत म्हणत केलं ‘हे’ मोठं विधान

Updated On: May 28, 2026 | 07:06 AM IST
सारांश

पाकिस्तानची चिंता या कारणामुळेही वाढली आहे की, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या तणावाचा थेट परिणाम त्याच्या नाजूक अर्थव्यवस्थेवर आणि तेल पुरवठ्यावर होऊ शकतो.

इराण-अमेरिका करारामुळे पाकिस्तान अस्वस्थ; स्वत:ला शांतिदूत म्हणत केलं 'हे' मोठं विधान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

विस्तार

इस्लामाबाद : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तान पुन्हा एकदा स्वतःला शांतिदूत म्हणून जगासमोर येण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी इराण आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच शांतता करार होण्याची आशा व्यक्त केली आहे.

आर्थिक संकट आणि प्रादेशिक दबावाशी झुंज देणारा पाकिस्तान या संपूर्ण घडामोडीत आपली उपयुक्तता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानची चिंता या कारणामुळेही वाढली आहे की, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या तणावाचा थेट परिणाम त्याच्या नाजूक अर्थव्यवस्थेवर आणि तेल पुरवठ्यावर होऊ शकतो. ईद-उल-अझहाच्या निमित्ताने पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि इराणचे राष्ट्रपती यांच्यात दूरध्वनीवरून संभाषण झाले. या संभाषणादरम्यान, शाहबाज यांनी इराण आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच एक करार होईल, ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित होईल, अशी आशा व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, पाकिस्तान नेहमीच इराणच्या पाठीशी उभा राहील. पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या कार्यालयानुसार, दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक परिस्थिती आणि पश्चिम आशिया संकटावर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान, पाकिस्तानने आपले लष्करप्रमुख, फील्ड मार्शल मुनीर यांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. इराणनेही असिम मुनीर यांच्या शांतता प्रयत्नांची प्रशंसा केल्याचे वृत्त आहे.

Published On: May 28, 2026 | 07:06 AM

