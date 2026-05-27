US Iran Tension : इराणसोबत डील करण्यासाठी तडफडत आहेत ट्रम्प? IRGC च्या ‘त्या’ दाव्याने खळबळ, नेमकं काय आहे कारण?

Updated On: May 27, 2026 | 05:30 PM IST
US Iran Tension : इराणच्या रिव्लोहल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने खळबळजनक दावा केला आहे. IRGC ने, ट्रम्प शांतता करार करण्यासाठी इराणसमोर गयावया करत असल्याचा दावा केला आहे. तर अमेरिकेचे हल्ले असेच सुरु राहिले तर चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल अशी धमकीही दिली आहे.

US Iran Tension (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

US Iran Tension : होर्मुझ आणि अब्बास बंदरावर अमेरिकी हल्ल्यानंतर अमेरिका इराण तणाव (US Iran Conflict) शिगेला पोहोचला आहे. यामुळे दोन्ही देशांच्या पड्यामागे सुरु असलेल्या शांतता चर्चेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असे असतानाच इराणच्या रिव्लोहल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने डोनाल्ड ट्रम्पवर हल्ला चढवला आहे. IRGC ट्रम्प शांतता करारासाठी इराणकडे गयावया करत असल्याचा दावा केला आहे. IRGC च्या या दाव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. यामुळे वाद आणखी पेटण्याची शक्यात आहे.

IRGC ने दावा केला आहे की, सध्या संघर्षामुळे पाश्चात्य देशांमधील उर्जा संकट आणि तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. या कारणामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सध्या इराणसोबत डील करण्यासाठी भीक मागण्याच्या मनस्थितीत आहेत. IRGC चे कमांडर मोहम्मद अकबरजाहेद यांनी हा दावा केला आहे.

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार, अकबरजादेह यांनी मंगळवारी (२६ मे) एका जाहीर सभेत पाश्चात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, अमेरिका आणि युरोपमध्ये सध्या तीव्र इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा फायदा इराणला होत असून आता अमेरिका लष्करी संघर्षाऐवजी इराणच्या अटींवर करार करण्यास तयार आहेत.

अकबरजादेह यांनी इराण युद्धासाठी सज्ज असल्याचीही धमकीही दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग इराणच्याच नियंत्रणाखाली राहिल. यावर हल्ला झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असेही त्यांनी म्हटले. आमची क्षेपणास्त्रे कोणत्याही हल्लाला रोखण्यासाठी तयार असून युद्धा हाच शेवटचा पर्याय असू शकतो असे अकबरजादेह यांनी म्हटले.

इराणना हा दावा अशा वेळी केला आहे जेव्हा अमेरिकन सैन्याने होर्मुझ(Homruz) मध्ये दोन इराणी जहाजांना माइन्स पेरताना पकडले होते. यानंतर त्यांच्यावर थेट लष्करी कारवाई देखील करण्यात आली. तसेच अब्बास बंदरावरील काही इराणी लष्करी तळांवरही हल्ले झाले.

अमेरिकेने हे हल्ले आपल्या स्वसंरक्षणासाठी केल्याचा दावा केला आहे. यामुळे इराणमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून इराणचे सर्वाच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांनी इस्रायलला संपवणयाची धमकी दिली आहे. तर दुसरीकडे इस्रायलचे दक्षिण लेबनॉनमध्ये हल्ले सुरुच आहे. या सर्व बिकट परिस्थितीमुळे युद्धा पुन्हा भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणच्या IRGC ने ट्रम्पबाबात काय दावा केला आहे?

    Ans: इराणच्या IRGC चे उप कमांडर, मोहम्मद अकबरजाहेद यांनी दावा केला आहे की, सध्या संघर्षामुळे पाश्चात्य देशांमध्ये उर्जा संकट आणि इंधन दर गगनाला भिडले आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणसोबत डील करण्यासाठी भीक मागण्याच्या मनस्थितीत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

  • Que: अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणने काय धमकी दिली?

    Ans: अमेरिकेच्या होर्मुझ सामुद्रधुनी आणि अब्बास बंदरावरील हल्ल्यानंतर इराणने तीव्र संतपा व्यक्त केला आहे. अमेरिकेला त्याचा मित्रदेश इस्रायलला संपवण्याची धमकी दिली आहे.

Published On: May 27, 2026 | 05:22 PM

