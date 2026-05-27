US Iran Tension : इराणसोबत डील करण्यासाठी तडफडत आहेत ट्रम्प? IRGC च्या ‘त्या’ दाव्याने खळबळ, नेमकं काय आहे कारण?

US Iran Conflict : अमेरिकी हल्ल्यानंतर इराण संतप्त; थेट इस्रायलला संपवण्याचा इशारा, मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?
IRGC ने दावा केला आहे की, सध्या संघर्षामुळे पाश्चात्य देशांमधील उर्जा संकट आणि तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. या कारणामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) सध्या इराणसोबत डील करण्यासाठी भीक मागण्याच्या मनस्थितीत आहेत. IRGC चे कमांडर मोहम्मद अकबरजाहेद यांनी हा दावा केला आहे.
इराणच्या सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार, अकबरजादेह यांनी मंगळवारी (२६ मे) एका जाहीर सभेत पाश्चात्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, अमेरिका आणि युरोपमध्ये सध्या तीव्र इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा फायदा इराणला होत असून आता अमेरिका लष्करी संघर्षाऐवजी इराणच्या अटींवर करार करण्यास तयार आहेत.
अकबरजादेह यांनी इराण युद्धासाठी सज्ज असल्याचीही धमकीही दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग इराणच्याच नियंत्रणाखाली राहिल. यावर हल्ला झाल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असेही त्यांनी म्हटले. आमची क्षेपणास्त्रे कोणत्याही हल्लाला रोखण्यासाठी तयार असून युद्धा हाच शेवटचा पर्याय असू शकतो असे अकबरजादेह यांनी म्हटले.
इराणना हा दावा अशा वेळी केला आहे जेव्हा अमेरिकन सैन्याने होर्मुझ(Homruz) मध्ये दोन इराणी जहाजांना माइन्स पेरताना पकडले होते. यानंतर त्यांच्यावर थेट लष्करी कारवाई देखील करण्यात आली. तसेच अब्बास बंदरावरील काही इराणी लष्करी तळांवरही हल्ले झाले.
अमेरिकेने हे हल्ले आपल्या स्वसंरक्षणासाठी केल्याचा दावा केला आहे. यामुळे इराणमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून इराणचे सर्वाच्च नेते मोजतबा खामेनेई यांनी इस्रायलला संपवणयाची धमकी दिली आहे. तर दुसरीकडे इस्रायलचे दक्षिण लेबनॉनमध्ये हल्ले सुरुच आहे. या सर्व बिकट परिस्थितीमुळे युद्धा पुन्हा भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
