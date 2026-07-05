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Actor Car Accident: मुसळधार पावसात अभिनेत्याच्या BMW कारवर कोसळलं झाड, कारचा चक्काचूर; थोडक्यात वाचला जीव!

Updated On: Jul 05, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

Heavy Rain News: मुंबईतील मुसळधार पावसात उर्वशी ढोलकियाचा मुलगा क्षितिज ढोलकियाच्या BMW कारवर झाड कोसळून मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने तो सुरक्षित असून मोठी दुर्घटना टळली.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

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विस्तार

Heavy Rain News: महाराष्ट्रात सध्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून अनेक भागांत जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. विशेषतः मुंबईत अनेक ठिकाणी पाणी साचले असून नागरिकांच्या घरांमध्ये पावसाचे पाणी शिरत आहे. तसेच, अनेक ठिकाणी झाडे कोसळण्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. या मुसळधार पावसाचा फटका आता सर्वसामान्यांसोबतच सेलिब्रिटींनाही बसू लागला आहे.

अभिनेत्री उर्वशी ढोलकियाचा मुलगा क्षितिज ढोलकिया एका मोठ्या अपघातातून थोडक्यात बचावला. त्याच्या सोसायटीच्या पार्किंगमध्ये उभी असलेल्या त्याच्या BMW कारवर अचानक मोठे झाड कोसळल्याने वाहनाचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने, ही घटना घडली तेव्हा क्षितिज किंवा इतर कोणीही गाडीत नसल्याने मोठी जीवितहानी टळली.

या घटनेनंतर क्षितिजने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला. या व्हिडिओमध्ये झाडाखाली दबलेली आणि चक्काचूर झालेली कार तसेच अग्निशमन दलाचे कर्मचारी झाड हटवताना दिसत आहेत. त्याने मुंबई पोलिसांचे आणि बचाव पथकाचे आभार मानत, आपण सुरक्षित असल्याबद्दल स्वतःला भाग्यवान समजत असल्याची भावना व्यक्त केली.

 

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क्षितिज ढोलकियाने अभिनय क्षेत्रात ‘नागिन ७’ मालिकेतून पदार्पण केले. अभिनयापूर्वी त्याने सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणूनही काम केले असून ‘हमशकल’ आणि ‘ड्रीम गर्ल’ या चित्रपटांच्या निर्मिती टीममध्ये तो सहभागी होता. त्याची आई उर्वशी ढोलकिया ‘कसौटी जिंदगी की’ मालिकेतील ‘कोमोलिका’ या भूमिकेमुळे प्रसिद्ध झाली. तसेच ती ‘बिग बॉस ६’ ची विजेतीही राहिली आहे.

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

( फोटो सौजन्य -सोशल मिडिया)

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दरम्यान, मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे अनेक सेलिब्रिटींनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशनूर कौर हिच्या आलिशान घरात पावसाचे पाणी शिरल्याने तिच्या घरातील वस्तूंचे नुकसान झाले. तर वाहतूक कोंडीमुळे अभिनेता रणदीप हुडा याला सामान्य प्रवाशांप्रमाणे मेट्रोने प्रवास करावा लागला. मुंबईतील पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक भागांत पाणी साचल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे.

Web Title: During heavy rainfall in mumbai a tree fell on urvashi dholakias son kshitij dholakias bmw car causing extensive damage

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Published On: Jul 05, 2026 | 08:55 AM

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