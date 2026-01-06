Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India-Israel Trade: भारत–इस्रायल व्यापाराला मिळणार नवी चालना; एसबीआयकडून रुपयांत होणार व्यवहार सुलभ

भारत आणि इस्रायलमधील धोरणात्मक संबंध दृढ होत असताना आणि मुक्त व्यापार करारावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, इस्त्रायलमध्ये उपस्थित असलेली एकमेव भारतीय कर्जदाता स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) रुपयांमध्ये व्यवहार करणार आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 10:29 AM
India-Israel Trade: भारत–इस्रायल व्यापाराला मिळणार नवी चालना; एसबीआयकडून रुपयांत होणार व्यवहार सुलभ

India-Israel Trade: भारत–इस्रायल व्यापाराला मिळणार नवी चालना; एसबीआयकडून रुपयांत होणार व्यवहार सुलभ (फोटो-सोशल मीडिया)

  • भारत आणि इस्रायल संबंधांत नवी गती येणार
  • रुपयांमध्ये व्यापार, एफटीएवर लवकरच करार
  • भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ८.२ टक्के नोंदवली वाढ
India-Israel Trade: भारत–इस्रायल व्यापाराला मिळणार नवी चालना मिळणार आहे. भारत आणि इस्रायलमधील धोरणात्मक संबंध दृढ होत असताना आणि मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, इस्त्रायलमध्ये उपस्थित असलेली एकमेव भारतीय कर्जदाता स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) रुपयांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एसबीआयच्या एका प्रमुख अधिकाऱ्याने सांगितले की, या व्यवस्थेद्वारे, इस्रायली निर्यात/आयात करणाऱ्या संस्था भारतीय रुपयांमध्ये देयके प्राप्त करतील आणि देयके देतील, जी इस्रायली विक्रेता/खरेदीदाराकडून वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्या/खरेदीसाठी इनव्हॉइसच्या विरूद्ध स्पेशल रुपी व्होस्ट्रो अकाउंट (एसआरव्हीए) मध्ये जमा केली जातील.

हेही वाचा: Stock Market Today: शेअर बाजारात आज सकारात्मक वातावरण! गुंतवणूकदारांच्या चेहऱ्यावर आलं हसू

जगभरातील भागीदार देशांसोबत भारताचा महत्त्वपूर्ण व्यापार आणि जागतिक व्यावसायिक समुदायामध्ये भारतीय रुपयांमध्ये व्यापार करण्यात वाढती आवड लक्षात घेता, आमचे बँकिंग नियामक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारतीय बँकांना त्यांच्या कॉर्पोरेट क्लायंटची निर्यात आणि आयात भारतीय रुपयांमध्ये सेटल करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत इस्त्रायलची भागीदार देशांपैकी एक म्हणून निवड करण्यात आली आहे, असे एसबीआय इस्त्रायलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) व्ही. मणिवन्नन म्हणाले आहेत. यामुळे भारत आणि इस्रायल संबंधांत नवी गती येणार असून यापुढे एसबीआयकडून रुपयांत व्यवहार असून सुलभ होणार आहे.

हेही वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरांनी घेतली उसळी, चांदीही तेजीत! आजचे नवे दर वाचून थक्क व्हाल

भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे. या आत्मविश्वासाचे प्रतिबिंबित करून, जागतिक वित्तीय दिग्गज बँक ऑफ अमेरिकालाही भारताच्या विकास कथेची खात्री पटली आहे. बँकेने चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.६ टक्के केला आहे, जो मागील ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. शिवाय, बँक ऑफ अमेरिकाने २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठीचा जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के केला आहे, जो मागील ६.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ब्रोकरेज फर्मच्या मते, अलीकडील आर्थिक आकडेवारी २०२५ च्या अखेरीस देशाच्या आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये स्पष्ट सुधारणा दर्शवते. अहवालात म्हटले आहे की, भारताच्या अर्थव्यवस्थेने दुसऱ्या तिमाहीत ८.२ टक्के वेगाने वाढ नोंदवली आहे, जी अपेक्षेपेक्षा चांगली होती. या मजबूत कामगिरीमुळे येत्या वर्षांसाठीच्या विकास दरावरील विश्वास आणखी वाढला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Jan 06, 2026 | 10:29 AM

