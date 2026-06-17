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G7 Summit मध्ये PM Modi यांची मोठी गर्जना; व्यापार अन् तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर बोट ठेवत जगाला दिला ‘मानवता प्रथम’चा महामंत्र

Updated On: Jun 17, 2026 | 10:53 AM IST
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सारांश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी फ्रान्समधील एव्हियान येथे आयोजित जी-७ शिखर परिषदेच्या 'नवीन भागीदारी निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय एकता पुनर्स्थापित करणे' या विषयावरील संपर्क सत्राला संबोधित केले.

pm narendra modi g7 summit france speech global unity technology misuse humanity first

G7 Summit मध्ये PM Modi यांची मोठी गर्जना; व्यापार अन् तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर बोट ठेवत जगाला दिला 'मानवता प्रथम'चा महामंत्र ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • जागतिक व्यासपीठावर भारताचा आवाज
  • व्यापार आणि तंत्रज्ञानाच्या गैरवापरावर चिंता
  • ‘मानवता प्रथम’ आणि संकटकालीन मदत

Narendra Modi G7 Evian outreach session : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या जी-७ (G7) शिखर परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या प्रभावी मुत्सद्देगिरीची छाप पाडली आहे. फ्रान्समधील एव्हियान (Evian) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेतील ‘नवीन भागीदारी निर्माण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय एकता पुनर्स्थापित करणे’ या अत्यंत महत्त्वाच्या संपर्क सत्राला (Outreach Session) संबोधित करताना पंतप्रधानांनी जागतिक कल्याणाचा एक नवा दृष्टिकोन जगासमोर मांडला. आजचे जग हे तंत्रज्ञान आणि विविध माध्यमांमुळे परस्परांशी अत्यंत खोलवर जोडलेले आहे, असे सांगताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्याच्या काळात ऊर्जा सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, आरोग्य, सायबर आणि आर्थिक सुरक्षा हे घटक एकमेकांपासून वेगळे करता येणे अशक्य आहे. त्यामुळेच संपूर्ण मानवतेच्या शाश्वत प्रगती आणि समृद्धीसाठी जगातील बलाढ्य देशांनी एकत्र येऊन अधिक मजबूत आणि पारदर्शक आंतरराष्ट्रीय भागीदारी निर्माण करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात सध्याच्या अनिश्चित जागतिक वातावरणावर आणि देशादेशांमध्ये निर्माण होत असलेल्या अविश्वासाच्या संकटावर अतिशय परखडपणे भाष्य केले. काही देशांकडून आपल्या संकुचित राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थासाठी जागतिक व्यापार नियम आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जात असल्याचा गंभीर मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. हा अप्रत्यक्ष टोला जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) आणि तंत्रज्ञानावर मक्तेदारी गाजवू पाहणाऱ्या देशांना होता. संपूर्ण जगाला हादरवून सोडणाऱ्या कोविड-१९ (Covid-19) महामारीचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, या संकटाने आपल्याला खूप मोठे धडे दिले आहेत. जर आपल्याला भविष्यातील आव्हानांचा सामना करायचा असेल, तर जागतिक भागीदारीमध्ये परस्परांवरील विश्वास, लवचिकता आणि पारदर्शकता (Transparency) या गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावेच लागेल.

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भारताचा वैश्विक दृष्टिकोन: ‘मानवता प्रथम’ आणि शाश्वत उपक्रम

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि जागतिक संबंधांबाबत भारताची भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, भारताचे परराष्ट्र धोरण आणि जागतिक पावले ही नेहमीच ‘मानवता प्रथम’ (Humanity First) या महान तत्त्वावर आधारित राहिली आहेत. केवळ कोरड्या चर्चा न करता भारताने हे तत्त्व प्रत्यक्षात आणून दाखवले आहे. भारताच्या पुढाकाराने सुरू झालेले आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (International Solar Alliance – ISA), आपत्ती-प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीची आघाडी (CDRI), जागतिक जैवइंधन आघाडी (Global Biofuels Alliance), ‘मिशन लाइफ’ (Mission LiFE) आणि पर्यावरण रक्षणासाठी सुरू केलेली ‘एक पेड माँ के नाम’ ही मोहीम या सर्व उपक्रमांच्या केंद्रस्थानी हाच मानवी कल्याणाचा विचार आहे, याकडे त्यांनी जगाचे लक्ष वेधले.

credit – social media and Twitter

भारताने जगाला नेहमीच ‘सर्वांच्या कल्याणासाठी, सर्वांच्या सुखासाठी’ हा उदात्त मंत्र दिला आहे. याच सर्वसमावेशक विचारसरणीमुळे जेव्हा जेव्हा जगावर कोणतीही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती आली, तेव्हा भारत कोणत्याही राजकीय स्वार्थाशिवाय मदतीचा हात पुढे करण्यासाठी सर्वात पुढे राहिला आहे. आपल्या या विधानाच्या समर्थनार्थ पंतप्रधानांनी काही महत्त्वपूर्ण उदाहरणे दिली. श्रीलंकेमध्ये आलेल्या भीषण चक्रीवादळाची वेळ असो, अफगाणिस्तानातील विनाशकारी भूकंप असो, मोझांबिकमधील महापूर असो वा जमैकामध्ये आलेले भयंकर हरिकेन वादळ असो; भारताने नेहमीच आपल्या ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ (First Responder) या भूमिकेला जागत जागवून या सर्व देशांमध्ये तातडीने मदत सामग्री आणि बचाव पथके पाठवून हजारो लोकांचे प्राण वाचवले आहेत. हाच भारताचा खरा आणि मानवी चेहरा आहे, जो जगाला एका सूत्रात बांधण्याचे काम करतो.

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पारंपरिक विचारसरणी बदलण्याची गरज आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे महत्त्व

पंतप्रधानांनी विकसित आणि विकसनशील देशांमधील संबंधांवर बोलताना एका अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे जगाचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, आता आंतरराष्ट्रीय भागीदारीने जुन्या आणि पारंपरिक ‘दाता आणि प्राप्तकर्ता’ (Donor-Recipient) म्हणजेच एकाने मदत देणे आणि दुसऱ्याने ती घेणे या दृष्टिकोनाच्या पलीकडे जाण्याची वेळ आली आहे. आजच्या काळात जागतिक संबंध हे समान भागीदारी (Equal Partnership) आणि परस्परांप्रती असलेल्या आदरयुक्त एकजुटीच्या आधारावरच विकसित झाले पाहिजेत, तरच ते दीर्घकाळ टिकू शकतात. याशिवाय, जागतिक स्तरावर शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रत्येक देशाने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे (International Laws) पालन करणे बंधनकारक आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा अनादर करणे किंवा ते स्वतःच्या फायद्यासाठी मोडीत काढणे हा जागतिक एकता निर्माण करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा असून, त्यावर जागतिक समुदायाने प्राधान्याने आणि कठोरपणे उपाययोजना केली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

आपल्या अत्यंत प्रभावी आणि अभ्यासपूर्ण भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावर विशेष जोर दिला की, सध्या जगात ज्या काही भू-राजकीय घडामोडी किंवा संघर्ष सुरू आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर जगात शाश्वत शांतता, प्रगती आणि स्थैर्य सुनिश्चित करायचे असेल, तर केवळ युद्ध किंवा आर्थिक निर्बंध हा मार्ग असू शकत नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भागीदारी, सकारात्मक संवाद (Dialogue) आणि मुत्सद्देगिरी (Diplomacy) या लोकशाही मार्गांनाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. पंतप्रधान मोदींच्या या स्पष्ट आणि दूरगामी विचारांचे जी-७ परिषदेला उपस्थित असलेल्या जागतिक नेत्यांकडून अत्यंत कौतुक केले जात असून, जागतिक मंचावर भारताचे स्थान किती मजबूत झाले आहे, हेच यातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

Web Title: Pm narendra modi g7 summit france speech global unity technology misuse humanity first

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Published On: Jun 17, 2026 | 10:44 AM

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