Iran-US War: ‘युद्ध आम्हीच जिंकले’ इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ यांची युद्धावर मोठी घोषणा; अमेरिका स्तब्ध

पश्चिम आशियामध्ये इराण आणि अमेरिका (us-israel iran war) यांच्यातील लष्करी संघर्ष आणि हल्ल्यांची मालिका तीव्र झाली असून संपूर्ण जगाचे लक्ष या युद्धाकडे लागले आहे. या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान, इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि खळबळजनक दावा केला आहे. गालिबाफ यांनी स्पष्ट शब्दांत घोषित केले आहे की, इराणने अमेरिका आणि इस्रायलविरुद्ध सुरू असलेले हे भीषण युद्ध जिंकले आहे. इराणच्या संसदेच्या समन्वय परिषदेत बोलताना त्यांनी या विजयाची घोषणा केली, ज्याचे वृत्त इराणच्या निम-सरकारी तस्निम वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे.
संसदेच्या अध्यक्षांनी परिषदेला संबोधित करताना सांगितले की, लष्करी आणि धोरणात्मक पातळीवर इराणने युद्ध जिंकले असले, तरी आता खरा संघर्ष वेगळ्या टप्प्यात पोहोचला आहे. देशाची दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करणे आणि मिळवलेला विजय टिकवून ठेवणे हे इराणसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. गालिबाफ यांच्या मते, देशाला अधिक शक्तिशाली बनवण्यासाठी सर्वोच्च नेत्याचा अधिकार आणि निर्णय घेण्याची क्षमता अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. संपूर्ण देशाने एका सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्याची आशा बाळगून एकजुटीने पुढे गेले पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
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आपल्या अधिकृत ‘एक्स’ (X) सोशल मीडिया खात्यावर पोस्ट करत मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेने अलीकडेच केलेल्या हवाई आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचा कडक शब्दांत निषेध नोंदवला. त्यांनी आरोप केला की, अमेरिकन सैन्याने दक्षिण इराणमधील केशम बेटावर असलेल्या सामान्य नागरिकांच्या घरांना लक्ष्य केले आहे. हा हल्ला म्हणजे दक्षिण इराणमधील मिनाब आणि लामेर्द या शहरांमध्ये अमेरिकेने यापूर्वी केलेल्या गुन्ह्यांचाच एक भाग आहे.
“अमेरिका दररोज एक नवीन आंतरराष्ट्रीय गुन्हा करत आहे,” असा घणाघाती आरोप करत गालिबाफ यांनी अमेरिकेला गंभीर इशारा दिला. “अमेरिकेने निष्पाप नागरिकांच्या घरांवर केलेल्या या हल्ल्यांची आणि आक्रमकतेची त्यांना खूप मोठी किंमत चुकवावी लागेल,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. गुरुवारी अमेरिकन सैन्याने दक्षिण इराणमधील अनेक रणनीतिक ठिकाणी जोरदार क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते, ज्यामध्ये केशम बेटासह बुशेहर, फार्स आणि खुझेस्तान प्रांतांमधील महत्त्वाच्या तळांचा समावेश होता.
⚡️WATCH: The IRGC released a Video to show that Iran Controls the Strait of Hormuz by Diverting a US Navy-escorted Oil Tanker pic.twitter.com/4Fc8bk1vyA — Iran Observer (@IranObserver0) August 1, 2026
credit – social media and Twitter
दुसरीकडे, इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे सचिव मोहम्मद बाकेर झोलकाद्र यांनी अमेरिकेच्या नौदल कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वॉशिंग्टनने इराणवर बेकायदेशीर नौदल नाकेबंदी लादल्याचा आरोप करत झोलकाद्र यांनी थेट इशारा दिला आहे. जर अमेरिकेने आपली आक्रमक भूमिका बदलली नाही आणि नाकेबंदी मागे घेतली नाही, तर इराण होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करेल. याशिवाय, जगातील इतर महत्त्वाचे सागरी मार्ग आणि चोकपॉइंट्स (Chokepoints) देखील बंद केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा आणि व्यापाराला मोठा फटका बसू शकतो.
होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक उर्जा वाहतुकीसाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. हा मार्ग बंद झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, इराणच्या निमलष्करी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) असा दावा केला आहे की, त्यांनी शुक्रवारी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिकन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आणखी दोन तेलवाहू जहाजांवर (Oil Tankers) यशस्वी कारवाई केली आहे.
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या तणावपूर्ण वातावरणात, अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या व्हाईट हाऊसकडून वेगळेच संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणवर आणखी मोठे आणि नवीन लष्करी हल्ले करण्याचा विचार करत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. वॉशिंग्टन इराणवर दोन मुख्य गोष्टींसाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे: पहिली म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय जहाजांसाठी पुन्हा सुरक्षित आणि उघडी करणे, आणि दुसरी म्हणजे दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या शस्त्रसंधी कराराच्या (Ceasefire Agreement) अटींचे इराणने तंतोतंत पालन करणे.
जरी गुरुवारी रात्री अमेरिकेकडून इराणवर कोणताही नवीन मोठा हल्ला झाला नसला, तरी परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. या प्रादेशिक संघर्षाची झळ आता शेजारील देशांनाही बसू लागली आहे. कुवेतच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या हवाई हद्दीत बेकायदेशीरपणे घुसखोरी करणारा एक अज्ञात ड्रोन कुवैती हवाई संरक्षण यंत्रणेने यशस्वीरीत्या पाडला आहे. एकूणच, या सर्व घडामोडींमुळे मध्य पूर्वेत (Middle East) युद्धाची धग आणखी वाढली असून जागतिक महासत्तांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे.