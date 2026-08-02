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Commonwealth Games 2026 : भारतीय खेळाडूंनी राष्ट्रकुलमध्ये दाखवली विजयी कामगिरी; बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:01 AM IST
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सारांश

पुरुषांच्या एफ ५७ गोळाफेक स्पर्धेत भारताने पहिले-दुसरे स्थान मिळवले, ज्यात सोमन राणाने सुवर्णपदक आणि शुभम जुयालने रौप्यपदक जिंकले. पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत प्रवीण चित्रवेलने रौप्यपदक, तर सेल्वा प्रभू थिरुमारनने कांस्यपदक पटकावले.

बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण

बॉक्सिंगमध्ये सात सुवर्ण

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विस्तार

ग्लासगो : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत बॉक्सिंगमधील भारताची प्रभावी कामगिरी ७ सुवर्ण आणि ३ रौप्य पदकांसह समाप्त झाली. प्रीती पवार, जास्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधती चौधरी, सचिन सिवाच आणि अंकुश पांघल यांनी अव्वल स्थान पटकावले, तर जादुमणी सिंग, लव्हलिना बोरगोहेन आणि नरेंद्र बेरवाल यांनी आपापल्या वजन गटात रौप्य पदके जिंकली.

पुरुषांच्या एफ ५७ गोळाफेक स्पर्धेत भारताने पहिले-दुसरे स्थान मिळवले, ज्यात सोमन राणाने सुवर्णपदक आणि शुभम जुयालने रौप्यपदक जिंकले. पुरुषांच्या तिहेरी उडी स्पर्धेत प्रवीण चित्रवेलने रौप्यपदक, तर सेल्वा प्रभू थिरुमारनने कांस्यपदक पटकावले. जुडोपटू उन्नती शर्मानेही कांस्यपदक जिंकले. भारताने आतापर्यंत एकूण ३९ पदके (१३ सुवर्ण, १७रौप्य आणि ९ कांस्य) जिंकली आहेत.

काश्मीरमधील सुरुंग स्फोटात एक पाय गमावलेल्या हवालदार सोमन राणाने १३.४० मीटर कामगिरीसह सुवर्णपदक पटकावले. शुभम जुयालने १३.२८ मीटर फेक करून रौप्य जिंकले. २००६ मध्ये नियंत्रण रेषेवर कर्तव्य बजावताना राणा जखमी झाले होते. पुनर्वसनानंतर त्यांनी पॅरा-क्रीडेत प्रवेश केला. दोन पॅरालिम्पिकमध्ये सहभागी झालेल्या राणाने २०२५ पॅरा अॅथलेटिक्समध्येही रौप्यपदक जिंकले.

लंबोरियाने जिंकले होते २०२२ राष्ट्रकुलचे कांस्यपदक

हरियाणाची बॉक्सर जास्मिन लंबोरिया सध्या ५७ किलो वजनी गटात जगातील नंबर १ बॉक्सर आहे. तिने २०२५ च्या वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिप आणि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फायनलमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. जास्मिन २०२४ च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते आणि तिने २०२२ च्या राष्ट्रकुल खेळांमध्ये कांस्यपदक जिंकले.

अंतिम सामन्यात जादुमणीचा चांगला खेळ

सध्या ग्लास्गो स्कॉटलंड येथे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ही स्पर्धा सुरू आहे. यामध्ये भारतीय खेळाडूंनी कमाल केली आहे. भारतीय मुष्टीयुद्ध प्रकारात जादुमणी सिंगने मंदेंगबाम याने भारतासाठी रौप्य पदक जिंकले आहे. पुरुष बॉक्सिंग प्रकारात जादुमणीने भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे. कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये भारताच्या बॉक्सिंगपटूंनी आपली शानदार कामगिरी कायम राखली आहे.

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Web Title: India wins seven gold medals in boxing at the commonwealth games

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Published On: Aug 02, 2026 | 07:58 AM

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