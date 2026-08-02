दूध न आटवता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट दुधीचा हलवा, जिभेवर ठेवताच लगेच जाईल विरघळून

श्रावण महिन्याला लवकरच सुरुवात होणार आहे. या महिन्यात येणाऱ्या सर्वच सणांना धामिर्क आणि अध्यात्मिक महत्व आहे. त्यामुळे बहुतांश सण श्रावण महिन्यात येतात. सणावाराच्या दिवसांमध्ये घरात गोडाचे विविध पदार्थ बनवले जातात. शेवयांची खीर, तांदळाची खीर, बासुंदी तर काहीवेळा विकतचे गोड पदार्थ सुद्धा आणले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ बनवण्याऐवजी इतर पदार्थ बनवावेत. आज आम्ही तुम्हाला चविष्ट दुधी भोपळ्याचा हलवा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा मस्त लागते. दुधीचा हलवा बनवण्यासाठी तासनतास दूध उकळण्यासाठी ठेवले जाते. पण त्याऐवजी हलवा बनवण्यासाठी फुल फॅट असलेले दूध वापरावे. घट्ट दुधाचा वापर केल्यामुळे पदार्थाची चव वाढण्यासोबतच जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही. लहान मुलांपासून मोठेसुद्धा दुधीची भाजी खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी दुधापासून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ मुलांना खाण्यास द्यावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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