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दूध न आटवता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट दुधीचा हलवा, जिभेवर ठेवताच लगेच जाईल विरघळून

Updated On: Aug 02, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

लहान मुलं दुधी पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. अशावेळी मुलांना दुधीचा वापर करून बनवलेला चविष्ट आणि गोड हलवा खाण्यास द्यावा. या पद्धतीने बनवलेल्या हलव्याची चव सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

दूध न आटवता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट दुधीचा हलवा, जिभेवर ठेवताच लगेच जाईल विरघळून

दूध न आटवता १० मिनिटांमध्ये बनवा चविष्ट दुधीचा हलवा, जिभेवर ठेवताच लगेच जाईल विरघळून

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विस्तार

श्रावण महिन्याला लवकरच सुरुवात होणार आहे. या महिन्यात येणाऱ्या सर्वच सणांना धामिर्क आणि अध्यात्मिक महत्व आहे. त्यामुळे बहुतांश सण श्रावण महिन्यात येतात. सणावाराच्या दिवसांमध्ये घरात गोडाचे विविध पदार्थ बनवले जातात. शेवयांची खीर, तांदळाची खीर, बासुंदी तर काहीवेळा विकतचे गोड पदार्थ सुद्धा आणले जातात. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ बनवण्याऐवजी इतर पदार्थ बनवावेत. आज आम्ही तुम्हाला चविष्ट दुधी भोपळ्याचा हलवा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा मस्त लागते. दुधीचा हलवा बनवण्यासाठी तासनतास दूध उकळण्यासाठी ठेवले जाते. पण त्याऐवजी हलवा बनवण्यासाठी फुल फॅट असलेले दूध वापरावे. घट्ट दुधाचा वापर केल्यामुळे पदार्थाची चव वाढण्यासोबतच जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही. लहान मुलांपासून मोठेसुद्धा दुधीची भाजी खाण्याचा खूप जास्त कंटाळा करतात. अशावेळी दुधापासून बनवलेले वेगवेगळे पदार्थ मुलांना खाण्यास द्यावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • दुधी भोपळ्याचा किस
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • दूध
  • साखर
  • तूप
  • दुधावरील साय
  • मनुके
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कृती:

  • दुधी भोपळ्याचा हलवा बनवण्यास सर्वप्रथम, दुधी स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या आणि त्यानंतर त्यावरील साल काढून बारीक किसून घ्या.
  • कढईमध्ये दोन ते तीन चमचे तूप गरम केल्यानंतर त्यात दूध घालून मंद आचेवर भाजा. दुधीमधील कच्चेपणा कमी होईपर्यंत मंद आचेवर शिजवा.
  • दुसऱ्या कढईमध्ये तूप गरम करून सुका मेवा आणि मनुके हलकेशे तळून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात गरम केलेले दूध आणि दुधावरील साय घालून मिक्स करा. फॅट दूध वापरल्यास घट्टपणा वाढण्यास मदत होईल.
  • दूध पूर्णपणे आटून गेल्यानंतर त्यात वेलची पावडर, भाजून घेतलेला सुका मेवा आणि मनुके घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
    सगळ्यात शेवटी तूप घालून हलवा व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला दुधी भोपळ्याचा खमंग चविष्ट हलवा.

Web Title: How to make bottle gourd halwa at home simple food recipe sweet food recipe

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Published On: Aug 02, 2026 | 08:00 AM

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