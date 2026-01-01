Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Khaleda Zia यांच्या मृत्यूवर बांगलादेशात राजकीय वादळ; BNP नेत्याचा शेख हसीनांवर गंभीर आरोप

Bnagladesh News : माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या मृत्यूनंतर बांगलादेशात राजकीय वादळ उठले आहे. BNP च्या नेत्याने शेख हसीना यांच्यावर झिया यांच्या मृत्यूबाबत गंभीर आरोप केले आहेत.

Updated On: Jan 01, 2026 | 02:41 PM
Bangladesh Political Crisis

Khaleda Zia यांच्या मृत्यूवर बांगलादेशात राजकीय वादळ; BNP नेत्याचा शेख हसीनांवर गंभीर आरोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • Khaleda Zia यांच्या मृत्यूवर बांगलादेशात राजकीय वादळ
  • BNP नेत्याचा शेख हसीनांवर गंभीर आरोप
  • जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?
Bangladesh News in Marathi : ढाका : बांगलादेशमध्ये (Bangladesh) माजी पंतप्रधान खालिद झिया (Khaleda Zia) यांच्या मृत्यूनंतर देशाच्या राजकारणात वादळ उठले आहे. माजी पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) यांच्यावर खालिदा झिया यांच्या हत्येवरुन गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामुळे बांगलादेशात मोठी खळबळ उडाली आहे.

Battle Of Begums : लोकशाहीसाठी एकत्र, पण सत्तेसाठी कट्टर विरोधक बनल्या हसीना आणि झिया; कशी पडली मैत्रीत दरार?

खालिदा झिया यांचा पक्ष बांगलादेश नॅशनल पार्टी (BNP) च्या नेत्याने शेख हसीना यांच्यावर गंभीर आरोप केला आहे. बीएनपीने म्हटले आहे की, बेगम खालिदा झिया यांच्या मृत्यूसाठी शेख हसीना जबाबदार आहेत. हे आरोप खालिदा यांच्यावर अंत्यसंस्कारपूर्वी करण्यात आले होते. खालिदा झिया यांचे सहकारी नजरुल यांनी हे आरोप केले. त्यांनी राष्ट्रीय संसद भवनात दक्षिण प्लाझा येथे वाचलेल्या लेखी निवेदनात हा आरोप केला आहे.

नरुल यांनी म्हटले की, ८ फ्रेब्रुवारी २०१८ पासून खालिदा झिया यांना खोट्या आरोपांखाली तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. त्यांना २०१८ ते २०२४ पर्यंत भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगवासा सुनावण्यात आला होता. या काळात त्या आजारी पडल्या आणि  योग्यवेळेवर उपचार न झाल्यामुळे त्यांची प्रकृती अधिक बिघडली. खालिदा झिया एकांतवासातून आजारी पडल्याचे स्पष्ट दिसून येते असा आरोप नररुल यांनी म्हटले.

यावेळी शेख हसीना यांचे अवामी लीग सरकार सत्तेत होते. नजरुल यांनी डॉक्टरांचा हवाला देत त्यांची प्रकृती तुरुंगात असताना अधिक खराब झाली असून यामुळेच त्यांचा जबाबदार आहे. खालिदा तुरुंगात असल्याने त्यांना परदेशात उपचारसाठी जाम्याची परवानगी नव्हती. याामुळे खालिदा यांच्य मृत्यूसाठी नजरुल यंनी शेख हसीना यांना जबाबदार धरले आहे.

अनेक आजारांनी ग्रस्त खालिदा झिया

खालिदा झिया यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून छातीत संसर्ग होता. तसेच यकृत, मूत्रपिंड, मधूमेह, संधिवात आणि डोळ्यांच्या आजारांनीही त्या ग्रस्त होत्या. खालिदा झिया यांनी १९९१ ते १९९६ आणि २००१ ते २००२६ या काळात दोन वेळा बांगलादेशच्या पंतप्रधान म्हणून कार्य केले आहे. त्या माजी राष्ट्रापती झियाउर रहमान यांच्या पत्नी होत्या. त्यांना दोन मुले आहेत. बीएनपीचे कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हे त्यांचे मोठे पुत्र तर धाकटा अराफत रहमान ज्यांचे याच वर्षी २०२५ मध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले होते.

बांगलादेशच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे निधन; वयाच्या ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: खालिदा झिया यांच्या मृत्यूवरुन शेख हसीनावर काय आरोप करण्यात आले आहेत?

    Ans: खालिदा झिया यांच्या मृत्यूसाठी शेख हसीना यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.

  • Que: खालिदा झिया यांच्या मृत्यूसाठी हसीना यांना का जबाबदार धरण्यात आले.

    Ans: २०१८ मध्ये खालिदा यांना तुरुंगात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ठेवण्यात आले होते. यावेळी अवामी लीग सरकार सत्तेत होते. या तुरुंगवासाच्या काळात खालिदा आजारी पडल्या आणि त्यांन योग्य वेळेवर उपचार मिळाले नाही. हसीना सरकारने खालिदा यांच्यावर खोटे आरोप लावल्याचा दावा बीएनपीने केला आहे.

Published On: Jan 01, 2026 | 02:30 PM

