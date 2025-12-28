Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Osman Hadi च्या हत्येनंतर बांगलादेशात आंदोलन तीव्र; इंकलाब मंचचा सरकारला मोठा इशारा

Osman Hadi Murder Case : बांगलादेशात शरीफ उस्मान हादीच्या हत्येनंतर तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. देशभरात आंदोलने अधिक तीव्र झाली आङेत. इंकलाब मंचचानेतृत्त्वाखाली जोरदार निदर्शने सुरु आहेत.

Updated On: Dec 28, 2025 | 03:19 PM
protests intensify in bangladesh after osman hadi's murder

Osman Hadi च्या हत्येनंतर बांगलादेशात आंदोलन तीव्र; इंकलाब मंचचा सरकारला मोठा इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • Osman Hadi च्या हत्येनंतर बांगलादेशात आंदोलन तीव्र
  • इंकलाब मंचचा सरकारला मोठा इशारा
  • देशभर निदर्शने सुरु
Osman Hadi Murder Case News Marathi : ढाका : बांगलादेशात (Bangladesh) गेल्या काही दिवसांपासून हिंदूंवरील अत्याचार वाढत चालला आहे. याच वेळी बांगलादेशी विद्यार्थी नेता शरीफ उस्मान हादीच्या मृत्यूनंतर देखील आंदोलने सुरु आहे. सध्या या आंदोलनांनी तीव्र रुप घेतले असून इंकलाब मंचचा नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन सुरु आहे. हादीच्या आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी या आंदोलनांमध्ये केली जात आहे.

Hadi Murder Case : उस्मान हादी हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; स्फोटके अन् शस्त्रांसह आरोपीला अटक

उस्मान हादीची हत्या

उस्मान हादी बांगलादेशधील प्रसिद्ध विद्यार्थी नेता आणि इंकलाब मंच संघटनेचा प्रमुख प्रवक्त होता. गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) विरुद्धच्या आंदोलनात त्याने महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. हादी तरुणांमध्ये त्याच्या भाषणामुळे आणि संघटन कौशल्यामुळे अत्यंत लोकप्रिय होता. याशिवाय आगमी निवडणुकांमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत होता. पण याआधीच त्याची हत्या करण्यात आली. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी पल्टन परिसरात ऑटो रिक्षातून हादी प्रवास करत होता. यावेळी त्याच्यावर दोन आरोपींनी मोटारसायकलवर येऊन त्याच्या डोक्यात गोळी झाडली. हादी गंभीर जखमी झाला होता. त्याला ढाकातील मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आले. परंतु त्याची प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्याला सिंगापूरला चांगल्या उपचारांसाठी नेण्यात आले होते. परंतु १८ डिसेंबर रोजी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण बांगलादेशात खळबळ उडाली होती. यानंतर बांगलादेशात तीव्र हिंसाचार झाला.

मोठ्या संख्येने लोक रस्त्यावर

सध्या हादीच्या हत्येनंतर बांगलादेशात ढाक्यातील शाहबाग चौक येथे तीव्र निदर्शने सुरु आहेत. शुक्रवार(२६ डिसेंबर) पासून वातावरण तापले असून आंदोलनकर्त्यांनी हादीच्या आरोपीला कठोर शिक्षेची मागणी केली आहे. शाहबागग चौकाचा भाग आंदोलनकर्त्यांनी अडवून ठेवला होता. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहूत ठप्प झाली होती. अनेक शहरांमध्ये देखील निदर्शकांमुळे रस्ते जाम झाले होते. या आंदोलानामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून सरकार चिंतेत आहे.

इंकलाब मंचचा थेट सरकारला इशारा

दरम्यान शाहबागमध्ये सुरु असलेल्या आदोंलनातील निदर्शन कर्त्यांनी थेट  सरकारला इशारा दिला आहे. हादी हत्या प्रकरणात तात्काळ कारवाई न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र होईल असे सांगण्यात आले आहे. गरज पडल्यास मुख्य सल्लागांच्या निवास्थानावर, संसदेवर किंवा कॅन्टोमेंटवर आंदोलन केले जाईल असे म्हटले आहे. या आंदोलना महिला, मुले, आणि विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. तसेच सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोकांनी देखील या आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. हादीसाठी न्यायाची मागणी तीव्र होत आहे. ठोस कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहिल असे इंकलाब मंचने म्हटले आहे. यामुळे बांगलादेशातील तणाव वाढत आहे.

बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराचे पडसाद परदेशात; लंडनमध्ये दिपू दासच्या हत्येविरोधात तीव्र निदर्शने

Web Title: Protests intensify in bangladesh after osman hadis murder

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 03:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!
1

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
2

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल
3

Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद; World Economic Forum मध्ये जागतिक नेत्यांचा ट्रम्पवर हल्लाबोल

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय
4

Bangladesh Election : बांगलादेशात भारतीयांना धोका? निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

ऐन जानेवारी महिन्यात मुसळधार पावसाचा इशारा; ‘या’ जिल्ह्यांना हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी

Jan 22, 2026 | 07:10 AM
Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Ganesh Jayanti 2026: माघी गणेश जयंतीला करायची आहे का स्थापना? जाणून घ्या पूजा साहित्य यादी

Jan 22, 2026 | 07:05 AM
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM