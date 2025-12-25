Hadi Murder Case : उस्मान हादी हत्या प्रकरणात मोठी कारवाई; स्फोटके अन् शस्त्रांसह आरोपीला अटक

Osman Hadi : उस्मान हादीच्या हत्येप्रकरणी मोठा खुलासा! परदेशात पळून गेला मारेकरी? जाणून घ्या
बांगलादेशच्या (Bangladesh) पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर ढाकातील अदाबार परिसरात एका हॉटेलवर छापा मारण्यात आला होता. या ठिकाणी हादीचा आरोपी लपून बसल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. यानंतर कारवाई करत पोलिसांनी हिमोन रहमान शिकदर याला ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी दावा केला आहे की, रहमान शिकदर हा मुख्य आरोपी आलमगीरचा सहकाी होती. तो परदेशात पळून जाण्याच्या तयारीत होता. परंतु त्यापूर्वीच पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रहमान शिकदरकडून एक विदेशी गन, तीन काडतुसे, बॉम्ब बनवण्याचे साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. यामध्ये गन पावडर, काही स्फोटक साहित्य, फटाक्यांचे साहित्य आणि बॉम्ब तयार करण्यासाठी काही घटक जप्त करण्यात आले आहेत. ही स्फोटके आणि धोकादायक बॉम्ब शस्त्रे मिळाल्याने या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले आहे. पोलिसांना मते, ही केवळ हत्या नसून एक राजकीय षड्यंत्र असल्याचा संशय येत आहे. पोलिसांच्या मते, आरोपी भविष्यात मोठा हिंसक हल्ला करण्याच्या तयारीत होते.
उस्मान हादी हा बांगलादेशधील प्रसिद्ध विद्यार्थी नेता होता. इंकलाब मंच या संघटनेचा प्रमुख प्रवक्त होता. तसेच गेल्या वर्षी २०२४ मध्ये पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना (Sheikh Hasina) विरुद्धच्या आंदोलनात हादीने महत्त्वाची भूमिक बजावली होती. तो तरुण वर्गात त्याच्या भाषणामुळे आणि संघटन कौशल्यामुळे अत्यंत लोकप्रिय होता. तसेच आगमी निवडणुकांमध्ये अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत होता. परंतु त्यापूर्वीची त्याची हत्या करण्यात आली.
१२ डिसेंबर २०२५ रोजी पल्टन परिसरात ऑटो रिक्षातून हादी प्रवास करत होता. यावेळी त्याच्यावर दोन आरोपींनी मोटारसायकलवर येऊन त्याच्या डोक्यात गोळी झाडली. हादी गंभीर जखमी झाला होता. त्याला ढाकातील मेडिकल कॉलेजमध्ये नेण्यात आले. परंतु त्याची प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्याला सिंगापूरला चांगल्या उपचारांसाठी नेण्यात आले होते. परंतु १८ डिसेंबर रोजी उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण बांगलादेशात खळबळ उडाली होती. यानंतर बांगलादेशात तीव्र हिंसाचार झाला.
