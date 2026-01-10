War Alert: आता तिसरे महायुद्ध अटळ? पुतिन यांचा ‘Oreshnik’ प्रहार; पोलंड सीमेवर स्फोट, युक्रेन तर फक्त निमित्त पण NATO निशाण्यावर

Russia Oreshnik missile attack Ukraine 2026 : युक्रेन-रशिया युद्धाला( चार वर्षे पूर्ण होत असतानाच, रशियाने आपल्या भात्यातील सर्वात घातक शस्त्र ‘ओरेश्निक’ (Oreshnik) हायपरसोनिक क्षेपणास्त्राचा वापर करून जगाला युद्धकाळातील सर्वात मोठा इशारा दिला आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा रशियाने पश्चिम युक्रेनमधील ल्विव्ह शहराजवळील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले. हा भाग पोलंड या नाटो सदस्य देशाच्या सीमेला लागून असल्याने संपूर्ण युरोपमध्ये आता ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.
रशियन भाषेत ‘हेझेल ट्री’ (Hazel Tree) म्हणून ओळखले जाणारे हे क्षेपणास्त्र ध्वनीच्या वेगापेक्षा १० पट वेगाने (Mach 10) प्रवास करते. याची खास वैशिष्ट्ये म्हणजे:
हा हल्ला अशा वेळी झाला आहे जेव्हा युक्रेनला ‘नाटो’ मध्ये सामील करण्याबाबत आणि युरोपीय देशांचे सैन्य युक्रेनमध्ये तैनात करण्याबाबत चर्चा सुरू आहेत. रशियाने ल्विव्हमध्ये हल्ला करून हे स्पष्ट केले आहे की, जर पश्चिमेकडील देशांनी युक्रेनला लष्करी मदत वाढवली किंवा प्रत्यक्ष सहभाग घेतला, तर रशिया थेट नाटो देशांच्या तळांवर ओरेश्निक डागू शकतो. पोलंडच्या सीमेपासून अवघ्या ६० किमीवर झालेला हा स्फोट युरोपच्या सुरक्षिततेसाठी ‘रेड लाईन’ मानला जात आहे.
रशियाने अधिकृतपणे म्हटले आहे की, हा हल्ला राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या निवासस्थानावर युक्रेनने केलेल्या कथित ड्रोन हल्ल्याचे प्रत्युत्तर आहे. मात्र, जागतिक तज्ज्ञ याकडे वेगळ्या नजरेने पाहत आहेत. ऑस्ट्रियातील रशिया तज्ज्ञ गेर्हार्ड मॅंगॉट यांच्या मते, रशिया आपली लष्करी ताकद दाखवून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इतर युरोपीय नेत्यांना वाटाघाटीसाठी दबावाखाली आणत आहे. तसेच, रशियाच्या ‘शॅडो फ्लीट’ टँकरवर अमेरिकेने केलेल्या कारवाईचा रागही या हल्ल्यामागे असू शकतो.
या हल्ल्यानंतर युक्रेनचे परराष्ट्र मंत्री अँड्री सिबीहा यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (UNSC) आपत्कालीन बैठक बोलावण्याची मागणी केली आहे. कीव्हमध्ये डझनभर इमारतींची वीज आणि गरम पाण्याची सोय खंडित झाली असून, कडाक्याच्या थंडीत नागरिक अंधारात आहेत. अमेरिका आणि ब्रिटनने याला ‘बेजबाबदार कृती’ म्हटले आहे, तर युक्रेनने हा हल्ला युरोपच्या सुरक्षिततेची परीक्षा असल्याचे म्हटले आहे.
Ans: ओरेश्निक हे एक 'हायपरसोनिक' क्षेपणास्त्र आहे जे खूप वेगाने आणि आपली दिशा बदलत प्रवास करते. त्यामुळे रडारवर ते दिसत नाही आणि त्याला हवेत रोखणे अशक्य होते.
Ans: हा हल्ला नाटो देशांच्या सीमेजवळ झाल्याने 'आर्टिकल ५' (Article 5) सक्रिय होण्याचा धोका वाढला आहे, ज्यामुळे अमेरिका आणि रशियामध्ये थेट युद्ध पेटू शकते.
Ans: होय, हे क्षेपणास्त्र पारंपारिक आणि अण्वस्त्रे अशा दोन्ही प्रकारचे 'वॉरहेड्स' वाहून नेण्यास सक्षम आहे.