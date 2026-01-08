Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Saudi Vs UAE : तेलासाठी पेटलं आखात! युएई घेणार सौदी अरेबियाचा बदला; 24 तासांत रियाधविरुद्ध तयार केले दोन वॉर फ्रंट

Saudi Vs UAE: येमेनमध्ये सौदी अरेबिया आणि युएईमधील तणाव वाढत आहे. एकीकडे, सौदी अरेबियाने हद्रामौत आणि अल-महरा सारख्या तेल आणि वायू समृद्ध भागातून युएई समर्थित एसटीसीला मागे हटवले आहे.

Jan 08, 2026 | 02:25 PM
युएई घेणार सौदी अरेबियाचा बदला; २४ तासांत रियाधविरुद्ध तयार केले दोन वॉर फ्रंट ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  सौदी अरेबियाने येमेनमध्ये युएई समर्थित सैन्याला मागे ढकलल्यानंतर, युएईने सौदीच्या सीमेजवळ इस्रायली लष्करी तळ आणि ‘मोसाद’सोबत गुप्तचर सहकार्याचे दोन नवीन मोर्चे उघडले आहेत.
  •  देशद्रोहाचे आरोप असलेले दक्षिण येमेनचे नेते आयड्रोस अल-जुबैदी रात्रीच्या अंधारात बोटीने सोमालियाला आणि तिथून युएईच्या लष्करी विमानातून अबू धाबीला पळून गेले आहेत.
  •  सौदीने हद्रामौत आणि अल-महरा हा तेलसमृद्ध भाग पुन्हा ताब्यात घेतल्याने संतापलेल्या युएईने सौदीच्या ‘रेड लाईन’ ओलांडण्यास सुरुवात केली असून दोन्ही देशांमधील दशकांचा मित्रत्वाचा काळ संपल्याचे दिसत आहे.

Saudi UAE tensions Yemen 2026 news : एकेकाळी घनिष्ठ मित्र असलेले सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आता एकमेकांचे कट्टर शत्रू बनण्याच्या मार्गावर आहेत. येमेनच्या तेल आणि वायू समृद्ध भागावरून सुरू झालेला हा संघर्ष आता केवळ येमेनपुरता मर्यादित राहिला नसून, थेट सौदीच्या सीमांपर्यंत पोहोचला आहे. सौदी अरेबियाने युएई समर्थित फुटीरतावादी संघटना ‘एसटीसी’ (STC) ला हद्रामौत प्रांतातून हाकलून लावल्यानंतर, युएईने आता सौदीच्या सुरक्षेला थेट आव्हान देणारी रणनीती आखली आहे.

सौदी सीमेवर इस्रायली लष्करी तळाची भीती?

सौदी माध्यमांनी दिलेल्या खळबळजनक वृत्तानुसार, युएई आता सौदी अरेबियाच्या सीमेजवळील ‘अरादा’ (Arada) प्रदेशात एक मोठा लष्करी तळ उभारण्याच्या तयारीत आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, या तळावर युएईचे नाही तर ८०० इस्रायली सैनिक तैनात असण्याची शक्यता आहे. इस्रायलची गुप्तचर संस्था ‘मोसाद’ आणि युएई यांच्यातील वाढते सहकार्य हे सौदी अरेबियासाठी धोक्याची घंटा मानले जात आहे. जर हा तळ उभारला गेला, तर सौदीच्या अंगणात इस्रायलचा थेट शिरकाव होईल, जे रियाधला कधीही मान्य नसेल.

आयड्रोस अल-जुबैदी: रात्रीच्या अंधारात ‘मोस्ट वाँटेड’ नेत्याचे पलायन

येमेनमध्ये गुरुवारी एका नाट्यमय घटनेची नोंद झाली. दक्षिण संक्रमणकालीन परिषदेचे (STC) प्रमुख आयड्रोस अल-जुबैदी, ज्यांच्यावर येमेन सरकारने ‘देशद्रोहा’चा ठसा उमटवला आहे, ते सौदीच्या तावडीतून निसटून अबू धाबीला पोहोचले आहेत. सौदीच्या नेतृत्वाखालील युतीने दावा केला आहे की, जुबैदी बुधवारी रात्री एडन बंदरातून एका मालवाहू जहाजातून सोमालीलँडच्या बर्बेरा बंदरात पोहोचले. तिथून युएईच्या एका खास लष्करी विमानाने (IL-76) त्यांची ओळख लपवून त्यांना अबू धाबीच्या अल-रीफ लष्करी तळावर नेण्यात आले. या पलायनामुळे सौदी अरेबिया प्रचंड संतापला असून त्यांनी युएईवर ‘गुन्हेगाराला आश्रय’ दिल्याचा आरोप केला आहे.

हद्रामौत आणि अल-महराचा वाद काय आहे?

येमेनमधील हद्रामौत आणि अल-महरा हे प्रांत तेल आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध आहेत. डिसेंबर २०२५ मध्ये युएई समर्थित एसटीसीने या भागावर ताबा मिळवून ‘स्वतंत्र दक्षिण येमेन’ची घोषणा केली होती. मात्र, ३० डिसेंबर रोजी सौदी अरेबियाने हवाई हल्ले आणि आपल्या लष्करी शक्तीच्या जोरावर हा भाग पुन्हा येमेनच्या अधिकृत सरकारच्या ताब्यात दिला. सौदीच्या मते, त्यांच्या सीमेजवळ कोणत्याही लष्करी टोळीचे नियंत्रण असणे त्यांच्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’साठी धोकादायक आहे.

आखाती देशांमधील नात्याचा शेवट?

युएईने आता अधिकृतपणे येमेनमधून आपले ‘दहशतवादविरोधी अभियान’ संपवण्याची घोषणा केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांनी सौदीच्या विरोधात गनिमी कावा सुरू केला आहे. मोसादसोबतचे गुप्तचर करार आणि सौदी सीमेजवळील लष्करी हालचाली हे सूचित करतात की, युएई आता सौदीच्या वर्चस्वाला जुमानत नाही. तज्ज्ञांच्या मते, आखातातील या दोन महासत्तांमधील हा संघर्ष संपूर्ण पश्चिम आशियाची शांतता भंग करू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सौदी अरेबिया आणि युएईमध्ये येमेनमध्ये वाद का सुरू आहे?

    Ans: मुख्यत्वे येमेनच्या तेलसमृद्ध 'हद्रामौत' आणि 'अल-महरा' प्रांतावर ताबा मिळवण्यासाठी हा वाद आहे. सौदी तिथे आपले समर्थक सरकार पाहू इच्छिते, तर युएई तिथे एसटीसी (फुटीरतावादी) गटाला पाठिंबा देत आहे.

  • Que: आयड्रोस अल-जुबैदी कोण आहेत आणि ते का पळून गेले?

    Ans: अल-जुबैदी हे दक्षिण येमेनच्या फुटीरतावादी गटाचे (STC) प्रमुख आहेत. त्यांच्यावर येमेन सरकारने देशद्रोहाचा आरोप लावल्यानंतर आणि सौदीने त्यांना अटक करण्याची तयारी केल्यावर ते युएईच्या मदतीने पळून गेले.

  • Que: युएई सौदी सीमेवर इस्रायली तळ का बांधत आहे?

    Ans: युएईला सौदी अरेबियाने येमेनमध्ये दिलेल्या लष्करी धक्क्याचा बदला घ्यायचा आहे. इस्रायलशी लष्करी सहकार्य वाढवून युएईला सौदीवर दबाव निर्माण करायचा आहे.

