Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Shooting In Melbourne On Christmas Morning Australia Jews Targeted Again

ऑस्ट्रेलियात पुन्हा हिंसाचार! मेलबर्नमध्ये ख्रिसमसच्या पहाटे फायरिंग, यहूदींना पुन्हा लक्ष्य?

Australia Attack : ऑस्ट्रेलियात पुन्हा एकदा हिंसाचाराची घटना घडली आहे. मेलबर्न येथेल ख्रिसमच्या पहाटे एका कारवर गोळीबार करण्यात आला आहे. या कारवाई हॅप्पी हनुक्का असे लिहिले होते. यामुळे हा यहूंदीवर हल्ला मानला जात आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 11:57 AM
Australia Attak

ऑस्ट्रेलिया पुन्हा हिंसाचार! मेलबर्नमध्ये ख्रिसमसच्या सकाळी रब्बी कारवर फायरिंग, यहूदींना पुन्हा लक्ष्य? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ऑस्ट्रेलियात पुन्हा हिंसाचार
  • मेलबर्नमध्ये ख्रिसमसच्या पहाटे फायरिंग
  • हॅप्पी हनुक्का लिहिलेल्या कारवह हल्ला
Australia Melbourne Attack : कॅनबेरा : ऑस्ट्रेलियात (Australia) पुन्हा एकदा हिंसाचाराची घटना घडली आहे. ख्रिसमसच्या आनंदी वातावरणात पुन्हा एकदा हिंसेने डोकं वर काढले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्न येथे सेंट किलडा ईस्ट भागात एका यहुदीच्या कारवार फायरिंग करण्यात आली आहे. या हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून यहुंदीमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे त्यांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

Bondi Beach Attack : कोण आहे अहमद-अल-अहमद? ज्याने सिडनीत जीवावर खेळत दहशतवाद्याची हिसकावली बंदूक, VIDEO

मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी (२५ डिसेंबर) ख्रिसमसच्या पहाटे २.५० वाजता बालाक्लावा रोडवरील एका रब्बी घराच्या बाहेर हल्ला करण्यात आला आहे. घराबाहेर ड्राइव्ह-वेममध्ये उभ्या असलेल्या हॅप्पी हनुक्का लिहिलेल्या एका कारला लक्ष्य करण्यात आले. यामुळे हा हल्ला यहुंदीवरील हल्ला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.  बोडीं बीचवरील हल्ल्याच्या ११ दिवसानंतरच हा हल्ला झाल्याने ऑस्ट्रेलियात खळबळ उडाली आहे. हल्लेखोरांनी गाडीवर फायर बॉम्ब फेकला.

कोणतीही जीवितहानी नाही

सुदैवाने या हल्ल्यात कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. परंतु यहुंदीच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. तसेच रब्बीच्या कुटुंबाला देखील  सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. या घटनेनंतर व्हिक्टोरिया पोलिसांनी तातडीने तपास सुरु केला आहे. घटनास्थळावरुन पुरावे, सीसीटीव्हीज फुटेजची पाहणी केली जात आहे. पोलिसांनी एका संशयिताची ओळख पटवली आहे. सध्या त्याच्या शोध सुरु आहे.

११ दिवसांपूर्वी बोंडी बीचवर हल्ला

या हल्ल्याच्या ११ दिवसांपूर्वीच बोंडी बीचवर भीषण गोळीबार (Firing) झाला होता. ज्यामध्ये १५ निरापराध लोकांचा बळी गेला होता. यहुदींच्या पवित्र सण हनुक्का दरम्यान हा हल्ला करण्यात आला होता.  यामुळे मोठी खळबळ उडाली होती. जगभरातून अनेकांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवला होता.  तसेच पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी देखील याला विरोध केला होता.

नुकत्याच ताज्या घडलेल्या हल्ल्याचा देखील पंतप्रधान अल्बानीज यांनी निषेध नोंदवला आहे. त्यांनी याला अँटी-सेमिटिझमचे स्वरुप म्हटले आहे. तसेच त्यांनी ऑस्ट्रेलियात दहशत, द्वेष आणि धार्मिक हिंसाचाराला कोणत्याही प्रकारची जागा नसल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच त्यांनी आरोपीला देखील कठोर शिक्षा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

सिडनी हल्ल्याचा मुंबई २६/११शी संबंध? दहशतवाद्यांनी ‘या’ खास व्यक्तीला केले टार्गेट

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ऑस्ट्रेलियात नेमका कुठे झाला हल्ला?

    Ans: ऑस्ट्रेलियात पुन्हा एकदा मेलबर्न येथे सेंट किलडा ईस्ट भागात एका यहुदीच्या कारवार फायरिंग करण्यात आली आहे.

  • Que: ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी या ताज्या हल्ल्यावर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी मेलबर्न येथील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असून देशात कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवाद, द्वेष आणि धार्मिक हिंसाचाराला जागा नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच आरोपीला कठोर कारवाई केली जाईल असे म्हटले आहे.

Web Title: Shooting in melbourne on christmas morning australia jews targeted again

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 11:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
1

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण
2

Australia पुन्हा हादरला! न्यू साऊथ वेल्समध्ये अंदाधुंद गोळीबारात ३ ठार, परिसरात दहशतीचे वातावरण

रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट
3

रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?
4

गाझा युद्धाचा शेवट होणार? ट्रम्प यांच्या Board of Peace मध्ये ८ मुस्लिम देशांची एन्ट्री; पुतिन देणार साथ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM
Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Jan 22, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM