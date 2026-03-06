Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Iran Cluster Bomb Attack Israel Russia China Involvement Suspected

Cluster Bombs: आकाशातून विध्वंस! इराणचं ते ‘अदृश्य’ अस्त्र ज्याने इस्रायलला दिली सर्वात मोठी जखम; 11 ठार, 1000 जखमी

Iran Israel Conflict : इराणने पहिल्यांदाच वादग्रस्त क्लस्टर बॉम्बने इस्रायलवर हल्ला केला आहे, ज्यामुळे तेल अवीवसह अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला आहे. या तंत्रज्ञानामागे रशिया आणि चीनचा हात असल्याचा इस्रायलला संशय.

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:45 PM
iran cluster bomb attack israel russia china involvement suspected

Israel-Iran War: आकाशातून कोसळतोय मृत्यू! इराणने इस्रायलवर डागले महाभयंकर 'क्लस्टर बॉम्ब'; रशिया-चीनच्या 'छुप्या' मदतीने जगाची झोप उडाली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • महाविनाशक तंत्रज्ञान
  • रशिया-चीन कनेक्शन
  • आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन

Iran Israel war cluster bomb attack 2026 : मध्यपूर्वेतील युद्ध आता अशा वळणावर पोहोचले आहे जिथून परतणे अशक्य वाटते. इराण आणि इस्रायलमधील संघर्षाने (US-Israel Iran War) आतापर्यंतचे सर्वात भीषण रूप धारण केले आहे. इस्रायली संरक्षण दलाने (IDF) दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने आता त्यांच्यावर ‘क्लस्टर बॉम्ब’ (Cluster Bombs) सज्ज असलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा मारा सुरू केला आहे. या प्रगत शस्त्रास्त्रांमुळे तेल अवीवसह इस्रायलच्या अनेक शहरांमध्ये हाहाकार माजला असून, या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक महासत्तांमधील ‘शस्त्र युद्धा’चे नवीन पैलू समोर येत आहेत.

काय आहे हे क्लस्टर बॉम्बचं ‘डेथ मॅकेनिझम’?

इराणची ही नवीन क्षेपणास्त्रे अत्यंत धूर्तपणे काम करतात. ही क्षेपणास्त्रे जमिनीला धडकण्यापूर्वीच हवेत ४ ते ७ किलोमीटर उंचीवर असताना फुटतात. स्फोट होताच त्यातून डझनावारी लहान-लहान बॉम्ब (Submunitions) बाहेर पडतात आणि मोठ्या क्षेत्रावर पसरतात. हे तंत्रज्ञान इतके घातक आहे की, एखादे साधे क्षेपणास्त्र एका इमारतीला लक्ष्य करते, पण क्लस्टर बॉम्ब संपूर्ण परिसर किंवा नागरी वस्ती उद्ध्वस्त करण्याची क्षमता ठेवतो. तेल अवीवजवळील अझोर शहरात एका घरात अशाच प्रकारे बॉम्बचा वर्षाव झाला, ज्यामुळे काही क्षणांत होत्याचे नव्हते झाले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून

रशिया आणि चीनच्या भूमिकेवर इस्रायलचा संशय

इराणने इतके प्रगत तंत्रज्ञान स्वतः विकसित केले असेल, यावर इस्रायलचा विश्वास नाही. इस्रायली लष्करी तज्ज्ञांच्या मते, हे तंत्रज्ञान रशिया किंवा चीनकडून इराणला मिळाले असावे. युक्रेन युद्धात रशियाने अशा प्रकारच्या क्लस्टर बॉम्बचा वापर केल्याचे पुरावे यापूर्वी समोर आले आहेत. रशियाने इराणला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र विकसित करण्यात मदत केल्याच्या चर्चा आधीपासूनच होत्या, पण आता क्लस्टर बॉम्बच्या प्रत्यक्ष वापरामुळे या संशयाला बळकटी मिळाली आहे. चीनचे वाढते लष्करी सहकार्य देखील इस्रायलसाठी चिंतेचा विषय बनले आहे.

credit – social media and Twitter

१००० हून अधिक जखमी, रुग्णालये हादरली

२८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या क्लस्टर हल्ल्यांनी इस्रायलमध्ये मृत्यूचे तांडव उभे केले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत ११ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला आहे, तर १००० पेक्षा जास्त लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. अनेक लहान बॉम्ब जमिनीवर पडल्यानंतर लगेच फुटत नाहीत, जे लहान मुलांसाठी किंवा बचाव पथकांसाठी ‘टाईम बॉम्ब’ ठरत आहेत. इराण आता एकाच वेळी मोठा हल्ला करण्याऐवजी, अशा प्रकारच्या अचूक आणि विखुरलेल्या हल्ल्यांनी इस्रायलमध्ये दहशत निर्माण करत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US War: लाटांवर धुराचे साम्राज्य! अमेरिकेने इराणचं महाकाय ‘ड्रोन कॅरियर’ उडवलं; ‘Shahid Bagheri’ जळून खाक, पाहा VIRAL VIDEO

जागतिक कायद्यांची पायमल्ली

२००८ मध्ये जगात एका आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे क्लस्टर बॉम्बच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, धक्कादायक वास्तव हे आहे की, इराण, इस्रायल आणि अगदी अमेरिका देखील या कराराचा भाग नाहीत. यामुळे या शस्त्रांच्या वापराला रोखण्यासाठी कोणतेही कायदेशीर बंधन उरलेले नाही. इराणची ही वाढती लष्करी ताकद केवळ इस्रायलसाठीच नाही, तर संपूर्ण जगाच्या शांततेसाठी एक मोठा धोका बनली आहे. जर हे तंत्रज्ञान रोखले गेले नाही, तर हे युद्ध रशिया-चीन विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल अशा महायुद्धाकडे वळण्याची शक्यता आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: क्लस्टर बॉम्ब म्हणजे नक्की काय आणि ते इतके घातक का आहेत?

    Ans: क्लस्टर बॉम्ब हे असे क्षेपणास्त्र आहे जे हवेतच फुटून त्यातून शेकडो लहान बॉम्ब बाहेर टाकते. हे बॉम्ब एका मोठ्या क्षेत्रावर पसरतात, ज्यामुळे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होते.

  • Que: या तंत्रज्ञानामागे रशिया आणि चीनचा हात का असावा, असा संशय का व्यक्त केला जात आहे?

    Ans: क्लस्टर बॉम्बचे तंत्रज्ञान अत्यंत जटिल आहे. रशियाने युक्रेन युद्धात याचा वापर केला असल्याने आणि इराणचे या देशांशी वाढते लष्करी संबंध पाहता हा संशय व्यक्त केला जात आहे.

  • Que: क्लस्टर बॉम्बवर जगात बंदी आहे का?

    Ans: होय, २००८ च्या आंतरराष्ट्रीय करारानुसार १११ देशांनी यावर बंदी घातली आहे. मात्र, इराण, इस्रायल आणि अमेरिका या कराराचे सदस्य नाहीत.

Web Title: Iran cluster bomb attack israel russia china involvement suspected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 06, 2026 | 12:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त
1

US Israel Iran War: ‘पाताळात घुसून प्रहार!’ अमेरिकेच्या ‘B-2 Spirit Bomber’नी इराणचे भूमिगत ‘मिसाईल्स अड्डे’ केले जमीनदोस्त

Middle East Crisis: ‘इस्रायलचा डाव, इराणचं नाव!’ ‘Azerbaijan’मधील ड्रोन हल्ल्यामागे नेमकं कोण? इराणने केला खळबळजनक गौप्यस्फोट
2

Middle East Crisis: ‘इस्रायलचा डाव, इराणचं नाव!’ ‘Azerbaijan’मधील ड्रोन हल्ल्यामागे नेमकं कोण? इराणने केला खळबळजनक गौप्यस्फोट

Iran-UAE Conflict: इराणच्या ड्रोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरवले जगाचे ‘सुरक्षित मॉडेल’; शेअर बाजारही बंद
3

Iran-UAE Conflict: इराणच्या ड्रोन क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी हादरवले जगाचे ‘सुरक्षित मॉडेल’; शेअर बाजारही बंद

Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून
4

Trump2026: ‘आधी इराणचा गेम, मग ‘या’ देशावर नेम!’ ‘मैत्रीपूर्ण कब्जा’ करण्याच्या घोषणेने जागतिक सत्तासंतुलन निघाले ढवळून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cluster Bombs: आकाशातून विध्वंस! इराणचं ते ‘अदृश्य’ अस्त्र ज्याने इस्रायलला दिली सर्वात मोठी जखम; 11 ठार, 1000 जखमी

Cluster Bombs: आकाशातून विध्वंस! इराणचं ते ‘अदृश्य’ अस्त्र ज्याने इस्रायलला दिली सर्वात मोठी जखम; 11 ठार, 1000 जखमी

Mar 06, 2026 | 12:45 PM
Debt of Maharashtra: राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे कर्ज; आकडा वाचून भरेल धडकी

Debt of Maharashtra: राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचे कर्ज; आकडा वाचून भरेल धडकी

Mar 06, 2026 | 12:36 PM
Kolhapur News : वाहतूक संघटनांचा एल्गार; ‘ई-चलनाविरोधात आरटीओ कार्यालयावर धडक मोर्चा

Kolhapur News : वाहतूक संघटनांचा एल्गार; ‘ई-चलनाविरोधात आरटीओ कार्यालयावर धडक मोर्चा

Mar 06, 2026 | 12:34 PM
Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

Health Insurance Reforms: लवकरच विमा होणार स्वस्त; आयआरडीएचे मोठे बदल येणार

Mar 06, 2026 | 12:30 PM
Sharad Pawar News :  राज्यसभेवर हॅटट्रीक! बिनविरोध निवड होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट

Sharad Pawar News :  राज्यसभेवर हॅटट्रीक! बिनविरोध निवड होताच शरद पवारांची भावनिक पोस्ट

Mar 06, 2026 | 12:29 PM
Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख

Dhurandhar Trailer: अखेर प्रतीक्षा संपली! ‘धुरंधर २’ चा ट्रेलर ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित; जाणून घ्या वेळ आणि तारीख

Mar 06, 2026 | 12:22 PM
Latur News: ई-चलन दंडाविरोधात लातूरमध्ये वाहतूकदारांचा चक्का जाम; चुकीचे ई-चलन रद्द करण्याची मागणी

Latur News: ई-चलन दंडाविरोधात लातूरमध्ये वाहतूकदारांचा चक्का जाम; चुकीचे ई-चलन रद्द करण्याची मागणी

Mar 06, 2026 | 12:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM
Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Latur News : चलन रद्द करा, अन्यथा संप सुरूच राहील!” लातूरमधील वाहन धारकांचा इशारा

Mar 05, 2026 | 08:15 PM
Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : इस्राएल-इराक तणावाचा महाराष्ट्रावर परिणाम, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:10 PM
Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Ahilyanagar News : शिवजयंती पार्श्वभूमीवर कोतवाली पोलीस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक

Mar 05, 2026 | 08:05 PM
Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Parbhani News : ई-चलन माफीसाठी वाहनधारकांचे ‘अल्टिमेटम’; राज्यभरात तीव्र संताप!

Mar 05, 2026 | 08:00 PM
Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Navi Mumbai : नवी मुंबईच्या परिवहन सभापतींना बसायला केबिन देता का केबिन?

Mar 05, 2026 | 03:17 PM