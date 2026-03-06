एक सोलो ट्रिप… जी सगळ्यांना सोबत घेऊन जाते, मैत्री, प्रवास आणि भावनांचा अनोखा संगम; ‘सखे गं साजणी’चा टीझर प्रदर्शित

मित्रांसह केलेला प्रवास म्हणजे केवळ ठिकाणं बदलणं नव्हे, तर नाती अधिक घट्ट होण्याचा आणि आयुष्य नव्याने जगायला शिकवणारा अनुभव असतो. हाच अनुभव मोठ्या पडद्यावर मांडणारा ‘सखे गं साजणी’ हा नवा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे.
मराठी चित्रपटसृष्टीत मैत्री आणि जीवनातील नात्यांची नवी कहाणी घेऊन येणारा ‘सखे गं साजणी’ हा चित्रपट ३ एप्रिल २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असून, नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. टीझरमधून तीन मित्रांच्या आयुष्यातील प्रवास, त्यांची मैत्री आणि भावनिक क्षणांची झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळते.
हा चित्रपट तीन जिवलग मित्रांच्या प्रवासाभोवती गुंफलेली भावनिक आणि हळवी कथा सांगतो.‘सखे गं साजणी’ या चित्रपटात मराठी सिनेसृष्टीतील तीन लोकप्रिय चेहरे झळकणार आहेत. अभिनेत्री प्रार्थना बेहेरे, पूजा सावंत आणि अभिनेता अभिजीत खांडकेकर हे तीन कलाकार चित्रपटात महत्त्वपूर्ण भूमिकेत पाहायला मिळणार आहेत. ‘मितवा’, ‘कॉफी आणि बरेच काही’ यांसारख्या चित्रपटांमधून प्रार्थना बेहरेने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत, तर ‘दगडी चाळ’, ‘लपाछपी’ सारख्या चित्रपटांमधून पूजा सावंतने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्याचबरोबर ‘मी पन सचिन’, ‘बाबू बँड बाजा’ सारख्या चित्रपटांमधून अभिजीत खांडकेकरनेही आपल्या अभिनयाची छाप उमटवली आहे.
दिग्दर्शक अभिषेक जावकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेला हा चित्रपट Redbulb Studios च्या बॅनरखाली बनत आहे. थायलंडमधील सुंदर लोकेशन्सवर शूट झालेल्या या चित्रपटातून मैत्रीचा एक वेगळा प्रवास प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे.टीझरमध्ये दिसणारी मस्ती, प्रवास आणि भावनिक क्षण प्रेक्षकांमध्ये चित्रपटाबद्दल उत्सुकता वाढवत आहेत.
