Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Thailand Cancels Visa Free Entry Indians Mandatory Visa On Arrival Rules 2026

Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

Updated On: May 23, 2026 | 12:08 PM IST
सारांश

Thailand Visa : एखाद्या परदेशी नागरिकाला ही विशेष सवलत द्यावी की नाही, हे ठरवण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणातील सर्व संबंधित तथ्ये आणि माहितीचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

thailand cancels visa free entry indians mandatory visa on arrival rules 2026

Thailand Visa : थायलंडचा मोठा निर्णय: भारतीयांसाठी व्हिसा-मुक्त प्रवेश थांबवला, आता तुम्ही अशाप्रकारे प्रवेश करू शकता ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • व्हिसा-मुक्त प्रवेश रद्द
  • ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ मध्ये समावेश
  • गुन्हेगारी आणि कडक पावले

Thailand visa free entry cancelled for Indians 2026 : बँकॉक, (Bangkok) पट्टाया किंवा फुकेतच्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांवर फिरण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी एक अत्यंत वाईट आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. थायलंड सरकारने भारतीय नागरिकांसाठी सुरू असलेली ‘व्हिसा-मुक्त’ (Visa-Free) प्रवासाची सुविधा अचानक बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. १९ मे रोजी झालेल्या थाई मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नवीन कडक नियमांना मंजुरी देण्यात आली आहे. कोरोना महामारीनंतर थंडावलेल्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी थायलंडने भारतीयांना ६० दिवसांपर्यंत विना-व्हिसा फिरण्याची परवानगी दिली होती, परंतु आता हे धोरण अधिकृतपणे मागे घेण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे आता थायलंड वारी करणाऱ्या भारतीयांच्या खिशाला चांगलाच फटका बसणार आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Green Card Rule: ग्रीन कार्ड पाहिजे तर आधी मायदेशी फिरा; नियमांत ‘US’चा सर्वात मोठा फेरबदल, वाचा काय होतील परिणाम?

भारताचा आता ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ श्रेणीत समावेश

थायलंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार, पूर्वीच्या ९३ देशांसाठी असलेल्या व्यापक ६०-दिवसांच्या व्हिसा सूट योजना पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. या बदलानंतर भारताला आता ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ (Visa on Arrival – VoA) या मर्यादित श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, थायलंडने या श्रेणीतील देशांची संख्या ३१ वरून थेट ४ वर आणली आहे. आता या विशेष ४ देशांच्या यादीत भारतासह अझरबैजान, बेलारूस आणि सर्बिया यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, आता भारतीयांना थायलंड विमानतळावर उतरल्यानंतर तिथल्या काउंटरवरून अधिकृत व्हिसा घ्यावा लागेल किंवा प्रवासापूर्वी ई-व्हिसा प्रणालीचा वापर करावा लागेल.

credit – social media and Twitter

अचानक व्हिसा नियम कडक करण्याचे कारण काय?

जुलै २०२४ मध्ये थायलंडने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आपले नियम अतिशय शिथिल केले होते. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत थायलंडमध्ये परदेशी नागरिकांकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. थायलंडचे पर्यटन मंत्री सुरासाक फंचरोएनवोराकुल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक परदेशी नागरिक अंमली पदार्थांची तस्करी, लैंगिक गुन्हे, तसेच योग्य परवान्याशिवाय हॉटेल्स आणि बेकायदेशीर शाळा चालवताना पकडले गेले आहेत. या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीला आणि देशाच्या सुरक्षेला लागलेले भगदाड रोखण्यासाठी थाई प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. सुरक्षेचे व्यापक पुनरावलोकन केल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IvankaTrump : सत्य की तथ्य? ‘ट्रम्पची मुलगी होती निशाण्यावर…’ इराण ‘असा’ घेणार होता सूड; अमेरिकेत कमांडो तैनात

इतर देशांसाठी काय आहेत नियम?

थायलंडने परदेशी प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या श्रेणी तयार केल्या आहेत. अमेरिका, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जपान, सिंगापूर आणि अनेक युरोपीय देशांसह ५४ देशांच्या नागरिकांना अद्याप ३० दिवसांची व्हिसा सूट दिली जाणार आहे. तसेच सेशेल्स, मालदीव आणि मॉरिशसच्या पर्यटकांसाठी १५ दिवसांची स्वतंत्र व्हिसा सूट लागू करण्यात आली आहे. मात्र, दुर्दैवाने भारताचे नाव या व्हिसा-मुक्त देशांच्या यादीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.

नवीन नियम कधीपासून लागू होणार?

हा नवा आदेश थायलंडच्या अधिकृत ‘रॉयल गॅझेट’मध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर १५ दिवसांनी पूर्ण देशात लागू होईल. तथापि, जे भारतीय पर्यटक सध्या जुन्या नियमांनुसार आधीच थायलंडमध्ये प्रवास करत आहेत, किंवा नियम लागू होण्याच्या अगदी काही दिवस आधी तिथे पोहोचणार आहेत, त्यांना घाबरण्याची गरज नाही. अशा प्रवाशांना त्यांच्या पूर्वीच्या वास्तव्याची मुदत संपेपर्यंत थायलंडमध्ये राहण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, त्यानंतर येणाऱ्या प्रत्येक नवीन भारतीय प्रवाशाला थायलंडच्या ई-व्हिसा प्रणालीद्वारे अर्ज करून किंवा विमानतळावर ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’चे शुल्क भरूनच देशात प्रवेश करावा लागेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: थायलंडने भारतीयांसाठी व्हिसा-मुक्त प्रवेश का बंद केला?

    Ans: परदेशी नागरिकांकडून होणारे अंमली पदार्थांचे गुन्हे, बेकायदेशीर व्यवसाय आणि मानवी तस्करी यांसारख्या अंतर्गत सुरक्षेच्या कारणांमुळे थायलंडने हा निर्णय घेतला आहे.

  • Que: आता भारतीय नागरिक थायलंडला कसे जाऊ शकतात?

    Ans: भारतीय नागरिकांना आता थायलंडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी विमानतळावर पोहोचल्यावर 'व्हिसा ऑन अरायव्हल' (VoA) घ्यावा लागेल किंवा ऑनलाइन 'ई-व्हिसा'साठी अर्ज करावा लागेल.

  • Que: सध्या जे भारतीय पर्यटक थायलंडमध्ये आहेत त्यांचे काय होणार?

    Ans: जे पर्यटक आधीच तिथे आहेत, त्यांना त्यांच्या जुन्या मंजुरीच्या मुदतीनुसार ठरलेल्या कालावधीपर्यंत थायलंडमध्ये राहता येईल, त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही.

Web Title: Thailand cancels visa free entry indians mandatory visa on arrival rules 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 12:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
1

Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Green Card Rule: ग्रीन कार्ड पाहिजे तर आधी मायदेशी फिरा; नियमांत ‘US’चा सर्वात मोठा फेरबदल, वाचा काय होतील परिणाम?
2

Green Card Rule: ग्रीन कार्ड पाहिजे तर आधी मायदेशी फिरा; नियमांत ‘US’चा सर्वात मोठा फेरबदल, वाचा काय होतील परिणाम?

IvankaTrump : सत्य की तथ्य? ‘ट्रम्पची मुलगी होती निशाण्यावर…’ इराण ‘असा’ घेणार होता सूड; अमेरिकेत कमांडो तैनात
3

IvankaTrump : सत्य की तथ्य? ‘ट्रम्पची मुलगी होती निशाण्यावर…’ इराण ‘असा’ घेणार होता सूड; अमेरिकेत कमांडो तैनात

Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन
4

Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

Thailand Visa : थायलंड सरकारने फिरवला नियम! भारतीय प्रवाशांसाठी ‘व्हिसा-मुक्त’ प्रवेश बंद; आता खिशातून मोजावे लागणार पैसे

May 23, 2026 | 12:08 PM
भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

May 23, 2026 | 12:00 PM
GST on Petrol-Diesel: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? इंधनाला GST च्या कक्षेत आणण्यासाठी CTI चं थेट मोदींना पत्र!

GST on Petrol-Diesel: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार? इंधनाला GST च्या कक्षेत आणण्यासाठी CTI चं थेट मोदींना पत्र!

May 23, 2026 | 11:56 AM
Mango Festival : हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

Mango Festival : हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

May 23, 2026 | 11:54 AM
सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या जिल्हाध्यक्षपदी नामदेव पाटील यांची नियुक्ती

सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या जिल्हाध्यक्षपदी नामदेव पाटील यांची नियुक्ती

May 23, 2026 | 11:46 AM
बाणेर-बालेवाडीतील वीज समस्यांवरुन चंद्रकांत पाटील आक्रमक; महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ सूचना

बाणेर-बालेवाडीतील वीज समस्यांवरुन चंद्रकांत पाटील आक्रमक; महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ सूचना

May 23, 2026 | 11:42 AM
Ramayana: श्रीरामांनी अयोध्येत जाण्यापूर्वी हनुमानालाच भरताकडे का पाठवले? रामायणातील अद्भुत प्रसंग

Ramayana: श्रीरामांनी अयोध्येत जाण्यापूर्वी हनुमानालाच भरताकडे का पाठवले? रामायणातील अद्भुत प्रसंग

May 23, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM