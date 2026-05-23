Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Bhandup Water Purification Project Proposal Stalled There Is No Explanation In The Proposal Mumbai

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

Updated On: May 23, 2026 | 12:01 PM IST
सारांश

भांडुप जलशोधन केंद्राची स्थापना वर्ष १९७८ मध्ये झाली होती. मात्र, गेली अनेक वर्षे सातत्याने रसायनांच्या संपर्कात आल्यामुळे या केंद्राची इमारत आणि अंतर्गत रचना आता अत्यंत कमकुवत झाली असून तिचे आयुर्मान संपत आले आहे.

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

भांडुप जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव रखडला! प्रस्तावात कोणतेही स्पष्टीकरण नाही, प्रकल्पासाठी सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून वाद

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्राच्या पुनर्विकासाच्या कामात आता सल्लागाराच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या तांत्रिक देखरेखीसाठी ‘मेसर्स टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स लिमिटेड’ यांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा आणि त्यांना कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत रखडला आहे. विरोधकांनी या प्रस्तावातील आर्थिक गणितांवर तीव्र आक्षेप घेतल्यामुळे पालिका प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. सुमारे १२३५ कोटींच्या या प्रकल्पाच्या तांत्रिक निरीक्षणासाठी टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्सला सल्लागार नियुक्त करून त्यांना ९.२६ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने आणला होता.(फोटो सौजन्य – AI)

‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप

पालिकेने वाढीव रकमेचा हिशेब द्यावा

या प्रकल्पाच्या एकूण किमतीच्या १ टक्का म्हणजेच १२ कोटी ३५ लाख रुपये सल्लागाराला दिले जाणार आहेत, ज्यापैकी ३ कोटी ६९ लाख रुपये आधीच अदा करण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरित रकमेचा हिशोब मांडताना पालिकेने सल्लागाराला तब्बल ६० लाख ८६ हजार ८९३ रुपये अतिरिक्त मंजूर केले आहेत. ही जास्तीची रक्कम नेमकी कोणत्या कारणासाठी दिली जात आहे. याचे कोणतेही स्पष्टीकरण प्रशासकीय प्रस्तावात देण्यात आलेले नाही, असा आक्षेप एमआयएमचे नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य झमीर कुरेशी यांनी घेतला. हा जनतेच्या पैशांचा अपव्यय असून पालिकेने या वाढीव रकमेचा हिशेब द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

इमारत आणि अंतर्गत रचना कमकुवत

भांडुप जलशोधन केंद्राची स्थापना वर्ष १९७८ मध्ये झाली होती. मात्र, गेली अनेक वर्षे सातत्याने रसायनांच्या संपर्कात आल्यामुळे या केंद्राची इमारत आणि अंतर्गत रचना आता अत्यंत कमकुवत झाली असून तिचे आयुर्मान संपत आले आहे. भविष्यात मुंबईवर पाण्याचे मोठे संकट ओढवू नये आणि पाण्याची होणारी मोठी गळती रोखता यावी, यासाठी पालिकेने या केंद्राच्या अत्याधुनिक पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पाच्या डिझाइन, बांधकाम आणि संचालनासाठी ‘मेसर्स शंकरनारायण कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या मुख्य कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे.

Bandra Demolition : वांद्र्यात तोडक कारवाईचा चौथा दिवस; 90% झोपड्या जमीनदोस्त, आज पोलीस हायअलर्टवर

काय कारवाई करणार?

या प्रस्तावातील दुसरा आक्षेपार्ह मुद्दा म्हणजे, भविष्यात प्रकल्पाची किंमत वाढल्यास सल्लागाराची भरपाई करण्यासाठी आधीच २० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे.यावर बोलताना कुरेशी यांनी सवाल उपस्थित केला की, जर भविष्यात प्रकल्पाचा खर्च वाढलाच नाही, तर हे २० कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत परत जमा होणार का? तसेच, कंत्राटदाराने जाणीवपूर्वक दिरंगाई करून खर्च वाढवला.तर पालिका अधिकारी त्यावर काय कारवाई करणार? हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून जनतेचा पैसा अत्यंत विचारपूर्वक वापरला गेला पाहिजे, या भूमिकेवर लोकप्रतिनिधी ठाम राहिले.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Bhandup water purification project proposal stalled there is no explanation in the proposal mumbai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: नायरमध्ये बायोकेमिस्ट्री ब्लड ॲनालायझर! सीएसआर निधीतून सहाय्य; अत्याधुनिक व दर्जेदार सेवा मिळणार
1

Mumbai News: नायरमध्ये बायोकेमिस्ट्री ब्लड ॲनालायझर! सीएसआर निधीतून सहाय्य; अत्याधुनिक व दर्जेदार सेवा मिळणार

‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप
2

‘कोणतीही घोषणा नाही, कोणतीही मदत नाही’; मेट्रो-३ बंद पडल्याने मुंबईकर संतापले; सोशल मीडियावर व्यक्त केला संताप

पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक
3

पालिका रुग्णालयांच्या रक्तपेढ्या खासगीकरणाच्या मार्गावर? वाढत्या दरांच्या भीतीने विरोधक आक्रमक

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !
4

मुंबईत 53 लाखांच्यावर वाहने… लोकसंख्येसोबतच वाढत्या वाहनांचा देखील मुंबईकरांना त्रास !

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Work From Home Vastu Tips: कामात यश हवे असल्यास घरातील या दिशेला बसून करा ऑफिसचे काम

Work From Home Vastu Tips: कामात यश हवे असल्यास घरातील या दिशेला बसून करा ऑफिसचे काम

May 23, 2026 | 02:40 PM
Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

Desi Bling: तेजस्वीच्या बालिश स्वभावामुळे करण कुंद्रा वैतागला? ‘देसी ब्लिंग’मध्ये केला नात्यावर खुलासा

May 23, 2026 | 02:38 PM
Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

Mira Bhayander Crime : मानसिक छळ आणि धर्मांतरासाठी जबरदस्ती; मिरा-भाईंदरमध्ये लव्ह जिहादचा धक्कादायक प्रकार समोर

May 23, 2026 | 02:30 PM
NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

NPT 2026 : अमेरिका-इराण वाद विकोपाला; संयुक्त राष्ट्रांमधील महाचर्चा सलग तिसऱ्यांदा फ्लॉप, इराणचा थेट अण्वस्त्रांचा इशारा

May 23, 2026 | 02:26 PM
Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर

Skin Care Tips: उन्हाळ्यात टॅनिंगमुळे हात काळेकुट झाले आहेत? मग ‘हे’ घरगुती उपाय करून हात करा गोरेपान आणि सुंदर

May 23, 2026 | 02:16 PM
Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 02:07 PM
स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

May 23, 2026 | 02:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM