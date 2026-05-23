Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mango Festival : हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

Updated On: May 23, 2026 | 11:54 AM IST
सारांश

झी मराठीच्या ‘आंबा महोत्सव २०२६’च्या दुसऱ्या पर्वात कलाकार, पत्रकार आणि मान्यवरांनी उत्साहात सहभाग घेतला. विविध मालिकांतील कलाकारांनी मजेशीर खेळ, आमरस बनवण्याची स्पर्धा आणि आंब्यांवरील धमाल उपक्रमांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. हापूस आंब्यांच्या गोड भेटीसह हा उत्सव अविस्मरणीय ठरला.

हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लाडक्या कलाकारांसोबत रंगला, झी मराठी ‘आंबा महोत्सव’ पर्व २
  • नव्या मालिकेसह, वहिनींसाठी लवकरच खास सरप्राईज
  • मालिकांतील कलाकारांची खास उपस्थिती
Zee Marathi Aamba Mahotsav 2026 : महाराष्ट्राची महावाहिनी म्हणून ओळख असलेल्या झी मराठीने यंदाही ‘आंबा महोत्सव २०२६’च्या दुसऱ्या पर्वाचे भव्य आयोजन करत कलाकार, पत्रकार आणि मान्यवरांसाठी खास आनंदसोहळा रंगवला. फळांचा राजा आंबा आणि मनोरंजनाची राणी झी मराठी यांच्या संगमातून झालेला हा उत्सव उत्साह, धमाल आणि गोड आठवणींनी भरलेला ठरला. पहिल्या पर्वाला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर यंदाचा महोत्सव अधिक मोठ्या आणि आकर्षक स्वरूपात सादर करण्यात आला. अभिनेता प्रणव रावराणे आणि अभिनेत्री तनिष्का विशे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन करत वातावरणात रंगत आणली.

या महोत्सवात ‘सनई चौघडे’, ‘कमळी’, ‘तारिणी’, ‘शुभ श्रावणी’, ‘दीपज्योती’, ‘वीण दोघातली हे तुटेना’, ‘सावळ्याची जणू सावली’, ‘लक्ष्मी निवास’ आणि ‘तुला जपणार आहे’ या मालिकांमधील कलाकारांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. हास्य, आठवणी आणि आंब्यावर आधारित मजेशीर खेळांनी संपूर्ण दिवस रंगून गेला. सर्वात पहिल्या खेळात जोड्या मंचावर अवतरल्या आणि चढाओढ रंगली ती वर टांगलेल्या टोपलीत कोण जास्त लवकर आंबे पोहोचवणार? या खेळात धमाल उडाली. काही जोडप्यांनी खेळात भाग घेतला, तर काहींनी प्रेक्षक म्हणून या मजेचा मनमुराद आनंद लुटला.

Kamal Haasan: “संकट काळात राजकारण नको, देश प्रथम क्रमांकावर हवा”; कमल हासन यांचे देशवासीयांना भावुक आवाहन!

यानंतर कलाकारांनी “आंबा-कारल शॉट्स” या खेळात दरम्यान सेटवरील अनेक मजेशीर किस्से उलगडले यात आपल्या लाडक्या ज्योतीला कारल्याचा जूस प्यावा लागला. त्यानंतर घरातील मोठ्यांनी पुढाकार घेत आमरस काढण्याची जबाबदारी सांभाळली. आणि आमरस तयार करून त्यांनी आपल्या टीममधील सह कलाकारांना तो चाखायला दिला आणि आपल्या टीमला विजयी बनवले. शेवटी झी मराठीच्या सर्वात छोट्या सदस्यांनी म्हणजेच सावल्याची जणू सावली मालिकेतील अबीर आणि ओवी यांनी “आंबा-पाणी” हा खेळ रंगवला. या खेळात लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनीच उत्साहाने सहभाग घेत जल्लोष केला. एकूणच, आंबा महोत्सवात प्रत्येक जण उत्साह, आनंद आणि धमाल मस्तीमध्ये रंगून गेला. खेळांतील विजेत्यांना आणि सर्व कलाकार, पत्रकार मित्रांना हापूस आंब्यांची भेट देण्यात आली, ज्यामुळे उत्सवाची गोडी आणखी वाढली.

याच मंचावरून झी मराठीने त्यांच्या आगामी ‘कृष्णाईच्या लेकी’ ह्या मालिकेचा नवीन प्रोमो पत्रकार आणि प्रेक्षकांसमोर आणला. या मालिकेतून बहुआयामी आणि जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ ‘कृष्णा आई’ची भूमिका साकारणार आहेत. तसेच, या ‘आंबा महोत्सवात’ आणखी काही खास चाहूलही लागली असून महाराष्ट्रातील लाडक्या वहिनींसाठी एक आनंदाची बातमी ती म्हणजे ‘दार उघड बये’ म्हणत झी मराठी लवकरच कोणीतरी येणार आहे. याचसोबत मराठी Z5 ला एक वर्ष पूर्ण झाल्याचा आनंदही येथे साजरा करण्यात आला आणि वाहिनीने प्रेक्षकांचे मनापासून आभार मानले. ‘आंबा महोत्सव’च्या दुसऱ्या पर्वासह झी मराठीने परंपरा, संस्कृती, आणि प्रभावी कथाकथनाचा उत्सव अधिक भक्कमपणे साजरा केला आहे.

एकूणच, झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’ हा केवळ मनोरंजनाचा कार्यक्रम न ठरता कलाकार, पत्रकार आणि उपस्थितांसाठी आनंद, गोडवा आणि अविस्मरणीय आठवणींचा सोहळा ठरला. कार्यक्रमाच्या शेवटी विजेत्यांसह सर्व कलाकार आणि पत्रकार मित्रांना हापूस आंब्यांची खास भेट देण्यात आली, ज्यामुळे उत्सवाची गोडी आणखी वाढली.

Apurva Nemlekar : ‘प्रत्येक मुलीला हक्काचं घर…’ अपुर्वा नेमळेकरची भावनिक पोस्ट ; ट्विशा शर्माप्रकरणात अभिनेत्री स्पष्टच म्हणाली

Web Title: Zee marathi aamba mahotsav 2026 second phase artists fun games hapus mangoes

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 11:54 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट
1

Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Nivedita Saraf : “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….” अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा
2

Nivedita Saraf : “मी दिसायला खास नाही असं वाटायचं पण अशोक सराफांनी मला….” अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

‘आई तुळजाभवानी’मध्ये रंगणार महादेव-तुळजाभवानीचा भव्य विवाहसोहळा; १५० हून अधिक कलाकार, भव्य सेट अन् दिव्य सजावट
3

‘आई तुळजाभवानी’मध्ये रंगणार महादेव-तुळजाभवानीचा भव्य विवाहसोहळा; १५० हून अधिक कलाकार, भव्य सेट अन् दिव्य सजावट

महासंगम स्पेशल एपिसोड; ‘कमळी’ आणि ‘सनई चौघडे’मुळे प्रेक्षकांना मिळणार दुहेरी मनोरंजन
4

महासंगम स्पेशल एपिसोड; ‘कमळी’ आणि ‘सनई चौघडे’मुळे प्रेक्षकांना मिळणार दुहेरी मनोरंजन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mango Festival : हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

Mango Festival : हापूसच्या गोडीत न्हाला झी मराठीचा ‘आंबा महोत्सव २०२६’; कलाकारांसोबत रंगली धमाल, खेळ आणि आमरसाची मेजवानी

May 23, 2026 | 11:54 AM
सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या जिल्हाध्यक्षपदी नामदेव पाटील यांची नियुक्ती

सातारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या जिल्हाध्यक्षपदी नामदेव पाटील यांची नियुक्ती

May 23, 2026 | 11:46 AM
बाणेर-बालेवाडीतील वीज समस्यांवरुन चंद्रकांत पाटील आक्रमक; महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ सूचना

बाणेर-बालेवाडीतील वीज समस्यांवरुन चंद्रकांत पाटील आक्रमक; महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या ‘या’ सूचना

May 23, 2026 | 11:42 AM
Ramayana: श्रीरामांनी अयोध्येत जाण्यापूर्वी हनुमानालाच भरताकडे का पाठवले? रामायणातील अद्भुत प्रसंग

Ramayana: श्रीरामांनी अयोध्येत जाण्यापूर्वी हनुमानालाच भरताकडे का पाठवले? रामायणातील अद्भुत प्रसंग

May 23, 2026 | 11:40 AM
Beed Crime: पैशांच्या वादातून हॉटेल चालकाची निर्घृण हत्या; दारूच्या नशेत चाकूने चिरला गळा

Beed Crime: पैशांच्या वादातून हॉटेल चालकाची निर्घृण हत्या; दारूच्या नशेत चाकूने चिरला गळा

May 23, 2026 | 11:37 AM
Google AI Training: शिक्षकांसाठी गुगलचा नवा मोफत ‘AI’ ट्रेनिंग प्रोग्राम; आता वर्गात जेमिनी (Gemini) टूलचा वापर कसा होणार?

Google AI Training: शिक्षकांसाठी गुगलचा नवा मोफत ‘AI’ ट्रेनिंग प्रोग्राम; आता वर्गात जेमिनी (Gemini) टूलचा वापर कसा होणार?

May 23, 2026 | 11:35 AM
Maharashtra Weather : कुठे प्रचंड उष्णता तर कुठे मुसळधार पाऊस; ‘या’ ६ जिल्ह्यांसाठी रेड-ऑरेंज अलर्ट

Maharashtra Weather : कुठे प्रचंड उष्णता तर कुठे मुसळधार पाऊस; ‘या’ ६ जिल्ह्यांसाठी रेड-ऑरेंज अलर्ट

May 23, 2026 | 11:33 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM