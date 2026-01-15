Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

थायलंड हादरलं! रेल्वेनंतर महामार्गावर कोसळली क्रेन, गाड्यांचा अक्षरश: चक्काचूर, थरारक VIDEO

Thailnad Crane Accident : थायलंडमध्ये पुन्हा एकदा दुर्वैवी अपघात घडला आहे. बांधकाम सुरु असलेली क्रेन पुलाखालून जाणाऱ्या गाड्यांवर कोसळली आहे. या भयावह अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला असून याचा भयावह व्हिडिओ सोमर आला आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 08:32 PM
Thailand Crane Accident

थायलंड हादरलं! रेल्वेनंतर महामार्गावर कोसळली क्रेन, गाड्यांचा अक्षरश: चक्काचूर, थरारक VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • थायलंडमध्ये अवध्या २४ तासांत दुसरा भीषण अपघात
  • रस्त्यांवरुन जाणाऱ्या वाहनांवर कोसळली अवाढव्य ट्रेन
  • २ जगीच ठार
Thailand another Crane Accident News Marathi : बँकॉक :  थालंडमध्ये पुन्हा एकदा अवघ्या २४ तासांतच दुर्दैवी घटना घडील आहे. राजधानी बँकॉकच्या महामार्गावर सुरु असलेल्या बांधकामाच्या ठिकाणी एक भली मोठी क्रेन कोसळली आहे. या अपघाताने संपूर्ण थायलंड हादरले आहे. याचा भयावह व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. क्रेन थेट रस्त्यांवरुन जाणाऱ्या वाहनांवर कोसळली असून त्यांचा चक्काचूर झाला आहे.

थायलंडमध्ये रेल्वेचा भीषण अपघात; धावत्या ट्रेनवर कोसळली भलीमोठी क्रेन, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

मिळालेल्या माहितीनुसार, समुत साखोन प्रांतात रामा २ रोडवर एलिव्हेटेड एक्सप्रेसवेवर सकाळी ९ च्या सुमारास हा अपघात (Accident) झाला आहे.  या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला होता. यावेळी बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेनचे नियंत्रण अचानक सुटले आणि ती पुलाखालून जाणाऱ्या वाहनांवर पडली. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. क्रेन आणि गाड्यांच्या ढिगाऱ्याखाली अडकेलेल्या लोकांना बाहेर काढले आहे. तसेच सर्व जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. अवघ्या २४ तासांत हा दुसरा मोठा क्रेन अपघात झाला आहे.

एक दिवसापूर्वीच घडला होता अपघात

या अपघाताच्या एक दिवस आधीच एक क्रेन थेट धावत्या रेल्वेवर कोसळली होती. थायलंडच्या ईशान्ये भागाता नाखोन रत्साचिमा प्रांतात रेल्वे अपघात (Train Accident)  घडला होता. चीन-थायलंड हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु असलेल्या दोन क्रेनचा अपघात झाला आहे. या भयावह अपघातात किमान ३२ जणांचा मृत्यू झाला होता. अनेकजण जखमी झाले आहेत.

एका पाठोपाठ घडलेल्या अपघातामुळे बांधकामाच्या सुरक्षा व्यवस्थांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. सध्या दोन्ही अपघातांची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सुरक्षेबाबत निष्काळजीपणा आढल्यास घटनेसाठी जबाबदार असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. सध्या याच पार्श्वभूमीवर बांधकाम सुरु असलेल्या क्षेत्रातील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे कार्य सुरु आहे. या घटनेने संपूर्ण थायलंड (Thailand) हादरला आहे.

थायलंडमधील अनोखा फॅशन शो! सजून-धजून मॉडेलिंग करतात चक्क म्हशी…

