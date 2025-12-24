Social Change: अजब देश! प्रेयसीला डेट करण्यासाठी सरकार देतंय 31 हजार रुपये; लग्न केल्यास मिळतात 25 लाख, जाणून घ्या नेमकं कारण

South Korea dating allowance for youth : आजच्या धावपळीच्या युगात तरुणांना आपल्या करिअर आणि कामातून प्रेमासाठी वेळ काढणे कठीण झाले आहे. पण तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, जगात असा एक देश आहे जिथे सरकार तरुणांना चक्क ‘डेटिंग’ करण्यासाठी पैसे देत आहे. इतकेच नाही, तर जर त्या डेटिंगचे रूपांतर लग्नात झाले, तर जोडप्याला चक्क २५ लाख रुपयांपर्यंतची बक्षीस रक्कम दिली जात आहे. दक्षिण कोरिया (South Korea) आणि चीन (China) यांसारख्या आशियाई देशांमध्ये सध्या लोकसंख्येचे भीषण संकट ओढवले असून, ते रोखण्यासाठी या अजब योजना राबवल्या जात आहेत.
दक्षिण कोरिया हा प्रगत देश असला तरी सध्या एका गंभीर सामाजिक संकटाचा सामना करत आहे. येथील तरुण कामात इतके व्यग्र आहेत की त्यांना वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळच उरत नाही. वाढती महागाई आणि घरांच्या किंमतींमुळे तरुण लग्नापासून आणि मुले जन्माला घालण्यापासून दूर पळत आहेत. याचा परिणाम म्हणून देशाचा जन्मदर ऐतिहासिक निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. हे संकट दूर करण्यासाठी दक्षिण कोरिया सरकारने तरुणांना प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली आहे. जेव्हा एखादे जोडपे डेटवर जाते, तेव्हा सरकार खर्चासाठी $350 (अंदाजे ३१,००० रुपये) देते. जोडप्यांनी एकमेकांसोबत दर्जेदार वेळ घालवावा आणि त्यांचे नाते लग्नापर्यंत पोहोचावे, हा यामागील उद्देश आहे. जर हे जोडपे लग्न करण्याचा निर्णय घेते, तर त्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून ते आपल्या नवीन आयुष्याची सुरुवात कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय करू शकतील.
दुसरीकडे, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश राहिलेला चीन आता लोकसंख्या घटण्याच्या भीतीने हादरला आहे. चीनमध्ये एकेकाळी ‘एक अपत्य’ धोरण होते, जे आता पूर्णपणे बदलून ‘तीन अपत्य’ धोरण करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही जन्मदर वाढत नसल्याने चीन सरकारने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. चीनने तब्बल ३२ वर्षांनंतर प्रथमच कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांवर १३% मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लादला आहे. १९९३ पर्यंत ही उत्पादने करमुक्त होती, कारण तेव्हा सरकारला लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवायची होती. मात्र आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. गर्भनिरोधक साधने महाग करून लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रवृत्त करणे, हा चीन सरकारचा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
या दोन्ही देशांमधील परिस्थिती पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ आर्थिक मदतीने लोकसंख्या वाढत नाही. दक्षिण कोरिया आणि चीनमधील तरुणांवर कामाचा इतका प्रचंड दबाव आहे की, त्यांना कुटुंब वाढवणे ही एक जबाबदारी किंवा ओझे वाटू लागले आहे. दक्षिण कोरियामध्ये मुलाच्या जन्मानंतरही सरकार मोठा आर्थिक भत्ता देते, तरीही लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला आहे. भविष्यात हे संकट केवळ या दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते.
