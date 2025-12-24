Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • The Government Is Paying 31 Thousand Rupees To Date A Lover If You Get Married You Get 25 Lakhs Know The Real Reason

Social Change: अजब देश! प्रेयसीला डेट करण्यासाठी सरकार देतंय 31 हजार रुपये; लग्न केल्यास मिळतात 25 लाख, जाणून घ्या नेमकं कारण

South Korea dating : तरुणांमध्ये डेटिंग करणे सामान्य आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की असा एक देश आहे जिथे सरकार स्वतः तरुणांना डेटवर जाण्यासाठी पैसे देते. लग्न झाल्यावर ते मोठ्या प्रमाणात पैसे देखील देते?

Updated On: Dec 24, 2025 | 02:43 PM
The government is paying 31 thousand rupees to date a lover If you get married you get 25 lakhs know the real reason

अद्भुत सरकार! 'इथे' प्रेयसीला डेट करण्यासाठी सरकार करते सर्व व्यवस्था आणि लग्न झाल्यावर दिले जातात २५ लाख रुपये ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  दक्षिण कोरियामध्ये तरुणांना डेटवर जाण्यासाठी सरकार ३१ हजार रुपये देते, तर लग्न केल्यास २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जात आहे.
  •  कामाचा ताण आणि महागाईमुळे तरुण लग्नापासून दूर जात असल्याने दक्षिण कोरिया आणि चीनमध्ये लोकसंख्या वेगाने घटत आहे, ज्याला रोखण्यासाठी सरकार अजब योजना राबवत आहे.
  • चीनने ३२ वर्षांनंतर प्रथमच कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांवर १३% कर लादला आहे, जेणेकरून लोकसंख्या वाढीला प्रोत्साहन मिळेल.

South Korea dating allowance for youth : आजच्या धावपळीच्या युगात तरुणांना आपल्या करिअर आणि कामातून प्रेमासाठी वेळ काढणे कठीण झाले आहे. पण तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, जगात असा एक देश आहे जिथे सरकार तरुणांना चक्क ‘डेटिंग’ करण्यासाठी पैसे देत आहे. इतकेच नाही, तर जर त्या डेटिंगचे रूपांतर लग्नात झाले, तर जोडप्याला चक्क २५ लाख रुपयांपर्यंतची बक्षीस रक्कम दिली जात आहे. दक्षिण कोरिया (South Korea) आणि चीन (China) यांसारख्या आशियाई देशांमध्ये सध्या लोकसंख्येचे भीषण संकट ओढवले असून, ते रोखण्यासाठी या अजब योजना राबवल्या जात आहेत.

दक्षिण कोरिया: डेटिंग आणि लग्नासाठी पैशांचा पाऊस

दक्षिण कोरिया हा प्रगत देश असला तरी सध्या एका गंभीर सामाजिक संकटाचा सामना करत आहे. येथील तरुण कामात इतके व्यग्र आहेत की त्यांना वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळच उरत नाही. वाढती महागाई आणि घरांच्या किंमतींमुळे तरुण लग्नापासून आणि मुले जन्माला घालण्यापासून दूर पळत आहेत. याचा परिणाम म्हणून देशाचा जन्मदर ऐतिहासिक निचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. हे संकट दूर करण्यासाठी दक्षिण कोरिया सरकारने तरुणांना प्रोत्साहित करण्यास सुरुवात केली आहे. जेव्हा एखादे जोडपे डेटवर जाते, तेव्हा सरकार खर्चासाठी $350 (अंदाजे ३१,००० रुपये) देते. जोडप्यांनी एकमेकांसोबत दर्जेदार वेळ घालवावा आणि त्यांचे नाते लग्नापर्यंत पोहोचावे, हा यामागील उद्देश आहे. जर हे जोडपे लग्न करण्याचा निर्णय घेते, तर त्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते, जेणेकरून ते आपल्या नवीन आयुष्याची सुरुवात कोणत्याही आर्थिक अडचणीशिवाय करू शकतील.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : DOJ Release: Trump-Epsteinचे ‘डार्क’ कनेक्शन; ट्रम्पविरुद्ध महिलांवर अत्याचार अन् ‘Lolita Express’मध्ये प्रवासाचे धक्कादायक पुरावे

चीनमध्ये कंडोमवर ३२ वर्षांनंतर कर!

दुसरीकडे, जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश राहिलेला चीन आता लोकसंख्या घटण्याच्या भीतीने हादरला आहे. चीनमध्ये एकेकाळी ‘एक अपत्य’ धोरण होते, जे आता पूर्णपणे बदलून ‘तीन अपत्य’ धोरण करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही जन्मदर वाढत नसल्याने चीन सरकारने एक कठोर पाऊल उचलले आहे. चीनने तब्बल ३२ वर्षांनंतर प्रथमच कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांवर १३% मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) लादला आहे. १९९३ पर्यंत ही उत्पादने करमुक्त होती, कारण तेव्हा सरकारला लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवायची होती. मात्र आता परिस्थिती उलटी झाली आहे. गर्भनिरोधक साधने महाग करून लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रवृत्त करणे, हा चीन सरकारचा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Vijay Mallya : विजय मल्ल्या म्हणाले, ‘फरार हा शब्द काढून टाका’; मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले, ‘आधी भारतात परत या’

करिअरचा दबाव आणि सामाजिक बदल

या दोन्ही देशांमधील परिस्थिती पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होते की, केवळ आर्थिक मदतीने लोकसंख्या वाढत नाही. दक्षिण कोरिया आणि चीनमधील तरुणांवर कामाचा इतका प्रचंड दबाव आहे की, त्यांना कुटुंब वाढवणे ही एक जबाबदारी किंवा ओझे वाटू लागले आहे. दक्षिण कोरियामध्ये मुलाच्या जन्मानंतरही सरकार मोठा आर्थिक भत्ता देते, तरीही लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला आहे. भविष्यात हे संकट केवळ या दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दक्षिण कोरिया सरकार डेटिंगसाठी किती पैसे देते?

    Ans: दक्षिण कोरियामध्ये तरुणांना डेटिंगसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकार सुमारे $350 (अंदाजे ३१,००० रुपये) खर्च देते.

  • Que: चीनमध्ये गर्भनिरोधक साधने महाग का झाली आहेत?

    Ans: चीनमधील घटता जन्मदर वाढवण्यासाठी सरकारने ३२ वर्षांनंतर प्रथमच कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांवर १३% कर लावला आहे.

  • Que: दक्षिण कोरियामध्ये लग्न केल्यावर किती आर्थिक मदत मिळते?

    Ans: जर एखादे जोडपे लग्नाचा निर्णय घेते, तर त्यांना सरकारकडून २५ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

Web Title: The government is paying 31 thousand rupees to date a lover if you get married you get 25 lakhs know the real reason

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 02:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर
1

अमेरिकेला भारताचे जशास तसे उत्तर! टॅरिफला दिले डाळीच्या किंमतीतून उत्तर

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा
2

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की
3

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम
4

Delhi Summit: ‘माझ्या भावाचे स्वागत!’ UAEअध्यक्षांसाठी PM Modi नी तोडला प्रोटोकॉल; दोन तासांच्या भेटीत झाला ऐतिहासिक ‘पावर’ गेम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Bajaj Pune Grand Tour 2026: पुणेकरांनो उद्या ‘हे’ रस्ते राहणार बंद; नांदेड सिटीच्या इथे होणार समारोप

Jan 20, 2026 | 05:21 PM
‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

‘या’ ऑटो कंपनीमुळे गुजरातची लॉटरी निघाली! 35 हजार कोटींची गुंतवणूक अन् 12000 नोकऱ्या..

Jan 20, 2026 | 05:19 PM
थाटात पार पडला प्रसाद ओकच्या मुलाचा साखरपुडा! होणारी सून आहे तरी कोण? पाहा Photos

थाटात पार पडला प्रसाद ओकच्या मुलाचा साखरपुडा! होणारी सून आहे तरी कोण? पाहा Photos

Jan 20, 2026 | 05:01 PM
राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

राष्ट्रवादीला मोठा धक्का; माजी आमदाराचा कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश

Jan 20, 2026 | 05:00 PM
Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Jan 20, 2026 | 04:58 PM
मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल, परीक्षा केंद्रांवरील शिक्षकांच्या अदलाबदलीस स्थगिती

मोठी बातमी! दहावी-बारावीच्या परीक्षेत मोठा बदल, परीक्षा केंद्रांवरील शिक्षकांच्या अदलाबदलीस स्थगिती

Jan 20, 2026 | 04:52 PM
Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

Republic Day 2026: ७७ वा की ७८ वा? २०२६ च्या प्रजासत्ताक दिनाबाबतचा संभ्रम आणि त्याचे नेमके गणित

Jan 20, 2026 | 04:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM