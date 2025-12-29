Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बांगलादेशच्या उलट्या बोंबा! भारतातील अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त, देशातील हिंदू हत्यांवर मात्र मौन

बांगलादेशमध्ये गेल्या काही काळात हिंदूंवर मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार वाढला आहे. परंतु यावर कोणतीही कारवाई करण्याऐवजी बांगलादेशने मौन पाळले आहे. उलट भारतातील अल्पसंख्याकांवरली हल्लाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 12:05 PM
Bangladesh Violence

बांगलादेशच्या उलट्या बोंबा! भारतातील अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त, देशातील हिंदू हत्यांवर मात्र मौन (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • बांगलादेशच्या उलट्या बोंबा
  • भारतातील अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांवर चिंता व्यक्त
  • देशातील हिंदू हत्यांवर मात्र मौन
Bangladesh News in Marathi : ढाका :  हिंदूवरील हिंसाचाराबद्दल बांगलादेशचा जागतिक स्तरावर निषेधाचा सामना करावा लागत आहे. मोहम्मद युनूस सरकारच्या काळात, हिंदूंसह अल्पसंख्याकांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले होत आहेत, ज्याचा भारताने वारंवार निषेध केला आहे. त्यावर उपाय करण्याऐवजी बांगलादेशने भारतावरच आगपाखड केली आहे. भारतातही अल्पसंख्याक, खिश्चनांवर होत असलेल्या हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो, असे बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.

हे देखील वाचादीपू दासच नव्हे, सहा महिन्यांत ५० हून अधिक हिंदू अल्पसंख्याकांवर अत्याचार; बांगलादेशातील धक्कादायक वास्तव उघड

बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांविरुद्ध झालेल्या कथित हिंसाचार आणि हत्येच्या अलीकडील घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि अधिकाऱ्यांना निष्पक्ष चौकशी करून गुन्हेगारांना न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन केले आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते एस.एम. महबुबुल आलम म्हणाले की, भारतातील विविध भागांमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसह अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करून क्रूर हत्याकांड, जमावाकडून होणारा हिंसाचार, मनमानी अटक आणि धार्मिक समारंभांमध्ये व्यत्ययः आणल्याच्या बातम्या चिंताजनक आहेत. बांगलादेशने भारतातील काही भागांमध्ये नाताळ सणादरम्यान घडलेल्या घटनांचाही उल्लेख केला आणि चिंता व्यक्त केली, त्याला हिंसाचार म्हणून वर्णन केले.

हिंदूंच्या हत्येवर मौन

बागलादेशने या प्रकरणामध्ये भारताने कठोर कारवाई केली, हे नमूद करण्याकडे दुर्लक्ष केले. बांगलादेशमध्ये हिंदूंची हत्या झाली, तरी कठोर कारवाई केली नाही. आलम यांनी ख्रिसमसच्या वैळी घडलेल्या घटनांना द्वेषपूर्ण गुन्हे आणि जाणूनबुजून होणारी हिंसाचार म्हणून वर्णन केले, ते म्हणाले, ‘आम्हाला आशा आहे की, भारतातील संबंधित अधिकारी या घटनांची निष्पक्ष चौकशी करतील आणि गुन्हेगारांना शिक्षा होईल याची खात्री करतील.”

सहा महिन्यात ५० हून अधिक हिंदू अत्याचाराच्या घटना

गेल्या काही काळात बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. बांगलादेशच्या अल्पसंख्याकांसाठीच्या मानवाधिकर काँग्रेसने (HRCBM) ने दिलेल्या माहितीनुसार, जून ते डिसेंबरदरम्यान ५० हून अधिक हिंदू अत्याचाराच्या घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. यामध्ये कट्टपंथी गटांकडून हिंदूना मारहाण, हत्या, घरे-दुकानांची तोडफोड-जाळफोळ, मंदिरे उद्ध्वस्त करणे आणि पोलिसांकडून अटकेच्या घटनांचा समावेश आहे. ईशनिंदाच्या खोट्या आरोपांखाली हिंदूंवर अत्याचार केला जात आहे. बांगलादेशने या सर्व घटनांवर मौन पाळले आहे.

हे देखील वाचाOsman Hadi च्या हत्येनंतर बांगलादेशात आंदोलन तीव्र; इंकलाब मंचचा सरकारला मोठा इशारा

Published On: Dec 29, 2025 | 12:05 PM

