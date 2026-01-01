Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

New Year 2026: आकाशात फिनिक्सची झेप! दुबई-अबु धाबीत नववर्षाचे जोरदार स्वागत अन् जागतिक विक्रमांची रास, पाहा VIDEO

Burj Khalifa 2026: दुबईतील बुर्ज खलिफाने २०२६ वर्षाचे स्वागत एका शानदार आतषबाजीच्या प्रदर्शनाने आणि लेसर शोने केले. ६,५०० ड्रोनने आकाशात एक भव्य "फिनिक्स" तयार केला. असे अतुलनीय दृश्य संपूर्ण जगाने पहिले.

Updated On: Jan 01, 2026 | 12:55 PM
New Year 2026 grand welcome in Dubai Phoenix seen in the sky over Burj Khalifa Watch the video

New Year 2026: आकाशात फिनिक्सची झेप! दुबई-अबु धाबीत नववर्षाचे जोरदार स्वागत अन् जागतिक विक्रमांची रास, पाहा VIDEO ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • दुबईच्या बुर्ज खलिफावर जगातील सर्वात मोठा ‘लाईट अँड साऊंड शो’ पार पडला, तर अबु धाबीत ६,५०० ड्रोन्सच्या मदतीने आकाशात ‘फिनिक्स’ साकारून नवा रेकॉर्ड प्रस्थापित केला.
  •  रास अल खैमाहमध्ये सलग १५ मिनिटे चाललेल्या आतिशबाजीने आणि ६ किमी लांबीच्या पायरोटेक्निक प्रदर्शनाने ५ नवीन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सना गवसणी घातली.
  •  ‘पुनर्जन्म आणि नवीन आशा’ याचे प्रतीक असलेल्या फिनिक्स पक्षाला ६,५०० ड्रोन्सच्या माध्यमातून आकाशात उडताना पाहून जगभरातील पर्यटक मंत्रमुग्ध झाले.

Dubai New Year 2026 : नवीन वर्ष २०२६ च्या स्वागतासाठी संपूर्ण जग सज्ज असताना, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) पुन्हा एकदा आपल्या तांत्रिक कौशल्याने जगाला थक्क केले आहे. दुबईतील आयकॉनिक बुर्ज खलिफा (Burj Khalifa) आणि अबु धाबीतील शेख झायेद फेस्टिव्हलमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक सोहळ्याने जागतिक विक्रमांची नवीन शिखरे सर केली आहेत. मध्यरात्रीचे १२ ठोके पडताच, वाळवंटातील हे शहर रोषणाईने अक्षरशः न्हाऊन निघाले होते.

६,५०० ड्रोन्सचा थरार आणि ‘फिनिक्स’चा जन्म

यावर्षीच्या उत्सवाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे अबु धाबीच्या आकाशात झेपावलेला ‘फिनिक्स’ (Phoenix) पक्षी. तब्बल ६,५०० हून अधिक अत्याधुनिक ड्रोन्सचा वापर करून आकाशात एक महाकाय फिनिक्स पक्षी साकारण्यात आला. हा पक्षी नवीन वर्षात ‘पुनर्जन्म, प्रगती आणि आशा’ या मूल्यांचे प्रतीक म्हणून जगासमोर सादर करण्यात आला. २० मिनिटांच्या या ड्रोन शोने “लार्जेस्ट एरियल डिस्प्ले ऑफ ए फिनीक्स” (Largest aerial display of a phoenix) चा नवा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रस्थापित केला.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : मीरा नायर यांचा मुलगा आता NYC चा महापौर; Zohran Mamdani सांभाळणार धुरा, 2026 च्या पहिल्याच दिवशी ऐतिहासिक सत्तांतर

बुर्ज खलिफावर ‘बियोंड ड्रीम्स’ लेसर शो

जगातील सर्वात उंच इमारत बुर्ज खलिफावर “Beyond Dreams” नावाचा विशेष लेसर आणि एलईडी शो आयोजित करण्यात आला होता. १.२ दशलक्षाहून अधिक एलईडी लाईट्सनी बुर्ज खलिफाला जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल स्क्रीनमध्ये रूपांतरित केले. इमारतीच्या शिखरावरून सुटणाऱ्या फटाक्यांनी आणि खालील फाऊंटन डान्सच्या समन्वयाने पर्यटकांना एका जादुई विश्वात नेले. हा सोहळा पाहण्यासाठी दुबईच्या ‘डाऊनटाऊन’ परिसरात लाखो लोकांनी गर्दी केली होती.

credit : social media and Twitter

रास अल खैमाहमध्ये ५ जागतिक विक्रम मोडीत

केवळ दुबईच नाही, तर रास अल खैमाह (RAK) मध्येही २०२६ चे स्वागत दिमाखात झाले. २,३०० ड्रोन्स आणि ६ किलोमीटर लांबीच्या विलोभनीय आतिशबाजीसह १५ मिनिटांचा अखंड सोहळा पार पडला. या सोहळ्याने “सर्वात मोठा सिंगल फायरवर्क शेल” आणि “सर्वात लांब सरळ रेषेतील फायरवर्क” साठी नवीन जागतिक विक्रम नोंदवले. शेख झायेद फेस्टिव्हलमध्ये सलग ६२ मिनिटे चाललेल्या आतिशबाजीने ५ नवीन विक्रमांना जन्म दिला.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia-Ukraine War: बर्फात सापडले घातपाताचे धागेदोरे! पुतिन यांच्या हत्येच्या कट युक्रेनला पडणार महागात, पुराव्यांबाबत संभ्रम

सुरक्षा आणि पर्यटकांचा महापूर

या भव्य दिव्य आयोजनासाठी दुबई पोलिसांनी ‘स्मार्ट मॉनिटरिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. लाखो लोकांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन इतक्या प्रभावीपणे केले गेले की, संपूर्ण कार्यक्रम कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पार पडला. पर्यटकांसाठी विशेष मेट्रो सेवा आणि बसेसची व्यवस्था करण्यात आली होती. युएईने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, तंत्रज्ञान आणि कला यांचा मेळ घालून कशा प्रकारे जागतिक दर्जाचे उत्सव साजरे केले जाऊ शकतात.

credit : social media and Twitter

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुर्ज खलिफावर २०२६ च्या स्वागतासाठी कोणता विक्रम झाला?

    Ans: बुर्ज खलिफावर जगातील सर्वात मोठा LED आणि लेसर शो सादर करण्यात आला, तसेच अबु धाबीमध्ये ६,५०० ड्रोन्सनी आकाशात 'फिनिक्स' साकारून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.

  • Que: रास अल खैमाह (RAK) मधील आतिशबाजी का खास होती?

    Ans: रास अल खैमाहमध्ये सलग १५ मिनिटे आतिशबाजी झाली आणि त्यात ६ किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर ५ नवीन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स नोंदवले गेले.

  • Que: ६,५०० ड्रोन्सनी आकाशात काय तयार केले होते?

    Ans: ६,५०० ड्रोन्सनी आकाशात एका भव्य फिनिक्स (Phoenix) पक्षाची प्रतिमा साकारली होती, जी पुनर्जन्म आणि नवीन आशेचे प्रतीक आहे.

Web Title: New year 2026 grand welcome in dubai phoenix seen in the sky over burj khalifa watch the video

Published On: Jan 01, 2026 | 12:55 PM

