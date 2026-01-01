New Year 2026: आकाशात फिनिक्सची झेप! दुबई-अबु धाबीत नववर्षाचे जोरदार स्वागत अन् जागतिक विक्रमांची रास, पाहा VIDEO

Dubai New Year 2026 : नवीन वर्ष २०२६ च्या स्वागतासाठी संपूर्ण जग सज्ज असताना, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) पुन्हा एकदा आपल्या तांत्रिक कौशल्याने जगाला थक्क केले आहे. दुबईतील आयकॉनिक बुर्ज खलिफा (Burj Khalifa) आणि अबु धाबीतील शेख झायेद फेस्टिव्हलमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक सोहळ्याने जागतिक विक्रमांची नवीन शिखरे सर केली आहेत. मध्यरात्रीचे १२ ठोके पडताच, वाळवंटातील हे शहर रोषणाईने अक्षरशः न्हाऊन निघाले होते.
यावर्षीच्या उत्सवाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे अबु धाबीच्या आकाशात झेपावलेला ‘फिनिक्स’ (Phoenix) पक्षी. तब्बल ६,५०० हून अधिक अत्याधुनिक ड्रोन्सचा वापर करून आकाशात एक महाकाय फिनिक्स पक्षी साकारण्यात आला. हा पक्षी नवीन वर्षात ‘पुनर्जन्म, प्रगती आणि आशा’ या मूल्यांचे प्रतीक म्हणून जगासमोर सादर करण्यात आला. २० मिनिटांच्या या ड्रोन शोने “लार्जेस्ट एरियल डिस्प्ले ऑफ ए फिनीक्स” (Largest aerial display of a phoenix) चा नवा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड प्रस्थापित केला.
जगातील सर्वात उंच इमारत बुर्ज खलिफावर “Beyond Dreams” नावाचा विशेष लेसर आणि एलईडी शो आयोजित करण्यात आला होता. १.२ दशलक्षाहून अधिक एलईडी लाईट्सनी बुर्ज खलिफाला जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल स्क्रीनमध्ये रूपांतरित केले. इमारतीच्या शिखरावरून सुटणाऱ्या फटाक्यांनी आणि खालील फाऊंटन डान्सच्या समन्वयाने पर्यटकांना एका जादुई विश्वात नेले. हा सोहळा पाहण्यासाठी दुबईच्या ‘डाऊनटाऊन’ परिसरात लाखो लोकांनी गर्दी केली होती.
Get ready for the greatest show on earth 🎆🇦🇪 Dubai doesn’t just celebrate the New Year, it orchestrates it: world-class security, seamless mobility and fireworks across the city. Precision. Scale. Spectacle.
केवळ दुबईच नाही, तर रास अल खैमाह (RAK) मध्येही २०२६ चे स्वागत दिमाखात झाले. २,३०० ड्रोन्स आणि ६ किलोमीटर लांबीच्या विलोभनीय आतिशबाजीसह १५ मिनिटांचा अखंड सोहळा पार पडला. या सोहळ्याने “सर्वात मोठा सिंगल फायरवर्क शेल” आणि “सर्वात लांब सरळ रेषेतील फायरवर्क” साठी नवीन जागतिक विक्रम नोंदवले. शेख झायेद फेस्टिव्हलमध्ये सलग ६२ मिनिटे चाललेल्या आतिशबाजीने ५ नवीन विक्रमांना जन्म दिला.
#WATCH | Dubai, UAE | Mesmerising fireworks, and a light and sound show illuminate the Burj Khalifa as the world rings in #NewYear2026 Source: Emaar pic.twitter.com/Ll8R7atWtu — ANI (@ANI) December 31, 2025
या भव्य दिव्य आयोजनासाठी दुबई पोलिसांनी ‘स्मार्ट मॉनिटरिंग’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. लाखो लोकांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन इतक्या प्रभावीपणे केले गेले की, संपूर्ण कार्यक्रम कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय पार पडला. पर्यटकांसाठी विशेष मेट्रो सेवा आणि बसेसची व्यवस्था करण्यात आली होती. युएईने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, तंत्रज्ञान आणि कला यांचा मेळ घालून कशा प्रकारे जागतिक दर्जाचे उत्सव साजरे केले जाऊ शकतात.
Ans: बुर्ज खलिफावर जगातील सर्वात मोठा LED आणि लेसर शो सादर करण्यात आला, तसेच अबु धाबीमध्ये ६,५०० ड्रोन्सनी आकाशात 'फिनिक्स' साकारून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.
Ans: रास अल खैमाहमध्ये सलग १५ मिनिटे आतिशबाजी झाली आणि त्यात ६ किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर ५ नवीन गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स नोंदवले गेले.
Ans: ६,५०० ड्रोन्सनी आकाशात एका भव्य फिनिक्स (Phoenix) पक्षाची प्रतिमा साकारली होती, जी पुनर्जन्म आणि नवीन आशेचे प्रतीक आहे.