Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Attack Security Breach Gunman How Entered Inside Story

कडक सुरक्षेतही Trump वर हल्ला! भर कार्यक्रमात बंदुकीसह नेमका कसा पोहोचला हल्लेखोर? जाणून घ्या इनसाइड स्टोरी

Trump Attack News : ट्रम्प यांच्यावर पुन्हा प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान हल्लेखोर कडक सुरक्षा असतानाही आतामध्ये सशस्त्र कसा घुसला असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 02:14 PM
Trump Attack News

कडक सुरक्षेतही Trump वर हल्ला! भर कार्यक्रमात बंदुकीसह नेमका कसा पोहोचला हल्लेखोर? जाणून घ्या इनसाइड स्टोरी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमात घुसखोरी
  • असा रचला होता ॲलनलनने हत्येचा कट
  • जाणून घ्या संपूर्ण स्टोर
Donald Trump Assissanation Plan : वॉशिंग्टन : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना पुन्हा एकदा जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शनिवारी (२५ एप्रिल) वॉशिंग्टन येथील हिल्टन हॉटेलमध्ये डिनर पार्टीदरम्यान ट्रम्प यांच्यावर हल्ला झाला. यावेळी सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने कारवाई करत हल्लेखोराला ताब्यात घेतले आणि मोटा अनर्थ टळला. या घटनेने संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे. परंतु कडेकोट बंदोबस्त असतानाही हल्लेखोर सशस्त्र सुरक्षा दलांना चकवा देऊन पोहचला तर कसा? यावरुन अमेरिकेच्या सुरक्षा यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

कोण आहे ॲलन? ज्याने Donald Trump यांच्यावर केला गोळीबार, तरुणाला सुरक्षा रक्षकांनी घेतलं ताब्यात, VIDEO

नेमकं काय घडलं होतं?

सुरक्षा यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिनरवेळी एका अज्ञात हल्लेखोराने हॉटेलच्या मुख्य दरवाजाजवळील सुरक्षा यंत्रणेकडे धाव घेत घुसखोरी केली. यावेळी एका सुरक्षा रक्षकाने त्याला तातडीने रोखले. पण हल्लेखोराने सीक्रेट सर्व्हिसच्या एका अधिकाऱ्यावर गोळीबार केला. सुदैवाने अधिकाऱ्याने बुलेटप्रूफ जॅकेट घातले होते, यामुळे तो बचावला. यानंतर रक्षकांनी सेकंदात हल्लेखोराला जमिनीवर पाडत अटक केली. ट्रम्प यांच्यासह सर्व अधिकाऱ्यांनाही तातडीने सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले.

हल्लेखोराची ओळख

या घटनेनंतचर सुरक्षा यंत्रणांना तपास सुरु केला होता. तपासातून हल्लेखोराची ओळख ३१ वर्षीय कोल थॉमस ॲलन अशी पटवण्यात आली. ॲलन मूळचा कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी असून व्यवसायाने इंजिनिअर आहे.

गेस्ट बनून आला होता हल्लेखोर ॲलन 

तपासात असेही आढळून आले की, हल्लेखोर ॲलन कार्यक्रम सुरु होण्यापूर्वीच हॉटेलमध्ये दाखल झाला होता. ॲलन हॉटेलमधील एका खोलीत लपून बसला होता. त्याने हॉटेलमध्ये आधीच मुक्काम ठोकल्यामुळे बाहेरील कडक सुरक्षा तपासणीतून बंदूक नेणे ॲलनला शक्य झाले असावे असा पोलिसांनी म्हटले आहे.

हल्लेखोर ॲलन  मुख्य बॉलरुमच्या अवघ्या ५० फूट अंतरावर पोहोचल होता. त्याने आत शिरण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याला वेळीच रोखण्यात आले. यामुळे ट्रम्प यांचे प्राण बचावले. सध्या या कटात त्याला कोणाचा पाठिंबा मिळाला आहे, या हल्ल्यामागे कोणती संघटना आहे, याचा शोध घेतला जात आहे.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया

दरम्यान ट्रम्प यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना सुरक्षा रक्षकांच्या सतर्कतेचे कौतुक केले. त्यांनी म्हटले की, मला सुरुवातीला एखादा ट्रे पडल्यासारखा आवाज आला, पण परिस्थिती गंभीर होती. मात्र सीक्रेट सर्व्हिसच्या रक्षकांच्या तातडीच्या आणि धाडसाच्या कारवाईमुळे माझा जीव वाचला, हे कौतुकास्पद आहे.

परंतु कडक सुरक्षा असतानाही हल्लेखोराची घुसखोरी ही अमेरिकेच्या (America) सुरक्षा यंत्रणेतील मोठी त्रुटी मानली जात आहे. पण यामुळे यापूर्वीही अनेकवेळा ट्रम्प यांच्यावर हल्ल्याचे प्रयत्न झाले आहेत.

Donald Trump यांच्यावर वारंवार हल्ले का होतायात? Abraham Lincoln शी काय संबंध? राष्ट्राध्यक्षांनीच केला त्या जुन्या घटनेचा खुलासा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कडक सुरक्षेतही हल्लेखोर बंदुक घेऊन आत कसा पोहोचला?

    Ans: प्राथमिक तपासानुसार, हल्लेखोर कार्यक्रम सुरु होण्यापूर्वीच हिल्टन हॉटेलमध्ये गेस्ट बनून आला असावा. यामुळे सुरक्षा तपासणीतून सुटका मिळत सहजपणे त्याला शस्त्र आता नेता आली.

  • Que: हल्लेखोराची ओळख काय पटवण्यात आली आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्यावर एका कार्यक्रमात गोळीबार करण्यात आला असून संशियाताचे नाव कोल थॉमस ॲलन असे त्याची ओळख पटवण्यात आली आहे. ३१ वर्षीय ॲलन हा मूळचा कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी आहे. ॲलन व्यवसायाने इंजिनियर आहे.

Web Title: Donald trump attack security breach gunman how entered inside story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 02:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक
1

Imran Khan: ‘Absolutely Not’ चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
2

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
3

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
4

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM