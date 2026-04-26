Trump Attack: ट्रम्पवर झालेल्या गोळीबारामागे इराणचा कट? गूढ वाढले; US राष्ट्राध्यक्षांनी मांडली भूमिका; पाहा काय आहे सत्य

Trump attack Iran connection 2026 : वॉशिंग्टन डी.सी. येथील हिल्टन हॉटेलमध्ये झालेल्या गोळीबाराने (Firing in White House) केवळ अमेरिकाच नव्हे, तर संपूर्ण जग हादरून गेले आहे. व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनरच्या वेळी झालेला हा गोळीबार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध युद्धाच्या उंबरठ्यावर आहेत. या घटनेनंतर काही वेळातच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, त्यांच्या विधानांनी या प्रकरणाचे गूढ कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढले आहे.
या हल्ल्याचा इराणशी संबंध जोडला जाण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कालमर्यादा. पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वाची शांतता चर्चा होणार होती, जी अनपेक्षितपणे फिस्कटली. ही चर्चा रद्द झाल्यानंतर अवघ्या १० तासांच्या आत ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमात गोळीबार झाला. यामुळे आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा तज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या सुरक्षेतील ही मोठी त्रुटी इराणच्या वाढत्या तणावाचा परिणाम तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पत्रकार परिषदेत जेव्हा ट्रम्प यांना थेट विचारण्यात आले की, “या हल्ल्यामागे इराणचा हात आहे का?”, तेव्हा त्यांनी अत्यंत मुत्सद्दीपणे उत्तर दिले. ट्रम्प म्हणाले, “मला तसे वाटत नाही, पण सध्यातरी मी खात्रीने काही सांगू शकत नाही. जगातील सर्वोत्तम तज्ज्ञ या प्रकरणाचा तपास करत आहेत आणि लवकरच सर्व सत्य समोर येईल.” ट्रम्प यांनी असेही सुचवले की, हल्लेखोर हा एक मनोरुग्ण असू शकतो आणि त्याने हे कृत्य एकट्यानेच केले असण्याची शक्यता अधिक आहे. तरीही, त्यांनी इराणचा संबंध पूर्णपणे नाकारला नाही, ज्यामुळे तपासाची दिशा दोन्ही बाजूंनी सुरू आहे.
One possible scenario is,
Links between the attacker and Iran are proved. This Makes Trump attack Iran, possibly with nukes. https://t.co/f8iYI01cuG — عبدالله Abdullah (@inside_storiesA) April 26, 2026
हल्लेखोराचे लक्ष्य आपणच होतो का? या प्रश्नावर ट्रम्प यांनी “कदाचित” असे उत्तर देऊन एक प्रकारे मृत्यूला स्पर्श करून आल्याचे मान्य केले. मात्र, त्यानंतर त्यांनी दिलेला इशारा इराणसाठी चिंताजनक आहे. ट्रम्प म्हणाले की, “अशा भ्याड हल्ल्यांमुळे माझे मनोबल खच्ची होणार नाही. इराणविरुद्ध सुरू असलेले युद्ध जिंकण्यापासून आणि माझी उद्दिष्टे साध्य करण्यापासून मला कोणीही रोखू शकणार नाही.” सुरक्षेचे धोके असूनही आपले प्रशासन इराणवर दबाव वाढवण्याचे धोरण सुरूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
#WATCH | Shots fired at White House Correspondents’ Dinner in Washington, DC | When asked whether the assailant has any relation with Iran, US President Donald Trump says, “I don’t think so, but you never know. We’re going to know a lot. We have the best people in the world… pic.twitter.com/9S775drL1e — ANI (@ANI) April 26, 2026
हिल्टन हॉटेलमधील ही घटना अमेरिकन सिक्रेट सर्व्हिससाठी मोठे अपयश मानले जात आहे. बॉलरूममधील कडेकोट बंदोबस्त भेदून हल्लेखोर इतक्या जवळ कसा पोहोचला, याची चौकशी आता एफबीआय (FBI) करत आहे. हा हल्ला इराणने पुरस्कृत केला होता की हा केवळ एका माथेफिरूचा कट होता, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. परंतु, या घटनेने इराण-अमेरिका युद्धाचा भडका अधिकच उडवला आहे, हे मात्र निश्चित.
Ans: अधिकृतपणे कोणताही पुरावा मिळालेला नाही, मात्र इस्लामाबादमधील शांतता चर्चा फिस्कटल्यानंतर १० तासांतच हा हल्ला झाल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
Ans: ट्रम्प यांच्या मते हल्लेखोर हा एकटाच गुन्हेगार (Lone Wolf) आणि मनोरुग्ण असू शकतो, ज्याला घटनास्थळीच ताब्यात घेण्यात आले आहे.
Ans: नाही, ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की अशा हल्ल्यांमुळे इराणविरुद्धचे युद्ध जिंकण्याच्या त्यांच्या निर्धारावर कोणताही परिणाम होणार नाही.