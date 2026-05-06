US Iran Ceasefire : युद्धविराम धोक्यात? होर्मुझमध्ये जहाजांवर हल्ले सुरुच; इराण युद्ध भडकवत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचा भडका! इराणचा UAE च्या तेल बंदरावर हल्ल्याने खळबळ; ३ भारतीय जखमी
नुकतेच अमेरिकेने होर्मुझ(Hormuz) मध्ये अडकलेल्या जहाजांना वाचवण्यासाठी प्रोजेक्ट फ्रीडम ही मोहिम सुरु केली आहे. यो मोहिमेअंतर्गत अमेरिकन नौदलाच्या संरक्षणेच होर्मुझमधील जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे कार्य सुरु करण्यात आले आहे. या जहाजांना इराण समुद्री सीमेत शिरण्याची गरज नाही असे अमेरिकेने म्हटले आहे. तसेच इराणी हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी अमेरिकेने या मार्गांवर डेस्ट्रॉयर आणि लढाऊ विमाने तैनात केली असून २४ तास बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
इराणने अमेरिकेच्या या प्रोजेक्ट फ्रीडम मोहिमेला तीव्र विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणच्या कारवायांचा पाढा वाचला आहे. अमेरिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने आतापर्यंत ९ वेळा व्यापारी जहाजांवर गोळीबार केला आहे. दोन कंटेनर बेकायदेशीरपणे जप्त केली आहेत. तसचे अमेरिकन लष्करी तळांवरही हल्ले सुरुच आहेत.
अमेरिकेने आरोप केला आहे की, इराण जागतिक पुरवठा साखळीला शस्त्र बनवून जगाची अर्थव्यवस्था ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या आरोपांमुळे जगगभरात खळबळ उडाली आहे.
संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी म्हटले की, इराण सतत हल्ले करत आहे, परंतु युद्ध पातळीवर त्यांची लढण्याची क्षमता नाही. यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) संयम बाळगून आहे. इराणने जर व्यापारी जहाजांवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
सध्या होर्मुझमध्ये दोन्ही देशांच्या नौदलात तीव्र गोळीबार झाला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणाखाली दोन जहाजेर यशस्वीरित्या होर्मुझमधून बाहेर पडली असून अमेरिका याला मोठा विजय मानत आहे. परंतु इराणचे हल्ले सुरुच राहिल्यास होर्मुझमध्ये संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
Ans: प्रोजेक्ट फ्रीडम ही अमेरिकेची विशेष मोहिमे आहे. याचा उद्देश होर्मुझच्या खाडीत अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना बाहेर पडण्यासाठी सुरक्षिच मार्ग देणे आहे. या जहाजांना इराणच्या समुद्री आणि हवाई हद्दीतून जाण्याची गरज नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.
Ans: सध्या अधिकृतपणे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झालेले नाही, परंतु अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युद्धविराम अद्याप पूर्णत: लागू झालेला नाही. परंतु इराणकडून व्यापारी जहाजांवर आणि अमेरिकन नौदलावर सतत हल्ल्यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.