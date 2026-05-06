Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Iran Ceasefire Fails Hormuz Ship Attacks Continue Us Accuses Iran

US Iran Ceasefire : युद्धविराम धोक्यात? होर्मुझमध्ये जहाजांवर हल्ले सुरुच; इराण युद्ध भडकवत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप

US Iran Ceasefire : अमेरिका इराणमधील शस्त्रसंधी केवळ नावापुरची होती का असा प्रश्न तज्ज्ञांनी केली आहे. होर्मुझमध्ये जहाजांवर हल्ले सुरुच आहेत. यामुळे तीव्र संघर्ष भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 09:40 AM
US Secretary of War Pete Hegseth

अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • होर्मुझमध्ये युद्धाचा थरार
  • इराण जहाजांवर हल्ले करत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप
  • अमेरिकेच्या प्रोजेक्ट फ्रीडमला धक्का
US Iran Ceasefire News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिका इराण संघर्ष (US Iran Conflict) आता अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. दोन्ही देशांतील युद्धविराम केवळ नावापुरता राहिला असून इराणने होर्मुझमध्ये हल्ले सुरु केले आहेत. यामुळे या भागात व्यापारी जहाजांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी इराणने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप केला आहे. इराणमुळे परिस्थिती स्फोट होत चालली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचा भडका! इराणचा UAE च्या तेल बंदरावर हल्ल्याने खळबळ; ३ भारतीय जखमी

अमेरिकेच्या प्रोजेक्ट फ्रीडममध्ये

नुकतेच अमेरिकेने होर्मुझ(Hormuz) मध्ये अडकलेल्या जहाजांना वाचवण्यासाठी प्रोजेक्ट फ्रीडम ही मोहिम सुरु केली आहे. यो मोहिमेअंतर्गत अमेरिकन नौदलाच्या संरक्षणेच होर्मुझमधील जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे कार्य सुरु करण्यात आले आहे. या जहाजांना इराण समुद्री सीमेत शिरण्याची गरज नाही असे अमेरिकेने म्हटले आहे. तसेच इराणी हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी अमेरिकेने या मार्गांवर डेस्ट्रॉयर आणि लढाऊ विमाने तैनात केली असून २४ तास बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.

इराणची धोकादायक खेळी

इराणने अमेरिकेच्या या प्रोजेक्ट फ्रीडम मोहिमेला तीव्र विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने इराणच्या कारवायांचा पाढा वाचला आहे. अमेरिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने आतापर्यंत ९ वेळा व्यापारी जहाजांवर गोळीबार केला आहे. दोन कंटेनर बेकायदेशीरपणे जप्त केली आहेत. तसचे अमेरिकन लष्करी तळांवरही हल्ले सुरुच आहेत.

अमेरिकेने आरोप केला आहे की, इराण जागतिक पुरवठा साखळीला शस्त्र बनवून जगाची अर्थव्यवस्था ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या आरोपांमुळे जगगभरात खळबळ उडाली आहे.

युद्धबंदी अपयशी?

संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांनी म्हटले की, इराण सतत हल्ले करत आहे, परंतु युद्ध पातळीवर त्यांची लढण्याची क्षमता नाही. यामुळेच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) संयम बाळगून आहे. इराणने जर व्यापारी जहाजांवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

सध्या होर्मुझमध्ये दोन्ही देशांच्या नौदलात तीव्र गोळीबार झाला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणाखाली दोन जहाजेर यशस्वीरित्या होर्मुझमधून बाहेर पडली असून अमेरिका याला मोठा विजय मानत आहे. परंतु इराणचे हल्ले सुरुच राहिल्यास होर्मुझमध्ये संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

Naval Escalation : होर्मुझची खाडी पेटली! इराणचा अमेरिकन युद्धनौकावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा दावा, युद्धाचा भडका उडणार?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: काय आहे प्रोजेक्ट फ्रीडम?

    Ans: प्रोजेक्ट फ्रीडम ही अमेरिकेची विशेष मोहिमे आहे. याचा उद्देश होर्मुझच्या खाडीत अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना बाहेर पडण्यासाठी सुरक्षिच मार्ग देणे आहे. या जहाजांना इराणच्या समुद्री आणि हवाई हद्दीतून जाण्याची गरज नाही असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.

  • Que: अमेरिका इराणमधील शस्त्रसंधी धोक्यात आहे का?

    Ans: सध्या अधिकृतपणे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झालेले नाही, परंतु अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युद्धविराम अद्याप पूर्णत: लागू झालेला नाही. परंतु इराणकडून व्यापारी जहाजांवर आणि अमेरिकन नौदलावर सतत हल्ल्यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

Web Title: Us iran ceasefire fails hormuz ship attacks continue us accuses iran

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 09:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
2

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
3

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
4

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

May 18, 2026 | 03:40 PM
Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

Car Buying Tips : सेकंड-हँड इलेक्ट्रिक कार खरेदी फायदेशीर की तोट्याची? जाणून घ्या संपूर्ण गणित

May 18, 2026 | 03:40 PM
Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

May 18, 2026 | 03:32 PM
IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

May 18, 2026 | 03:32 PM
KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान रॉयल्सचे कंबरडे मोडले; ‘ही’ खेळी करत रचला नवा विक्रम

May 18, 2026 | 03:20 PM
Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

May 18, 2026 | 03:19 PM
४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

May 18, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM