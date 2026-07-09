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US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले

Updated On: Jul 09, 2026 | 01:45 PM IST
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सारांश

US Iran War: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. इराणचा दावा आहे की, अली खामेनी यांच्या दफनापूर्वी अमेरिकेने मशहदकडे जाणारे दोन रेल्वे पूल उडवून दिले. दोन्ही देशांमधील परिस्थिती गंभीर आहे.

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US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अमेरिकेचा इराणवर क्षेपणास्त्र हल्ला
  • सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत अडथळा
  • इराणचा तीव्र प्रहार आणि युद्ध पेटण्याची भीती

अमेरिका आणि इराणमधील लष्करी संघर्ष आता अत्यंत धोकादायक आणि विनाशकारी वळणावर पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर अमेरिकन लष्कराने (CENTCOM) इराणमध्ये घुसून थेट रेल्वे नेटवर्कला लक्ष्य केले आहे. इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते आयतल्लाह अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या दफनविधीची (अंत्यसंस्कार) तयारी सुरू असतानाच, मशहद शहराकडे जाणाऱ्या दोन प्रमुख रेल्वे पुलांना अमेरिकेने क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या सहाय्याने उडवून दिल्याचा खळबळजनक दावा इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने (IRGC) केला आहे.

खामेनी यांच्या अंत्यसंस्कारात व्यत्यय आणण्याचा अमेरिकेचा डाव?

इराणी सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला उत्तर इराणमधील गोलेस्तान प्रांतात असलेल्या ‘अक तेकेह खान’ रेल्वे पुलावर पहाटेच्या सुमारास झाला. इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांची शवपेटी इराकी शहरांमधून फिरवून मशहद येथे आणण्यात आली आहे, जिथे लाखो लोक त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी जमले आहेत. इराणचा आरोप आहे की, या ऐतिहासिक अंत्ययात्रेत प्रचंड अडथळा निर्माण करणे आणि मशहद शहराचा संपर्क तोडणे हाच या अमेरिकन क्रूझ क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा मुख्य उद्देश होता. सुरक्षेच्या कारणास्तव मशहद विमानतळ पूर्णपणे बंद करण्यात आले असून संपूर्ण परिसरात लष्करी नाकेबंदी करण्यात आली आहे.

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अमेरिकेचे स्पष्टीकरण: होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सुरक्षेसाठी कारवाई

दुसरीकडे, अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) अधिकृत रित्या स्पष्ट केले आहे की, हा हल्ला इराणच्या लष्करी रसद पुरवठ्याची क्षमता कमकुवत करण्यासाठी केला गेला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांना इराणकडून असलेला मोठा धोका मोडून काढण्यासाठी अमेरिकेने ही कठोर पावले उचलली आहेत. या स्फोटांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचे वृत्त असले तरी दोन्ही पुलांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

credit – social media and Twitter

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इराणचा अमेरिकन तळांवर भीषण प्रतिहल्ला (IRGC Retaliation)

या ‘विश्वासघातकी’ हल्ल्याला उत्तर म्हणून आयआरजीसीच्या नयनावा कॉर्प्सने तात्काळ प्रत्युत्तरात्मक कारवाई सुरू केली आहे. इराणने कुवेत आणि बहरीनमध्ये असलेल्या अमेरिकेच्या प्रमुख लष्करी तळांवर (आरिफजान कॅम्प, अली अल-सलेम हवाई तळ आणि शेख ईसा हवाई तळ) शेकडो आत्मघाती ड्रोन आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांचा पाऊस पाडल्याचा दावा केला आहे. इराणने याला अमेरिकेविरुद्धचे “पहिले शिक्षात्मक पाऊल” म्हटले असून, अमेरिकेच्या आक्रमकतेपुढे झुकणार नाही, असा इशारा दिला आहे. सध्या मशहदमध्ये लाखो लोक रस्त्यावर असून परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. या दोन्ही देशांमधील थेट क्षेपणास्त्र युद्धामुळे संपूर्ण जगात तिसऱ्या महायुद्धाची भीती पसरली असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

Web Title: Us iran war trump strikes khamenei funeral mashhad railway bridges destroyed

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Published On: Jul 09, 2026 | 01:40 PM

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