राजनैतिक बैठका आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये राष्ट्रप्रमुखांना एकमेकांना पारंपरिक वस्तू, मिठाई, मौल्यवान धातू किंवा सांस्कृतिक प्रतिकांची भेट देण्याची जुनी प्रथा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशी नेत्यांना ‘भगवद्गीता’ किंवा भारतातील पारंपरिक कलाकुसरीच्या वस्तू भेट देतात. मात्र, तुर्कीची राजधानी अंकारा येथे पार पडलेल्या ३६ व्या नाटो शिखर परिषदेत (NATO Summit 2026) काहीतरी असे घडले ज्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान (Recep Tayyip Erdogan) यांनी या परिषदेत सहभागी झालेल्या नाटो देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना चक्क जिवंत काडतुसांसह पिस्तूल भेट दिली आहे. या अनोख्या आणि धक्कादायक भेटीची सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा सुरू आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एर्दोगान यांनी परिषदेच्या शेवटी प्रत्येक पाहुण्या नेत्याला एक विशेष ‘सरसिल्माझ एसआर ३८’ (Sarsilmaz SR 38) रिव्हॉल्व्हर/पिस्तूल आणि गोळ्यांचा बॉक्स भेट दिला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रत्येक पिस्तुलावर ती स्वीकारणाऱ्या नेत्याचे नाव अत्यंत कलाकुसरीने कोरण्यात आले होते. भेट स्वीकारणाऱ्यांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन यांचा समावेश आहे.
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ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, एर्दोगान यांच्याकडून मिळालेली ही वैयक्तिक भेट ते सोबत घेऊन जाऊ शकले नाहीत. ब्रिटनमध्ये बंदूक बाळगण्याचे कायदे अत्यंत कडक असल्यामुळे पंतप्रधानांनाही थेट शस्त्र देशात आणण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे ही पिस्तूल तुर्कीमध्येच ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडे निष्क्रीय (Decommissioned) करण्यासाठी सोडावी लागली. अशीच काहीशी अडचण कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या बाबतीतही झाली. कॅनडाच्या सुरक्षा नियमांनुसार त्यांनी ही पिस्तूल रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस (RCMP) कडे सुपूर्द केली असून, त्यातील गोळ्या तुर्कीतच ठेवण्यात आल्या आहेत. भविष्यात ही पिस्तूल एखाद्या कॅनेडियन संग्रहालयात ठेवली जाऊ शकते.
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ऑटोमन साम्राज्याच्या काळापासून तुर्कस्तानमध्ये परदेशी पाहुण्यांना सुशोभित तलवारी, कट्यारी किंवा शस्त्रे देण्याची परंपरा आहे. मात्र, आजच्या आधुनिक काळात एर्दोगान यांनी घेतलेला हा निर्णय निव्वळ परंपरेचा भाग नाही, तर त्यामागे मोठी व्यापारी आणि लष्करी रणनीती आहे:
१. लहान शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ (Small Arms Market): तुर्की हा सध्या जगातील पिस्तूल आणि रिव्हॉल्व्हरसारख्या लहान शस्त्रांचा प्रमुख उत्पादक देश आहे. स्वतःच्या देशात तयार झालेली प्रगत शस्त्रास्त्रे नाटोच्या बलाढ्य देशांच्या प्रमुखांना दाखवून तुर्की आपल्या डिफेन्स इंडस्ट्रीची क्षमता सिद्ध करत आहे.
२. लष्करी भागीदारी मजबूत करणे: आखाती देश आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, तुर्कीला नाटो मित्र राष्ट्रांशी आपले लष्करी संबंध अधिक घट्ट करायचे आहेत. प्रत्येक पिस्तुलावर नेत्याचे नाव असणे हे वैयक्तिक विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे.
३. आर्थिक चालना आणि निर्यातीवरील बंदी उठवणे: तुर्कीने नुकतीच ब्रिटनकडे शस्त्र निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. जर नाटो देशांचे प्रमुख या तुर्की बनावटीच्या शस्त्रांनी प्रभावित झाले, तर तुर्कीच्या शस्त्रास्त्रांना नवीन जागतिक बाजारपेठ मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते.
थोडक्यात सांगायचे तर, राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी ही पिस्तूल केवळ एक स्मृतिचिन्ह म्हणून दिलेली नाही, तर याद्वारे त्यांनी तुर्कीच्या वाढत्या लष्करी आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षेचा ‘निशाणा’ साधला आहे!