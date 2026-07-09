गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Why Turkish President Erdogan Gifted Engraved Pistols To Nato Leaders Trump Macron Starmer Strategy

NATO Summit : शस्त्र की राजनैतिक खेळी? पंतप्रधान एर्दोगान यांनी ट्रम्प, मॅक्रॉन आणि स्टारमर भेट म्हणून दिली तुर्की बनावटीची पिस्तू

Updated On: Jul 09, 2026 | 02:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

Erdogan gifts pistols to NATO leaders : कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुर्कीच्या राष्ट्रपतींनी नाटोच्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या पाहुण्यांना पिस्तूल भेट दिली.

why turkish president erdogan gifted engraved pistols to nato leaders trump macron starmer strategy

NATO Summit: एर्दोगान यांनी ट्रम्प, मॅक्रॉन आणि स्टारमर यांना पिस्तूल भेट का दिले? जाणून घ्या तुर्कीची 'डिफेन्स' रणनीती ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अनोखी राजनैतिक भेट
  • कडक कायद्यांमुळे पेचप्रसंग
  • तुर्कीची डिफेन्स धोरण रणनीती

राजनैतिक बैठका आणि आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये राष्ट्रप्रमुखांना एकमेकांना पारंपरिक वस्तू, मिठाई, मौल्यवान धातू किंवा सांस्कृतिक प्रतिकांची भेट देण्याची जुनी प्रथा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशी नेत्यांना ‘भगवद्गीता’ किंवा भारतातील पारंपरिक कलाकुसरीच्या वस्तू भेट देतात. मात्र, तुर्कीची राजधानी अंकारा येथे पार पडलेल्या ३६ व्या नाटो शिखर परिषदेत (NATO Summit 2026) काहीतरी असे घडले ज्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान (Recep Tayyip Erdogan) यांनी या परिषदेत सहभागी झालेल्या नाटो देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना चक्क जिवंत काडतुसांसह पिस्तूल भेट दिली आहे. या अनोख्या आणि धक्कादायक भेटीची सध्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा सुरू आहे.

नेत्यांच्या नावाने कोरीव काम केलेली खास पिस्तूल

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एर्दोगान यांनी परिषदेच्या शेवटी प्रत्येक पाहुण्या नेत्याला एक विशेष ‘सरसिल्माझ एसआर ३८’ (Sarsilmaz SR 38) रिव्हॉल्व्हर/पिस्तूल आणि गोळ्यांचा बॉक्स भेट दिला. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रत्येक पिस्तुलावर ती स्वीकारणाऱ्या नेत्याचे नाव अत्यंत कलाकुसरीने कोरण्यात आले होते. भेट स्वीकारणाऱ्यांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि युरोपीय महासंघाच्या प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन यांचा समावेश आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Iran War 2026 : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने पेटले युद्ध; चाबहार बंदरासह इराणच्या 90 तळांवर अमेरिकेचा भीषण बॉम्बहल्ला

कडक कायद्यांमुळे स्टारमर आणि कार्नी यांना भेट सोबत नेता आली नाही

ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, एर्दोगान यांच्याकडून मिळालेली ही वैयक्तिक भेट ते सोबत घेऊन जाऊ शकले नाहीत. ब्रिटनमध्ये बंदूक बाळगण्याचे कायदे अत्यंत कडक असल्यामुळे पंतप्रधानांनाही थेट शस्त्र देशात आणण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे ही पिस्तूल तुर्कीमध्येच ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडे निष्क्रीय (Decommissioned) करण्यासाठी सोडावी लागली. अशीच काहीशी अडचण कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या बाबतीतही झाली. कॅनडाच्या सुरक्षा नियमांनुसार त्यांनी ही पिस्तूल रॉयल कॅनेडियन माउंटेड पोलीस (RCMP) कडे सुपूर्द केली असून, त्यातील गोळ्या तुर्कीतच ठेवण्यात आल्या आहेत. भविष्यात ही पिस्तूल एखाद्या कॅनेडियन संग्रहालयात ठेवली जाऊ शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी

पिस्तूल भेट देण्यामागे तुर्कीची रणनीती काय?

ऑटोमन साम्राज्याच्या काळापासून तुर्कस्तानमध्ये परदेशी पाहुण्यांना सुशोभित तलवारी, कट्यारी किंवा शस्त्रे देण्याची परंपरा आहे. मात्र, आजच्या आधुनिक काळात एर्दोगान यांनी घेतलेला हा निर्णय निव्वळ परंपरेचा भाग नाही, तर त्यामागे मोठी व्यापारी आणि लष्करी रणनीती आहे:

१. लहान शस्त्रास्त्रांची बाजारपेठ (Small Arms Market): तुर्की हा सध्या जगातील पिस्तूल आणि रिव्हॉल्व्हरसारख्या लहान शस्त्रांचा प्रमुख उत्पादक देश आहे. स्वतःच्या देशात तयार झालेली प्रगत शस्त्रास्त्रे नाटोच्या बलाढ्य देशांच्या प्रमुखांना दाखवून तुर्की आपल्या डिफेन्स इंडस्ट्रीची क्षमता सिद्ध करत आहे.

२. लष्करी भागीदारी मजबूत करणे: आखाती देश आणि युक्रेनमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, तुर्कीला नाटो मित्र राष्ट्रांशी आपले लष्करी संबंध अधिक घट्ट करायचे आहेत. प्रत्येक पिस्तुलावर नेत्याचे नाव असणे हे वैयक्तिक विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे.

३. आर्थिक चालना आणि निर्यातीवरील बंदी उठवणे: तुर्कीने नुकतीच ब्रिटनकडे शस्त्र निर्यातीवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली होती. जर नाटो देशांचे प्रमुख या तुर्की बनावटीच्या शस्त्रांनी प्रभावित झाले, तर तुर्कीच्या शस्त्रास्त्रांना नवीन जागतिक बाजारपेठ मिळेल, ज्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळू शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी ही पिस्तूल केवळ एक स्मृतिचिन्ह म्हणून दिलेली नाही, तर याद्वारे त्यांनी तुर्कीच्या वाढत्या लष्करी आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षेचा ‘निशाणा’ साधला आहे!

Web Title: Why turkish president erdogan gifted engraved pistols to nato leaders trump macron starmer strategy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 02:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले
1

US Iran War: महासत्ता पुन्हा आमनेसामने; जिथे अली खामेनी यांना दफन केले जाणार दोन मोठे रेल्वे पूलच अमेरिकेने उडवले

Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी
2

Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी

Iran US Conflict: ‘दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल…’ होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक
3

Iran US Conflict: ‘दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल…’ होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक

India Australia Agreement: भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना नवे बळ; अणुऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि अंतराळ क्षेत्रात ऐतिहासिक करार
4

India Australia Agreement: भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना नवे बळ; अणुऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि अंतराळ क्षेत्रात ऐतिहासिक करार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NATO Summit : शस्त्र की राजनैतिक खेळी? पंतप्रधान एर्दोगान यांनी ट्रम्प, मॅक्रॉन आणि स्टारमर भेट म्हणून दिली तुर्की बनावटीची पिस्तू

NATO Summit : शस्त्र की राजनैतिक खेळी? पंतप्रधान एर्दोगान यांनी ट्रम्प, मॅक्रॉन आणि स्टारमर भेट म्हणून दिली तुर्की बनावटीची पिस्तू

Jul 09, 2026 | 02:22 PM
मालिका आणि अब्रू दोन्ही पणाला! श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप? ‘या’ लाजिरवाण्या आकड्यांनी वाढवली चिंता

मालिका आणि अब्रू दोन्ही पणाला! श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप? ‘या’ लाजिरवाण्या आकड्यांनी वाढवली चिंता

Jul 09, 2026 | 02:21 PM
Uniform Civil Act: मोठी बातमी! UCC लागू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारची तयारी; ७ सदस्यीय समिती स्थापन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Uniform Civil Act: मोठी बातमी! UCC लागू करण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारची तयारी; ७ सदस्यीय समिती स्थापन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Jul 09, 2026 | 02:16 PM
Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Zee Marathi Serial: ‘दीपज्योती’ आणि ‘शुभ श्रावणी’मध्ये येणार मोठे ट्विस्ट; नात्यांची होणार कठीण परीक्षा

Jul 09, 2026 | 02:05 PM
६७ कोटी पाण्यात! पडेगाव कचरा प्रकल्प की डम्पिंग ग्राउंड? अंबादास दानवे आक्रमक; पंकजा मुंडेंकडून चौकशीचे आदेश

६७ कोटी पाण्यात! पडेगाव कचरा प्रकल्प की डम्पिंग ग्राउंड? अंबादास दानवे आक्रमक; पंकजा मुंडेंकडून चौकशीचे आदेश

Jul 09, 2026 | 02:03 PM
ममता बॅनर्जी यांना ‘ईडी’चा झटका; तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची खातीच गोठवली

ममता बॅनर्जी यांना ‘ईडी’चा झटका; तृणमूल काँग्रेसची 440 कोटींची खातीच गोठवली

Jul 09, 2026 | 01:58 PM
Government Job Tattoo Policy: टॅटूमुळे मेडिकल टेस्टमध्ये होणार रिजेक्ट? लेझरने टॅटू हटवल्यास मिळेल का नोकरी?

Government Job Tattoo Policy: टॅटूमुळे मेडिकल टेस्टमध्ये होणार रिजेक्ट? लेझरने टॅटू हटवल्यास मिळेल का नोकरी?

Jul 09, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा