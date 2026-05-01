W.H.Shooting: वॉशिंग्टन हिल्टनमध्ये त्या रात्री काय घडले? Trump वरील हल्ल्याचा थरार; ‘या’ CCTV फुटेजमुळे नेमके सत्य आले समोर

ColeTomasAllen : ट्रम्प डिनरमधील गोळीबाराचा नवीन CCTV व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये संशयित अवघ्या चार सेकंदात सुरक्षा भेदताना दिसत आहे. कोल थॉमस ॲलनने आपल्या कोटात एक शॉटगन लपवून मेटल डिटेक्टरमधून प्रवेश केला होता.

Updated On: May 01, 2026 | 11:01 AM
वॉशिंग्टन हिल्टनमध्ये काय घडले त्या रात्री? ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्याचा थरार आणि CCTV फुटेजमुळे नेमके सत्य आले समोर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • सीसीटीव्ही फुटेजचा धक्कादायक खुलासा
  • आरोपीची पार्श्वभूमी आणि ‘मॅनिफेस्टो’
  • सुरक्षा रक्षकांचा तत्पर प्रतिसाद

Trump White House dinner shooting CCTV : जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अमेरिकेतून एक अत्यंत धक्कादायक आणि थरारक माहिती समोर येत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत झालेल्या ‘व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर’ (White House Correspondents’ Dinner) दरम्यान झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचे नवीन सीसीटीव्ही फुटेज आता जगासमोर आले आहे. या फुटेजने संपूर्ण अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेचे आणि सुरक्षेचे धाबे दणाणले आहेत. केवळ ४ सेकंदांच्या आत एका संशयिताने सुरक्षेचे कडेकोट कवच कसे भेदले, हे या व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. या घटनेने केवळ अमेरिकेतच नाही तर जागतिक पातळीवर खळबळ उडवून दिली असून सुरक्षेच्या त्रुटींवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

सुरक्षेचा अभूतपूर्व भंग: काय आहे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये?

व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर हा अमेरिकेतील एक अतिशय प्रतिष्ठित आणि हाय-प्रोफाईल कार्यक्रम मानला जातो. या कार्यक्रमात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रम्प, उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी. व्हान्स आणि अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. समोर आलेल्या नवीन सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये ३१ वर्षीय संशयित कोल थॉमस ॲलन (Cole Tomas Allen) हा अगदी सहज हॉटेलच्या दारातून आत प्रवेश करताना दिसतो. सुरक्षेच्या पहिल्या टप्प्यात तो एक लांब काळा कोट घालून हॉटेलमध्ये फिरत होता. त्यानंतर तो एका दारातून आत गेला आणि काही सेकंदांनंतर कोटाशिवाय बाहेर आला.

यानंतर, त्याने मेटल डिटेक्टरच्या भागातून वेगाने पळ काढला. त्याच्या हातात १२-गेजची लांब पंप-ॲक्शन शॉटगन होती. फुटेज पाहता, एवढ्या कडेकोट बंदोबस्तातही संशयिताने केवळ चार सेकंदात सुरक्षा व्यवस्था भेदली. याच दरम्यान, तिथे उपस्थित असलेल्या सिक्रेट सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवत संशयिताच्या दिशेने गोळीबार केला. व्हिडिओमध्ये एक सुरक्षा अधिकारी संशयिताला पकडण्यासाठी झेप घेताना आणि गोळी झाडताना दिसतो.

आरोपीची पार्श्वभूमी: कोण आहे कोल ॲलन?

या घटनेनंतर सुरक्षा यंत्रणांनी आरोपीची ओळख पटवली असून, त्याचे नाव कोल थॉमस ॲलन असे आहे. ३१ वर्षीय कोल हा मूळचा टोरन्स, कॅलिफोर्निया येथील रहिवासी आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, तो एक शिक्षक आणि कम्प्युटर सायन्सचा पदवीधर आहे. कॅलिफोर्निया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (Caltech) मधून त्याने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली आहे, तर कॅलिफोर्निया स्टेट युनिव्हर्सिटीमधून कम्प्युटर सायन्समध्ये पदवी प्राप्त केली आहे. याशिवाय त्याने नासा (NASA) मध्ये फेलो म्हणूनही काम केले होते.

तपासात असे समोर आले आहे की, कोल ॲलनने हल्ल्याच्या काही वेळ आधी आपल्या कुटुंबाला एक ई-मेल पाठवला होता, ज्याला आता तपासात ‘मॅनिफेस्टो’ मानले जात आहे. या मॅनिफेस्टोमध्ये त्याने ट्रम्प प्रशासनावरील आपला राग स्पष्ट केला होता. त्याने स्पष्ट लिहिले होते की, “मी आता शांत बसणार नाही. ट्रम्प प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे उच्चाटन करणे हेच माझे ध्येय आहे.” या ई-मेलमुळेच त्याच्या भावाने पोलिसांशी संपर्क साधला होता, परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि तो वॉशिंग्टन डीसीला पोहोचला होता.

credit – social media and Twitter

हल्लेखोराचा मुख्य उद्देश काय होता?

तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचा मुख्य उद्देश हा ट्रम्प प्रशासनाला लक्ष्य करून एक मोठा राष्ट्रीय शोकांतिका (National Tragedy) घडवणे हा होता. एफबीआय आणि सिक्रेट सर्व्हिसच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो कॅलिफोर्नियाहून ट्रेनने वॉशिंग्टन डीसीला पोहोचला होता. त्याच्याकडे एक १२-गेज शॉटगन, एक हँडगन आणि तीन चाकू देखील सापडले होते.

credit – social media and Twitter

आरोपी हिल्टन हॉटेलच्या जिन्याच्या दिशेने पळत होता आणि त्याला थेट बॉलरूममध्ये जायचे होते, जिथे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि इतर व्हीआयपी पाहुणे उपस्थित होते. सिक्रेट सर्व्हिसच्या एका अधिकाऱ्याच्या बुलेटप्रूफ जॅकेटला भेदून गोळी आरपार गेली, परंतु सुदैवाने अधिकारी गंभीर जखमी झाला नाही. अधिकाऱ्याने त्वरित प्रत्युत्तर दिल्याने आरोपीला खाली पडावे लागले आणि त्यानंतर त्याला पकडण्यात आले.

ट्रम्प यांची प्रतिक्रिया आणि अमेरिकेत उमटलेले पडसाद

या घटनेनंतर राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशल (Truth Social) वर एक पोस्ट शेअर केली आणि कोल ॲलनला एक “खूप आजारी व्यक्ती” (Very sick person) असे म्हटले. व्हाइट हाऊसने आता अशा हाय-प्रोफाईल कार्यक्रमांच्या सुरक्षेचे पुनरावलोकन करण्याचे ठरवले आहे. कोल ॲलनवर राष्ट्रपतींच्या हत्येचा प्रयत्न, आंतरराज्यीय प्रवास करून शस्त्रे बाळगणे आणि हिंसक गुन्ह्यादरम्यान गोळीबार करणे यांसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर त्याला १० वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

या घटनेमुळे संपूर्ण अमेरिकेत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठा वाद निर्माण झाला आहे. बॉलरूम आणि व्हीआयपी झोन सुरक्षित असताना हॉटेलच्या लॉबीतील सुरक्षा व्यवस्था कशी भेदली गेली, याचे सखोल ऑडिट सुरू आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प डिनर पार्टीमध्ये सुरक्षा भेदण्याची घटना कधी घडली?

    Ans: व्हाईट हाऊस कॉरस्पॉन्डंट्स डिनर दरम्यान शनिवारी रात्री ही घटना घडली.

  • Que: संशयित कोल थॉमस ॲलन कोण आहे?

    Ans: तो कॅलिफोर्नियातील एक ३१ वर्षीय शिक्षक आणि नासाचा माजी फेलो आहे.

  • Que: आरोपीवर कोणते गंभीर गुन्हे दाखल आहेत?

    Ans: त्याच्यावर राष्ट्रपतींच्या हत्येचा प्रयत्न आणि बेकायदेशीरपणे शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी ३ गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Published On: May 01, 2026 | 11:01 AM

