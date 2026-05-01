Nepal Accident: नेपाळमध्ये यात्रेकरूंनी भरलेली जीप 700 मीटर दरीत कोसळून 20 जणांचा मृत्यू; वैशाख पौर्णिमेच्या आनंदावर विरजण

Nepal Rolpa jeep accident April 2026 : नेपाळच्या (Nepal ) दुर्गम आणि निसर्गरम्य अशा रोल्पा जिल्ह्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. गुरुवारी (३० एप्रिल) सायंकाळच्या सुमारास घडलेल्या एका भीषण अपघाताने संपूर्ण नेपाळसह जगभरातील लोकांचे डोळे पाणावले आहेत. एका खाजगी जीपमधून प्रवास करणारे जवळपास २० निष्पाप यात्रेकरू डोंगरावरून ७०० मीटर खोल दरीत कोसळले. या अपघाताने २० हून अधिक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. जलजाला परिसरात वैशाख पौर्णिमेनिमित्त आयोजित उत्सवात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या या यात्रेकरूंचा हा प्रवास इतका वेदनादायक ठरेल, याची कोणीही कल्पना केली नव्हती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळमधील रोल्पा जिल्ह्यातील थाबांग ग्रामीण भागात (जलजाला क्षेत्र) हा अपघात घडला. गुरुवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे डोंगराळ रस्ते अत्यंत निसरडे आणि चिखलमय झाले होते. या दुर्गम भागात रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट आहे. जीपमधील प्रवासी रुकुम पूर्व भागातून जलजालाकडे प्रवास करत होते. वैशाख पौर्णिमेच्या निमित्ताने आयोजित पवित्र धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होण्यासाठी स्थानिक लोकांनी ही खासगी जीप भाड्याने घेतली होती. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणाने आणि खराब रस्त्यांनी त्यांचा घात केला. डोंगरावरील तीव्र वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि जीप थेट ७०० मीटर खोल दरीत कोसळली.
अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक रहिवासी आणि नेपाळ पोलिसांचे पथक तत्परतेने घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि खराब हवामानामुळे मदतकार्यात प्रचंड अडचणी येत आहेत. दुर्गम भाग असल्याने बचाव पथकांना घटनास्थळापर्यंत पोहोचण्यासाठीही तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. रोल्पा जिल्हा पोलीस कार्यालयाचे माहिती अधिकारी सुनील थापा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत २० जणांचे मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत. अद्यापही वाहनात एकूण किती प्रवासी होते, याची अचूक माहिती उपलब्ध नाही, त्यामुळे मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
रोल्पा जिप दुर्घटनामा परी १८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, १ जना घाइते https://t.co/Wcx0Mjoq4z BY: @khadka_ — Setopati (@setopati) April 30, 2026
वैशाख पौर्णिमा हा नेपाळमधील एक अत्यंत पवित्र सण मानला जातो. या दिवशी अनेक भाविक डोंगर-झाडीतून पायी किंवा लहान वाहनांनी जलजाला येथील पवित्र स्थळी पोहोचतात. या अपघातात प्राण गमावलेले लोकही याच श्रद्धेने आणि आशेने घराबाहेर पडले होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि देवाच्या दर्शनाची ओढ होती. मात्र, नियतीने त्यांच्यासाठी वेगळाच खेळ रचला होता. या अपघातात केवळ एका कुटुंबावर नव्हे, तर संपूर्ण गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. स्थानिक लोकांच्या मते, या भागात रस्ते सुरक्षेचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, परंतु प्रशासनाने याकडे अजूनही गांभीर्याने पाहिले नाही.
हा काही पहिलाच अपघात नाही. याआधीही नेपाळच्या डोंगराळ भागात असे भीषण अपघात झाले आहेत. केवळ सात दिवसांपूर्वीच प्युठान जिल्ह्यातील स्वर्गद्वारी येथे अशाच एका अपघातात निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला होता. नेपाळच्या दुर्गम पर्वतीय रस्त्यांवर जीप किंवा लहान वाहने चालवणे अत्यंत धोकादायक मानले जाते. तीव्र वळणे, अरुंद रस्ते, खराब हवामान आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे दरवर्षी शेकडो लोक रस्ते अपघातात प्राण गमावतात. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, नेपाळमध्ये रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्याचा मोठा आर्थिक व सामाजिक फटका ग्रामीण भागातील लोकांना सहन करावा लागत आहे. या अपघाताने नेपाळ सरकार आणि वाहतूक विभागाच्या सुरक्षा मानकांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. आता गरज आहे ती डोंगराळ भागातील रस्त्यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी कडक नियमांची.
Ans: हा अपघात गुरुवारी (३० एप्रिल २०२६) सायंकाळी रोल्पा जिल्ह्यातील थाबांग भागात घडला.
Ans: या अपघातात २० जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी नेपाळ पोलिसांनी केली आहे.
Ans: मुसळधार पावसामुळे चिखलमय आणि निसरड्या झालेल्या डोंगराळ रस्त्यावरून जीप घसरून हा अपघात झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.