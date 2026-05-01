DC Vs RR Pitch Report: दिल्ली विरुद्ध राजस्थान रंगणार सामना; टॉस जिंकून पहिल्यांदा…, पहा पीच रिपोर्ट

रियान परागच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान रॉयल्स गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे, तर अक्षर पटेलची दिल्ली कॅपिटल्स सातव्या स्थानावर असून त्यांना आजचा सामना करो या मरो स्थितीचा असणार आहे.

Updated On: May 01, 2026 | 10:15 AM
DC Vs RR Pitch Report (फोटो- istockphoto)

आयपीएलमध्ये आव्हान टिकवण्यासाठी दिल्लीला विजय महत्वाचा 
राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने 
संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होणार सामना

Tata IPL 2026 RR Vs DC Live: आज आयपीएलमध्ये रोमांचक सामना पाहायला मिळणार आहे. 43 व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने येणार आहेत. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा असणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्सला यंदाच्या स्पर्धेत आपले आव्हान कायम ठेवण्यासाठी आजचा सामना जिकणे अनिवार्य असणार आहे. आजचा सामना जयपूरमध्ये होणार आहे. या सामन्याचा पीच रिपोर्ट जाणून घेऊयात.

कशी असेल आजची खेळपट्टी?

आजचा दिल्ली विरुद्ध राजस्थानचा सामना जयपूरमध्ये होत आहे. हा सामना संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. जयपूरची खेळपट्टी ही फलंदाजी आणि गोलंदाजीसाठी चांगली समजली जाते. सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये नवीन बॉल असेल तर स्विग मिळू शकतो. दुसऱ्या डावात गोलंदाज प्रभावी मारा करू शकतात.

मॅच सुरू झाल्यावर काही ओव्हर्सनंतर  खेळपट्टी थोडी संथ होऊ शकते, ज्यामुळे मधल्या ओव्हर्समध्ये कुलदीप यादव यांसारख्या फिरकीपटूंना मदत मिळेल. खेळपट्टीवर फलंदाज स्थिरावला की, येथे मोठे फटके मारणे सोपे जाते. आउटफील्ड वेगवान असल्याने चेंडू सीमारेषेपलीकडे लवकर पोहोचतो.

आजचा सामना रात्रीचा असल्याने दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता जास्त आहे.  यामुळे दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे कठीण होऊ शकते आणि चेंडू ओला झाल्यामुळे फिरकीपटूंना ग्रीप मिळवणे जड जाईल. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

रियान परागच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान रॉयल्स गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे, तर अक्षर पटेलची दिल्ली कॅपिटल्स सातव्या स्थानावर असून त्यांना आजचा सामना करो या मरो स्थितीचा असणार आहे. आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला दव आणि खेळपट्टीच्या बदलत्या स्वरूपामुळे फायदा होऊ शकतो.

राजस्थान रॉयल्सची संभाव्य टीम:  वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, दसुन शनाका, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा

दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: साहिल पारख, के.एल. राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), मिचेल स्टार्क / दुष्मंथा चमीरा, काइल जेमीसन, कुलदीप यादव, टी. नटराजन

 

Published On: May 01, 2026 | 10:15 AM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

