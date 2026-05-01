DC Vs RR Pitch Report: दिल्ली विरुद्ध राजस्थान रंगणार सामना; टॉस जिंकून पहिल्यांदा…, पहा पीच रिपोर्ट

आयपीएलमध्ये आव्हान टिकवण्यासाठी दिल्लीला विजय महत्वाचा
राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने
संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होणार सामना
Tata IPL 2026 RR Vs DC Live: आज आयपीएलमध्ये रोमांचक सामना पाहायला मिळणार आहे. 43 व्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने येणार आहेत. दोन्ही संघांसाठी आजचा सामना महत्वाचा असणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्सला यंदाच्या स्पर्धेत आपले आव्हान कायम ठेवण्यासाठी आजचा सामना जिकणे अनिवार्य असणार आहे. आजचा सामना जयपूरमध्ये होणार आहे. या सामन्याचा पीच रिपोर्ट जाणून घेऊयात.
कशी असेल आजची खेळपट्टी?
आजचा दिल्ली विरुद्ध राजस्थानचा सामना जयपूरमध्ये होत आहे. हा सामना संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. जयपूरची खेळपट्टी ही फलंदाजी आणि गोलंदाजीसाठी चांगली समजली जाते. सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्ये नवीन बॉल असेल तर स्विग मिळू शकतो. दुसऱ्या डावात गोलंदाज प्रभावी मारा करू शकतात.
DC Vs SRH Live: टॉसचा निर्णय ‘कॅपिटल्स’च्या बाजूने; ‘एसआरएच’विरुद्ध अक्षर पटेलने घेतला…
मॅच सुरू झाल्यावर काही ओव्हर्सनंतर खेळपट्टी थोडी संथ होऊ शकते, ज्यामुळे मधल्या ओव्हर्समध्ये कुलदीप यादव यांसारख्या फिरकीपटूंना मदत मिळेल. खेळपट्टीवर फलंदाज स्थिरावला की, येथे मोठे फटके मारणे सोपे जाते. आउटफील्ड वेगवान असल्याने चेंडू सीमारेषेपलीकडे लवकर पोहोचतो.
आजचा सामना रात्रीचा असल्याने दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता जास्त आहे. यामुळे दुसऱ्या डावात गोलंदाजी करणे कठीण होऊ शकते आणि चेंडू ओला झाल्यामुळे फिरकीपटूंना ग्रीप मिळवणे जड जाईल. त्यामुळे नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
रियान परागच्या नेतृत्वाखालील राजस्थान रॉयल्स गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहे, तर अक्षर पटेलची दिल्ली कॅपिटल्स सातव्या स्थानावर असून त्यांना आजचा सामना करो या मरो स्थितीचा असणार आहे. आजच्या सामन्यात टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला दव आणि खेळपट्टीच्या बदलत्या स्वरूपामुळे फायदा होऊ शकतो.
‘फू-फू’ करणं पडलं महागात! Riyan Parag ला ‘स्वॅग’ नडला; BCCI ने केली ‘ही’ मोठी कारवाई
राजस्थान रॉयल्सची संभाव्य टीम: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयस्वाल, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, दसुन शनाका, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा
दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: साहिल पारख, के.एल. राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश राणा, समीर रिझवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, अक्षर पटेल (कर्णधार), मिचेल स्टार्क / दुष्मंथा चमीरा, काइल जेमीसन, कुलदीप यादव, टी. नटराजन