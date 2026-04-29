  Pakistan Protests India Hydro Projects At Pca Indus Waters Treaty Latest 2026

PCA Hague: ‘भारताचे जलविद्युत प्रकल्प आम्हाला त्रास देण्यासाठीच’, पाकिस्तानचा लवाद न्यायालयात नवा कांगावा; भारताने आरोप फेटाळले

IWT: स्थायी लवाद न्यायालयाने (PCA) सिंधू पाणी करारावरील (IWT) एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पूर्ण केली आहे. या सुनावणीदरम्यान, पाकिस्तानने अशा प्रमुख प्रकल्पांना लक्ष्य केले, जे अद्याप लवाद संस्थांसमोर आलेले नाहीत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 11:57 AM
पाकिस्तान म्हणतो, 'भारताचे जलविद्युत प्रकल्प आम्हाला त्रास देण्यासाठीच'; भारतानेही दिलं सडेतोड उत्तर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पाकिस्तानचा नवा कांगावा
  • भारताची आक्रमक भूमिका
  • पाणी अडवण्याची भीती

Indus Waters Treaty PCA hearing 2026 : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ‘सिंधू पाणी करार’ (Indus Waters Treaty) पुन्हा एकदा जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हेग येथील स्थायी लवाद न्यायालयात (PCA) नुकतीच या करारावर एक महत्त्वपूर्ण सुनावणी पूर्ण झाली. या सुनावणीत नेहमीप्रमाणे पाकिस्तानने भारतावर पाणी चोरल्याचा आणि प्रकल्पांच्या नावाखाली पाकिस्तानला उद्ध्वस्त करण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. मात्र, भारताने या प्रक्रियेलाच अवैध ठरवत आपला विकासकामांचा धडाका सुरूच ठेवला आहे.

‘किरू’ आणि ‘पाकल डुल’ प्रकल्पांवरून पाकिस्तानची पोटदुखी

सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या ६२४ मेगावॅटच्या ‘किरू’ जलविद्युत प्रकल्पाचा विशेष उल्लेख केला. पाकिस्तानच्या वकिलांनी ८१ पानांच्या टिपणीत असा युक्तिवाद केला की, भारत या प्रकल्पांद्वारे गरजेपेक्षा जास्त पाणीसाठा करत आहे. भारताचा हा बांधकाम कार्यक्रम “प्रचंड मोठा” असून तो कराराच्या अटींचे उल्लंघन करतो, असा कांगावा पाकिस्तानने केला. विशेष म्हणजे, ज्या प्रकल्पांवर अद्याप जागतिक बँकेने कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, त्यांनाही पाकिस्तानने आता वादात ओढले आहे.

भारताचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ अन् कामाचा वेग

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये सिंधू जल करार निलंबित करण्याची कठोर भूमिका घेतली होती. तेव्हापासून भारताने काश्मीरमधील रखडलेल्या नदी प्रकल्पांना युद्धपातळीवर गती दिली आहे. १,००० मेगावॅटचा ‘पाकल डुल’ आणि ‘किरू’ प्रकल्प यावर्षीच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. २०२७ पर्यंत ‘क्वार’ आणि ‘परनाई’ प्रकल्पही पूर्ण होणार आहेत. भारताची ही वेगाने चाललेली प्रगती पाहून पाकिस्तानच्या पायाखालची वाळू सरकली असून, त्यांनी “प्रणालीचा गैरवापर” होत असल्याचा आरोप पीसीए समोर केला आहे.

लवाद न्यायालयात काय घडले?

पाकिस्तानच्या वकिलांनी ३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात सांगितले की, भारत जाणीवपूर्वक पश्चिम नद्यांवरील (चिनाब, झेलम, सिंधू) प्रकल्पांद्वारे पाणी साठवणुकीची क्षमता वाढवत आहे. त्यांच्या मते, भारताने जलाशयाचे क्षेत्रफळ आणि तांत्रिक माहिती लपवून ठेवली आहे. पाकिस्तानने अशी मागणी केली आहे की, कोणताही पर्यावरणीय धोका टाळण्यासाठी ‘पर्यावरणीय प्रवाहा’च्या (Environmental Flow) तरतुदींनुसारच पाण्याची गणना केली जावी. तथापि, भारताने या संपूर्ण सुनावणीवर बहिष्कार टाकून हे स्पष्ट केले आहे की, हा करार केवळ द्विपक्षीय पातळीवरच हाताळला जावा.

Frequently Asked Questions

  • Que: पीसीए (PCA) म्हणजे काय आणि तिथे काय चर्चा झाली?

    Ans: पीसीए म्हणजे 'स्थायी लवाद न्यायालय' (Permanent Court of Arbitration). येथे भारत आणि पाकिस्तानमधील सिंधू पाणी वाटपावरून, विशेषतः किशनगंगा आणि राटले प्रकल्पांवरील तांत्रिक वादावर सुनावणी झाली.

  • Que: पाकिस्तानने कोणत्या भारतीय प्रकल्पांना लक्ष्य केले आहे?

    Ans: पाकिस्तानने किरू (६२४ MW), पाकल डुल (१००० MW), बागलिहार आणि क्वार या जलविद्युत प्रकल्पांवर आक्षेप घेतला आहे.

  • Que: भारताने पीसीएच्या सुनावणीवर बहिष्कार का टाकला?

    Ans: भारताचे म्हणणे आहे की, सिंधू पाणी करारातील वादांचे निवारण करण्यासाठी करारातच 'तटस्थ तज्ज्ञ' नेमण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे पीसीए सारख्या तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप भारत मानत नाही.

Published On: Apr 29, 2026 | 11:57 AM

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! 'या' १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला 'हा' निर्णय

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

