Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘ते अमेरिकेला घाबरतात…’ ; रशियन टँकर जप्त करताच ट्रम्पचे Putin-Jinping ला खुलं आव्हान

Donald Trump on Russia and China : रशियन टँकर जप्त केल्यानंतर ट्रम्प हवेत उडू लागले आहे. त्यांनी रशिया आणि चीन अमेरिकेलाच घाबरतात असा दावा केला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 11:55 AM
Donald Trmp on Russia-China

'ते अमेरिकेला घाबरतात...' ; रशियन टँकर जप्त करताच ट्रम्पचे Putin-Jinping ला खुलं आव्हान (फोटो सौजन्य: AI जनरेटेड)

  • रशियन तेल टँकर जप्त केल्यानंतर ट्रम्प आक्रमक
  • पुतिन-जिनपिंगला दिले खुलं आव्हान
  • रशिया-चीन फक्त अमेरिकेला घाबरता- ट्रम्पचा दावा
Donald Trump news in Marathi : वॉशिंग्टन : अमेरिकेने उत्तर अटलांटिकमध्ये व्हेनेझुएलाच्या समुद्रात रशियन तेल टँकरला जप्त केले आहे. निकोलस मादुरोच्या अटकेनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाच्या तेलावार ताबा मिळवला असून या अतंर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान या कारवाईनंतर ट्रम्प पुन्हा आक्रमक झाले आहे. त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी खुलं आव्हान दिले आहे. ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे.

व्हेनेझुएलाच्या समुद्रात अमेरिकेची मोठी कारवाई! रशियन जहाज जप्त केल्याने पुतिन संतप्त

रशिया-चीन अमेरिकेला घाबरतात- ट्रम्प

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले हे की, रशिया आणि चीन फक्त अमेरिकेला घबारतात. ट्रम्प यांच्या मते, त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात आणि आताच्या कार्यकाळातही त्यांचे सैन्य अधिक मजबूत झाले आहे. परंतु चीन आणि रशिया आजही त्यांच्या मागे आहेत. त्यांच्या या दाव्यामुळे पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये गोंधळ सुरु झाला आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे ती, जर रशियाने अटलांटिक महासागरातील अमेरिकेच्या कारवाईत हस्तक्षेप केला नसता तर पूर्ण युक्रेन त्यांच्याकडे असता. ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका असा एकमेव देश आहे, ज्याला रशिया आणि चीन घाबरतात.

अमेरिकेची रशियन तेल टँकरवर कारवाई

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या समुद्रातील रशियन तेल टँकर मरिनेराला जप्त केले आहे. या टँकरला पूर्वी बेला- 1 म्हणून ओळखला जायचे. अमेरिका हा तेल टँकर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करेल यामुळे रशियाने या टँकरचे नाव मरीनेरा केले होते. तसेच रशियाने या टँकरमागे पाणबुड्या आणि युद्धनौकही तैनात केल्या होत्या. ज्यामुळे अमेरिका कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु शकणार नाही.

परंतु अमेरिकेने रशियाच्या या टँकरला जप्त केले असून  व्हेनेझुएलावार अमेरिकेचा मोठा प्रभाव असल्याचे म्हटले. तसेच रशियाने व्हेनेझुएलावरील अमरिकेच्या निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणाने रशियाच्या तेल टँकरला जप्त करण्यात आले असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. रशियाने अमेरिकेच्या या कारवाईला तीव्र विरोध केला आहे. तसेच जहाजावरील रशियन नागरिकांबाबत बोलताना गरज पडल्यास त्यांना अमेरिकेत आणले जाईल. रशियाने अमेरिकेने त्याच्या तेल टँकरवर कारवाई करुन आंतरराष्ट्रीय सागरी कायद्याचे उल्लंघ केल्याचा आरोप अमेरिकेवर केला आहे.

War Alert : अमेरिकेशी थेट युद्धाची तयारी! रशियाने व्हेनेझुएलाकडे पाणबुड्या आणि युद्धनौका केल्या तैनात, जगात खळबळ

Published On: Jan 08, 2026 | 11:55 AM

