Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Russia Deploys Submarines And Warships To Venezuela Sparks Global Concern

War Alert : अमेरिकेशी थेट युद्धाची तयारी! रशियाने व्हेनेझुएलाकडे पाणबुड्या आणि युद्धनौका केल्या तैनात, जगात खळबळ

US Russia War : अमेरिका आणि रशियामध्ये उत्तर अटलांटिकमध्ये तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण रशियाने व्हेनेझुएलाच्या जवळ पाणबुड्या आणि युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 12:47 PM
Russia US Tension

अमेरिकेशी थेट युद्धाची तयारी! रशियाने व्हेनेझुएलाकडे पाणबुड्या आणि युद्धनौका केल्या तैनात, जागतिक स्तरावर खळबळ

Follow Us:
Follow Us:
  • रशियाने व्हेनेझुएलात केल्या पाणबुड्या आणि युद्धनौका तैनात
  • उत्तर अटलांटकिमध्ये वाढला तणाव
  • अमेरिका-रशियामध्ये होणार युद्ध ?
Russia US Tension : मॉस्को : एक मोठी खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. रशियाने व्हेनेझुएलाजवळ वादग्रस्त तेल टॅंकरच्या संरक्षणासाठी पाणबुड्या आणि युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. हे अमेरिकेसाठी थेट युद्धाचे आव्हान मानले जात आहे. रशियाच्या या पावलामुळे उत्तर अटलांटिकमध्ये अमेरिका आणि रशियातील तणाव वाढला आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

Us-Venezuela War: अमेरिकेने युद्ध न लढता जिंकले युद्ध! ‘या’ ऑपरेशनने केली चीन-रशियन लष्करी उपकरणांची पोलखोल

तेल टँकरच्या मागे रशियाच्या पाणबुड्या अन् युद्धनौका

मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाने व्हेनेझुएलाच्या मरीनेरा या वादग्रस्त तेल टॅंकरला सुरक्षा प्रदान केली आहे. या तेल टँकरभोवती रशियाने पाणबुडी आणि युद्धनौका तैनात केली आहे. हा तेल टँकर पूर्व बेला- 1 म्हणून ओळखला जायचा. अमेरिका हा तेल टँकर ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत होता. यामुळे अमेरिकेला रोखण्यासाठी रशियाने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. रशियाने पाणबुड्या आणि युद्धनौका मरीनेरा टँकरच्या मागे तैनात केल्या आहेत. ज्यामुळे अमेरिका कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु शकणार नाही. यामुळे रशियाकडून हा थेट युद्धाचा इशारा मानला जात आहे. यामुळे अमेरिका आणि रशियामध्ये पुन्हा एकदा तणाव वाढला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, रशियाच्या नियंत्रणाखालील या टँकरवर कोणत्याही प्रकराची कारवाई झाल्यास यामुळे अमेरिका आणि रशियामध्ये तीव्र संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे.  गेल्या वर्षी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावर दबावासाठी शॅडो फ्लीटवर निर्बंध लादले होते. हा ताफा कोणत्या देशाच्या मालकीचा आहे हे अस्पष्ट आहे. परंतु इराण, रशिया आणि व्हेनेझुएला या ताफ्यावरुन गुप्तपण तैलाचा वाहतूक करतात. यामुळे शॅडो फ्लीटवरील नियंत्रण टिकवण्याचा प्रयत्न रशिया करत आहे. यामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे टँकरवरील वाद?

मरीनेरा टँकर हा व्हेनेझुएलातून कच्चे तेल वाहून घेऊन जातो. अमेरिकेने या टँकरला थांबवण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु जहाजावरील कर्मचाऱ्या त्यांना रोखले आणि उत्तरेकडे धाव घेतली. पूर्वी याचे नाव बेला-1 टँकर होते, परंतु अमेरिकेच्या कारवाईमुळे याचे नाव बदलुन मरीनेरा करण्यात आले आहे. यामुळे हे जहाज आता रशियाच्या नावावर नोंदणीकृत झाले असून यावर अमेरिकेने कारवाई थांबवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

अमेरिकेची मोठी घोषणा

या घडामोडींदरम्यान अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे पदच्युत अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेनंतर मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या नव्या अंतरिम सरकारसोबत मोठा करार केला आहे. याअंतर्गत अमेरिकेला व्हेनेझुएलातून 50 दशलक्ष बॅलर तेल मिळणार आहे. तसेच याच्या विक्रिची कमाई देखील अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली असणार आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे. याचा जागतिक तेल बाजारपेठांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

याच साठी केला होता अट्ट्हास…; डोनाल्ड ट्रम्पचा व्हेनेझुएलाच्या हृदयावर घाला, जगात खळबळ

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रशियाने व्हेनेझुएलात नेमकं काय केले आहे?

    Ans: रशियाने व्हेनेझुएलाच्या मरीनेरा या वादग्रस्त तेल टॅंकरला सुरक्षा प्रदान केली आहे. या तेल टँकरभोवती रशियाने पाणबुडी आणि युद्धनौका तैनात केली आहे.

  • Que: रशियाच्या व्हेनेझुएलात पाणबुड्या आणि युद्धनौका तैनातीचा काय परिणाम होईल?

    Ans: रशियाच्या व्हेनेझुएलात पाणबुड्या आणि युद्धनौका तैनातीुमुळे उत्तर अटलांटिकमध्ये अमेरिकेसोबत तणावा वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच याचा जागतिक तेल बाजारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

  • Que: रशियाने व्हेनेझुएलाच्या मरीनेरा टँकरभोवती पाणबुड्या आणि युद्धनौका का तैनात केल्या आहेत?

    Ans: रशियाने पाणबुड्या आणि युद्धनौका मरीनेरा टँकरच्या मागे तैनात केल्या आहेत. ज्यामुळे अमेरिका कोणत्याही प्रकारची कारवाई करु शकणार नाही.

  • Que: मरीनेरा टँकरवर काय वाद आहे?

    Ans: मरीनेरा टँकरला पूर्वी बेला-1 टँकर म्हणून ओळखले जायचे. हा व्हेनेझुएलाचा टँकर होता. परंतु अमेरिकेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी या टँकरचे नाव बदलून मरीनेरा करुन रशियाच्या नावाखाली नोंदणीकृत झाला आहे. यामुळे यावर कोणीही कारवाई केल्यास युद्धाचा भडका उडू शकतो.

Web Title: Russia deploys submarines and warships to venezuela sparks global concern

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 12:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
1

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?
2

चीनच्या निशाण्यावर ‘चिकन नेक’? बांगलादेशच्या मदतीने ड्रॅगनने रचलाय मोठा कट, भारताने व्हावे सावध?

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
3

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता
4

कराचीमध्ये मृत्यूचं तांडव! गुल प्लाझा मॉलच्या भीषण आगीत २६ ठार, अनेक बेपत्ता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Maharashtra Politics: भाजपला मोठे भगदाड? ‘या’ निवडणुकीत डावलले गेल्याने…

Jan 20, 2026 | 01:55 PM
Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

Jan 20, 2026 | 01:45 PM
मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

मराठवाड्यातून पुण्याला जाणाऱ्या अनेक रेल्वे हडपसरपर्यंतच धावणार; प्रवाशी संघटना आक्रमक

Jan 20, 2026 | 01:41 PM
हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये ज्येष्ठांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी? दैनंदिन आहारात बदल केल्यास शरीर राहील हेल्दी

Jan 20, 2026 | 01:40 PM
BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

Jan 20, 2026 | 01:39 PM
‘मुंबईत उद्धव ठाकरेंनी महापौरपदासाठी भाजपला पाठिंबा द्यावा’; ‘या’ OBC नेत्याची मागणी

‘मुंबईत उद्धव ठाकरेंनी महापौरपदासाठी भाजपला पाठिंबा द्यावा’; ‘या’ OBC नेत्याची मागणी

Jan 20, 2026 | 01:39 PM
दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

Jan 20, 2026 | 01:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM