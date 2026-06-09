Trump Warns Netanyahu : ‘मनमानी चालणार नाही ; ट्रम्प यांचा नेतन्याहूंना इराणशी युद्धावरुन सज्जड दम, साथ देण्यास दिला नकार

Trump Slams Iran : ‘आता पुरे झाले, हे थांबवा…’ , इराणच्या हल्ल्यानंतर भडकले ट्रम्प; नेतन्याहूंनाही केला फोन
रविवारी (०७ जून) इराणने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर मध्यपूर्वेत तीव्र संघर्ष सुरु झाला होता. इस्रायलनेही पलटवार करत सोमवारी (०८ जून) इराणवर क्षेपणास्त्रे डागली होती. तसेच लेबनॉनवरही हल्ले सुरुच होते. यामुळे युद्धविराम धोक्यात आला होता. परिस्थिती अधिक गंभीर होत चालली होती. यामुळे ट्रम्प यांच्या शांतता प्रयत्नांना देखील धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यावरुन ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले होते.
ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेतील संघर्ष थांबवण्याची इच्छा व्यक्त केली असून इस्रायलकडून कोणत्याही प्रकारची मनमानी झाल्यास त्यांना एकट्यानेच युद्ध लढावे लागेल. अमेरिका (America) कोणत्याही प्रकारे पाठिंबा देणार नाही. यामुळे इस्रायललने आपण काय करतोय याचे भान ठेवावे, अशा कडक शब्दांत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांना सुनावले आहे.
ट्रम्प यांनी इस्रायलवर इराणच्या हल्ल्यानंतप नेतन्याहूंना कॉल केला होता. इस्रायलने तातडीने कोणतीही कारवाई करु नये असे म्हटले होते. परंतु नेतन्याहूंना याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि इस्रायलने इराणची राजधानी तेहरानसह चार शहरांमध्ये भीषण हल्ले केले. या हल्ल्यात १५ जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली असून महशर येथील एका पेट्रोकेमिकल प्रकल्पावरही हल्ला झाला असल्याचे समोर आले आहे.
दरम्यान, इराणने वाढत्या संघर्षानंतर आक्रमकता कमी केली आहे. इराणच्या लष्कराने आक्रमक कारवाया तात्पुरत्या थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे नेतन्याहून यांनी हल्ले थांबवण्याचे संकेत दिले आहेत पण पुन्हा हल्ला झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही दिला आहे.
सध्या दोन्ही देशांमधील तणाव कमी झाला असून शांतता चर्चेला प्राधान्य दिले जात आहे. लेबॉननचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ औन यांनी चर्चेसाठी एका टेबलावर येण्याचे हिजबुल्लाह आणि इस्रायलला आवाहन केले आहे. परंतु अद्याप दोन्ही गटांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.
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