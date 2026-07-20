US-Iran Conflict : होर्मुझ सामुद्रधुनी अमेरिकेच्या ताब्यात? ट्रम्प यांचा मोठा दावा; इराणबाबत खळबळजनक विधान

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ट्रम्प यांनी पत्रकारांशी संवादा साधताना म्हटले, अलीकडील कारवाईच इराणच्या लष्करी ताकदीला मोठे नुकसान पोहोचले आहे. इराणची लष्करी ताकद कमकुवत झाली असून त्यांच्याकडे क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन्सची संख्या मर्यादित आहे. तसेच शस्त्रनिर्मितीची क्षमता कमी झाल्याचा दावाही ट्रम्प यांनी केला.
ट्रम्प यांनी सांगितले की, अलीकडेच इराणच्या हल्ल्यात तीन अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. या सैनिकांच्या स्मरणार्थ ही कारवाई करण्यात आली आहे. इराणने अण्वस्त्रे विकसित करुन नये यासाठी अमेरिकन सैन्य प्रयत्न करत असल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले.
यावेळी ट्रम्प यांनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गापैक एक मानला जाणाऱ्या होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबतही मोठे विधान केले. ट्रम्प यांनी सांगितले की, फासरच्या आखाताला ओमानच्या आखात आणि अरबी समुद्राशी जोडणारा समुद्रीमार्ग अमेरिकेच्या ताब्यात आहे. इराणचे या भागावर आता कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही असा दावा ट्रम्प यांनी केला.
होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव निर्माण झाल्यास याचा जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिमाण होऊ शकतो. या मार्गावरुन जगातील एकूण तेल पुरवठ्याच्या २० ते ३०% साठा जागतिक बाजारपेठेत वाहून नेला जातो. या मार्गावर तणाव वाढल्यास भारतासारख्या तेस आयात करणाऱ्या देशांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे मध्यपूर्वेतील नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दाखल इराण आखाती देशांवर हल्ले करत आहे. जॉर्डन, बहरीन, कतार, कुवैत, यूएई यांसारख्या देशांमधील अमेरिकन नागरी तळांवर हल्ले केले जात आहे.
या वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभुमीवर जागतिक स्तरावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. जगभरातून दोन्ही देशांनी शांतता आणि संवादाच्या मार्गाने वाद सोडवण्याची मागणी केली जात आहे.
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