Trump Slams Iran : ‘आता पुरे झाले, हे थांबवा…’ , इराणच्या हल्ल्यानंतर भडकले ट्रम्प; नेतन्याहूंनाही केला फोन

World War 3: लक्ष्मणरेषा ओलांडली! इराणने इस्रायलवर डागली बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे; ट्रम्प मैदानात तर अमेरिकेलाही महायुद्धाची धमकी
रविवारी (०७ जून) इराणने रात्री उशिरा इस्रायलवर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. यानंतर इस्रायलने देखील पलटवार करत सोमवारी (०८ जून) सकाळी इराणच्या सीमेबाहेरुन लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. राजधानी तेहरानसह ४ शहांरमध्ये भीषण स्फोट झाले. या हल्ल्यांनतर ट्रम्प यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी म्हटले की, आता दोन्ही देशांनी हल्ले थांबवावेत आणि पुन्हा चर्चेला सुरुवात करावी. ट्रम्प यांनी म्हटले की, इराण अमेरिका शांतता कराराच्या अंतिम टप्प्यात पोहोतले आहेत. येत्या काही दिवसांत दोन्ही देशांमध्ये करारावर अंतिम स्वाक्षरी होणार होती, परंतु या हल्ल्यांमुळे परिस्थिती पुन्हा अस्थिर बनली आहे. यामुळे त्यांच्या शांततेच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांनी इस्रायल(Israel)-इराणला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, बस झालं आता, हल्ले थांबवा. आता आणखी संघर्षाची गरज नाही.
इराणच्या हल्ल्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanhyahu) यांनी ट्रम्प यांच्याशी फोनवरुन संवाद साधला होता. यावेळी ट्रम्प यांनी इस्रायलला तातडीने प्रत्युत्तरात्मक कारवाई न करण्याचे आवाहन केले होते. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्ध भडकू नये यासाठीच्या त्यांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरेल असे त्यांनी म्हटले. परंतु नेतन्याहूंनी ट्रम्प यांच्या आवाहानाला धुडकावून लावले आणि इराण(Iran) वर हल्ला केला.
दरम्यान इस्रायलने इराणच्या कारवाईनंतर देशात हाय अलर्ट जारी केला आहे. इस्रायलच्या उत्तरी भागात सायरन वाजवण्यात आले असून सुरक्षेचे नियम कडक करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.
इराणच्या हल्ल्यावर प्रतिक्रिया देत, इस्रायली संरक्षण दलाने याला मोठी चूक संबोधले आहे. तसेच पुन्हा हल्ला झाल्यास चोख प्रत्युत्तराचा इशाराही दिला आहे. तर दुसरीकडे इराणनेही त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास सागरी मार्गावर कडक निर्बंधाची धमकी दिली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत आणखी तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Israel Airstrike Iran : ट्रम्पही थांबवू शकले नाहीत! इस्रायलचा इराणवर पलटवार; तेहरानसह ४ शहरांत भीषण हल्ले