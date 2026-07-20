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Utah Flash Flood: अमेरिकेत निसर्गाचा हाहाःकार! युटामध्ये अचानक आलेल्या पुरात अग्निशमन दलाच्या कॅप्टनसह 5 जणांचे कुटुंब वाहून गेले

Updated On: Jul 20, 2026 | 03:49 PM IST
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सारांश

US Utah Flash Flood : अमेरिकेतील दक्षिण युटामध्ये ट्रेकिंगला गेलेले एक कुटुंब अचानक आलेल्या पुरात सापडले, ज्यात प्रोव्हो अग्निशमन दलाचे कॅप्टन, त्यांची पत्नी आणि तीन मुलांचा मृत्यू झाला.

us utah flash flood provo fire captain spencer long family death sunglow campground weather warning

Utah Flash Flood: अमेरिकेत निसर्गाचा हाहाःकार! युटामध्ये अचानक आलेल्या पुरात अग्निशमन दलाच्या कॅप्टनसह ५ जणांचे कुटुंब वाहून गेले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • अचानक आलेल्या पुरात अख्खं कुटुंब वाहून गेलं
  • निसर्गाचा भयानक प्रकोप
  • हवामान विभागाचा हाय अलर्ट

अमेरिकेतून (America) एक अत्यंत दुर्दैवी आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. अमेरिकेच्या अनेक भागांमध्ये सध्या कोसळणारा मुसळधार पाऊस आणि निर्माण झालेली पूरस्थिती अत्यंत जीवघेणी ठरत आहे. दक्षिण युटामधील (South Utah) एका खोल डोंगराळ खोऱ्यात अचानक आलेल्या महापुराने (Flash Flood) भीषण हाहाकार माजवला आहे. या निसर्गाच्या भयानक प्रकोपात एकाच सुखी आणि आनंदी कुटुंबातील पाच सदस्यांनी दुर्दैवाने आपले प्राण गमावले आहेत. मृतांमध्ये प्रोव्हो (Provo) अग्निशमन दलाचे अत्यंत प्रतिष्ठित आणि शूर कॅप्टन स्पेन्सर लाँग, त्यांची पत्नी आणि त्यांच्या तीन निष्पाप मुलांचा समावेश आहे. या भीषण आपत्तीमुळे संपूर्ण परिसरात आणि अग्निशमन विभागात तीव्र शोककळा पसरली आहे.

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हा अत्यंत भयानक अपघात कुटुंब ट्रेकिंग आणि हायकिंग करत असताना घडला. स्थानिक प्रशासन आणि वेन काउंटी शेरीफ कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅप्टन स्पेन्सर लाँग हे आपल्या कुटुंबासह शुक्रवारी सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी आणि निसर्गाचा अनुभव घेण्यासाठी बाहेर पडले होते. हे कुटुंब युटा येथील बिकनेलजवळ असलेल्या प्रसिद्ध ‘सनग्लो कॅम्पग्राउंड’ (Sunglow Campground) वर पोहोचले होते, जिथून त्यांनी आपल्या दिवसभराच्या प्रवासाला आणि ट्रेकिंगला सुरुवात केली. मात्र, निसर्गाच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं.

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डोंगराळ भागात ढगफुटीसदृश पाऊस आणि पाण्याचा वेढा

बचाव पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे कुटुंब जेव्हा खोऱ्याच्या आत ट्रेकिंग करत होते, त्याच वेळी वरच्या डोंगराळ भागात अचानक ढगफुटीसदृश मुसळधार पाऊस सुरू झाला. अशा अरुंद खोऱ्यांमध्ये (Slot Canyons) वरच्या बाजूला पाऊस पडल्यास, खाली काही मिनिटांतच पाण्याचा प्रवाह शेकडो पटीने वाढतो आणि लोकांना बाहेर पडण्यास वेळही मिळत नाही. येथेही तेच घडले; अचानक पाण्याचा स्तर प्रचंड वेगाने वाढला आणि पाण्याच्या तीव्र प्रवाहाने कॅप्टन स्पेन्सर लाँग यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला आपल्या कचाट्यात घेतले. चिखल आणि दगडांच्या ढिगाऱ्यासह आलेल्या या पुरात संपूर्ण कुटुंब वाहून गेले.

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस, आपत्ती व्यवस्थापन आणि विशेष बचाव पथकांनी तातडीने युद्धपातळीवर व्यापक शोधमोहीम सुरू केली. शुक्रवारी रात्री उशिरा शोधमोहीम राबवत असताना पोलिसांना सर्वप्रथम एका तरुणाचा मृतदेह सापडला. त्यानंतर शनिवारी चिखल आणि ढिगाऱ्याखालून कुटुंबातील इतर चार सदस्यांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. मृतांची ओळख पटली असून, त्यामध्ये स्वतः कॅप्टन स्पेन्सर लाँग, त्यांची पत्नी कतरिना आणि त्यांचे तीन लहान मुलगे – रीड, थाइन आणि गेज यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण घटनेत सर्वात दिलासादायक पण तितकीच भावनिक गोष्ट म्हणजे, या सहलीला न गेलेली कुटुंबातील एकुलती एक मुलगी सुदैवाने सुरक्षित राहिली आहे, मात्र तिच्या डोक्यावरून आई-वडील आणि भावांचे छत्र कायमचे हरवले आहे.

अग्निशमन विभागाकडून तीव्र शोक व्यक्त; ‘गो फंड मी’ द्वारे मदत

प्रोव्हो अग्निशमन विभागाने सोशल मीडियाद्वारे आपल्या एका शूर आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याच्या निधनाबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. आपल्या अधिकृत शोकसंदेशात विभागाने म्हटले आहे की, “कॅप्टन लाँग आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे झालेले हे नुकसान कधीही न भरून येणारे आहे. त्यांनी नेहमीच लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपले आयुष्य वेचले, मात्र निसर्गाच्या या प्रकोपाने त्यांनाच आमच्यापासून हिरावून घेतले.” कतरिना लाँग ज्या वैद्यकीय संस्थेशी जोडलेल्या होत्या, त्या ‘समिट मेडिकल स्पा’नेही या घटनेला असह्य आणि अत्यंत वेदनादायी म्हटले आहे. सध्या संपूर्ण अमेरिकेतून या कुटुंबाला श्रद्धांजली वाहिली जात आहे. दरम्यान, कुटुंबाच्या मित्रांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी या अपघातातून एकमेव वाचलेल्या मुलीला आधार देण्यासाठी आणि तिच्या भविष्यासाठी ‘गो फंड मी’ (GoFundMe) पेज सुरू केले असून, त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत गोळा केली जात आहे.

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अमेरिकेत हवामान विभागाचा तीव्र इशारा; वादळाचे सावट

या भीषण अपघातानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हवामान वाहिनीने (National Weather Service – NWS) संपूर्ण देशासाठी आणि विशेषतः पर्यटकांसाठी एक अत्यंत तीव्र इशारा जारी केला आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार, समुद्रात ‘उष्णकटिबंधीय कमी दाबाचे क्षेत्र दोन’ (Tropical Depression Two) अधिक तीव्र झाले असून, त्यामुळे सोमवार रात्रीपर्यंत फ्लोरिडा पॅनहँडलमध्ये (Florida Panhandle) अत्यंत तीव्र उष्णकटिबंधीय वादळासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

प्रभावित क्षेत्र / प्रांत हवामानाचा अंदाज आणि संभाव्य धोका प्रशासनाचा सल्ला
दक्षिण युटा (खोऱ्यांचा भाग) अचानक पूर येण्याचा आणि दरडी कोसळण्याचा धोका ट्रेकिंग, हायकिंग आणि कॅम्पिंग पूर्णपणे बंद ठेवा
फ्लोरिडा पॅनहँडल मुसळधार पाऊस आणि चक्रीवादळाची दाट शक्यता किनारपट्टीवरील नागरिकांनी सुरक्षित स्थळी राहावे
मध्यवर्ती गल्फ कोस्ट व ओहायो व्हॅली सोसाट्याचा वारा, वीज पडणे आणि फ्लॅश फ्लड पूरग्रस्त भाग आणि सखल भागात जाणे टाळा

प्रशासनाने सर्व नागरिकांना, विशेषतः पर्यटकांना आणि ट्रेकर्सना आवाहन केले आहे की, त्यांनी कोणत्याही डोंगराळ भागात, नद्यांच्या खोऱ्यांमध्ये किंवा सखल भागात जाणे पूर्णपणे टाळावे. हवामान पूर्णपणे स्वच्छ होईपर्यंत निसर्गरम्य ठिकाणी फिरणे जीवघेणे ठरू शकते, त्यामुळे सरकारी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे.

Web Title: Us utah flash flood provo fire captain spencer long family death sunglow campground weather warning

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Published On: Jul 20, 2026 | 03:46 PM

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