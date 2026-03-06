US submarine sinks Iranian frigate IRIS Dena : मध्यपूर्वेतील इराण-अमेरिका युद्धाचा भडका (Israel Iran war) आता चक्क भारताच्या शेजारी असलेल्या हिंदी महासागरात येऊन पोहोचला आहे. ४ मार्च रोजी श्रीलंकेच्या गॅले किनारपट्टीपासून काही अंतरावर अमेरिकन पाणबुडीने इराणच्या ‘आयरिस डेना’ (IRIS Dena) या फ्रिगेटवर भीषण टॉर्पेडो हल्ला केला. या हल्ल्यात इराणी युद्धनौका जलसमाधी घेत असतानाच, भारतीय नौदलाने राजकारण बाजूला ठेवून मानवतेच्या दृष्टिकोनातून एक मोठी बचाव मोहीम हाती घेतली आहे. भारताची ही तत्परता सध्या जागतिक स्तरावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
बुधवारी सकाळी आंतरराष्ट्रीय पाण्यातून प्रवास करणाऱ्या इराणी फ्रिगेटला अमेरिकेच्या एका आधुनिक पाणबुडीने लक्ष केले. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या कारवाईची पुष्टी करताना याला ‘सायलेंट टॉर्पेडो किल’ (Silent Torpedo Kill) असे संबोधले आहे. इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा हा एक महत्त्वाचा विस्तार असून, इराणची सागरी ताकद मोडून काढण्यासाठी ही कारवाई केल्याचे पेंटागॉनने म्हटले आहे. स्फोट झाल्यानंतर काही वेळातच इराणी जहाज समुद्राच्या तळाशी गेले.
४ मार्च रोजी सकाळी जेव्हा कोलंबोमधील सागरी बचाव समन्वय केंद्राला (MRCC) आयरिस डेनाकडून ‘डिस्ट्रेस सिग्नल’ (संकटाचा संदेश) मिळाला, तेव्हा भारतीय नौदल क्षणाचाही विलंब न लावता कामाला लागले. जवळच तैनात असलेल्या भारतीय प्रशिक्षण जहाज आयएनएस तरंगिनी (INS Tarangini) ला तातडीने मार्ग बदलून शोध क्षेत्रात पोहोचण्याचे आदेश देण्यात आले. दुपारी ४ वाजेपर्यंत हे जहाज घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी शोध मोहीम सुरू केली.
इतकेच नाही तर कोचीहून आयएनएस इक्षक (INS Ikshak) हे सर्वेक्षण जहाज देखील मदतीसाठी रवाना करण्यात आले आहे. भारतीय नौदलाची लांब पल्ल्याची सागरी गस्त विमाने आकाशातून समुद्राच्या कानाकोपऱ्यात बेपत्ता इराणी खलाशांचा शोध घेत आहेत. भारताने केवळ एक नाही, तर दोन विमाने या ऑपरेशनसाठी सज्ज ठेवली आहेत.
BREAKING: First statement from Indian Navy on Iranian Frigate which was sunk by US submarine in Indian Ocean. PRESS RELEASE Indian Navy SAR Efforts
IRIS DENA A distress call from IRIS Dena was received at the MRCC Colombo in the early hours of 04 March 26 as reported by the… pic.twitter.com/zMom3yw3X0 — Frontalforce 🇮🇳 (@FrontalForce) March 5, 2026
हा हल्ला श्रीलंकेच्या शोध आणि बचाव क्षेत्रात (SAR) येणाऱ्या गॅलेपासून २० नॉटिकल मैल अंतरावर झाला आहे. श्रीलंकेची जहाजे घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच जहाज बुडाले होते, त्यामुळे आता भारतीय नौदलाची भूमिका कळीची ठरली आहे. भारतीय अधिकारी आणि श्रीलंकेचे नौदल अधिकारी सातत्याने संपर्कात असून, समुद्रात वाहून गेलेल्या खलाशांना शोधण्यासाठी अत्याधुनिक रडार आणि सोनार यंत्रणेचा वापर केला जात आहे.
अमेरिका हा भारताचा धोरणात्मक मित्र आहे, तर इराणशीही भारताचे जुने संबंध आहेत. अशा वेळी अमेरिकेने बुडवलेल्या जहाजाच्या मदतीला धावून जाणे, हे भारतीय नौदलाच्या ‘सेवेचे’ आणि ‘मानवतावादी’ धोरणाचे प्रतीक मानले जात आहे. “आम्ही केवळ मदतीसाठी आलेल्या हाकेला प्रतिसाद देत आहोत,” असे नौदलाच्या निवेदनातून स्पष्ट झाले आहे. या घटनेमुळे हिंदी महासागरात तणाव वाढला असून भारताने आपली सागरी सुरक्षा देखील कडक केली आहे.
