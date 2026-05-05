Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Miisle Strike On Uae Oil Hub 3 Indian Workers Injured In Fujairah

Middle East Conflict : मध्यपूर्वेत पुन्हा युद्धाचा भडका! इराणचा UAE च्या तेल बंदरावर हल्ल्याने खळबळ; ३ भारतीय जखमी

Iran attack on UAE Port Fujairah : आखातील देशांतील युद्ध पुन्हा पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. इराणने यूएईच्या तेल बंदरावर हल्ला केला असून जगभरात खळबळ माजली आहे. या हल्ल्यात तीन भारतीय जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.

Updated On: May 05, 2026 | 11:09 AM
Iran Strike on UAE Port Fujairah

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यपूर्वे पेटणार
  • इराणचा यूएईच्या तेल बंदरावर हल्ला
  • ३ भारतीय जखमी
Iran Strike on UAE Oil Port : दुबई/तेहरान : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाची चाहूल लागली आहे. इराणने संयुक्त अरब अमिराती (UAE) च्या तेल बंदरांना लक्ष्य केले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने यूएईच्या सर्वात महत्त्वाच्या तेल बंदर फुजैराह वर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांमुळे मोठी आग लागली असून यामध्ये तीन भारतीय जखमी झाल्याचे वृत्त मिळाले आहे. या घटनेमुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Naval Escalation : होर्मुझची खाडी पेटली! इराणचा अमेरिकन युद्धनौकावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा दावा, युद्धाचा भडका उडणार?

इराण(Iran)ने सोमवारी (०४ मे) यूएईच्या फुजैराह झोनमधील तेल बंदरावर एकाच वेळी अनेक क्रूझ आणि क्षेपणास्त्रे डागली. याशिवाय ड्रोन हल्लेही करण्यात आले. यूएईच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या हवाई संरक्षण प्रणालीने यातील १२ बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र, ३ क्रूझ क्षेपणास्त्र, ४ ड्रोन यशस्वीरित्या  हाणून पाडली आहे. परंतु एक ड्रोन फुजैराच्या पोर्टला धडकला. यामुळे भीषण स्फोट झाला आणि आग लागली.

भारताची चिंता वाढली

मिळालेल्या माहितीनुसार, यामध्ये तीन भारतीय जखमी झाले आहेत. यूएईतील भारतीय दूतावासाने याची पुष्टी केली आहे. सध्या तीन्ही जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परराष्ट्र मंत्रालय या घटनेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

युद्धविरामाचे उल्लंघन

अमेरिका (America) इराण मध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून तात्पुरता युद्धविराम लागू करण्यात आला होता. परंतु या हल्ल्यामुळे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाले आहे. दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चाही ठप्प झाली आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत पुन्हा तणावाची चिन्हे दिसू लागली आहे.

यूएईची प्रतिक्रिया

इराणच्या या हल्ल्यावर यूएईने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. हल्ल्याचा निषेध करत यूएईने, राष्ट्राची सुरक्षा हे आमचे प्राधान्य आहे आणि आम्ही कोणत्याही धोक्याला सामोरे जाण्यास सज्ज आहोत असे म्हटले आहे.

फुजैराह बंदराचे महत्त्व

यूएईचे हे बंदर ओमानच्या आखाताजवळ आहे. यामुळे यूएईला इराणच्या नियंत्रणातील स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Homuz) ला वळसा घालून जागतिक बाजारपेठेत तेल निर्यात शक्य होते. हे बंदर यूएईच्या तेल उद्योगासाठी आणि अर्थव्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा कणा मानले जाते. या बंदरावरील हल्ल्यामुळे यूएईच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहचू शकतो.

मध्यपूर्व पुन्हा पेटणार?

इराणने स्ट्रेट ऑफ होर्मुझची नाकेबंदी केल्यामुळे सध्या जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. अशा परिस्थिती फुजैराह सारख्या बंदरावर हल्लाकरण्यात आला आहे. यामुळे परिस्थिती बिकट होण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या तणावामुळे पुन्हा आखाती देशांमध्ये अस्थिरता निर्माण होऊन जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती भडकू शकतात.

Donald Trump यांचे वर्चस्व संपणार? इराणसोबतच्या वादामुळे लोकप्रियतेत घट, आगामी निवडणुकीपूर्वीच सर्वेक्षणाने उडवली झोप

Web Title: Iran miisle strike on uae oil hub 3 indian workers injured in fujairah

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 05, 2026 | 10:50 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर
1

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण
2

USA-China: ‘अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,’ जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा
3

India Australia Defense : भारताच्या लढाऊ विमानांचे रक्षण करणार ‘Ghost’ ड्रोन; ऑस्ट्रेलियासोबत संरक्षण करारावर महत्त्वपूर्ण चर्चा

Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?
4

Russia Sarmat Missile : पुतिन यांची मोठी गर्जना! जगातील सर्वात शक्तीशाली Satan II च्या तैनातीचे आदेश, जगाचा अंत जवळ?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

फोटो शेअरिंगचा गेम बदलणार? Instagram च्या Instants अ‍ॅपची सर्वत्र चर्चा, Snapchat ला टक्कर देणार?

May 15, 2026 | 03:10 PM
Breaking News: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

Breaking News: Devendra Fadnavis यांची साताऱ्यात मोठी घोषणा, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

May 15, 2026 | 03:09 PM
Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय

May 15, 2026 | 03:04 PM
LSG vs CSK: लखनऊच्या मैदानावर गोलंदाज की फलंदाज कोण करणार कमाल? वाचा पिच रिपोर्ट

LSG vs CSK: लखनऊच्या मैदानावर गोलंदाज की फलंदाज कोण करणार कमाल? वाचा पिच रिपोर्ट

May 15, 2026 | 03:03 PM
VIMAL KHANNA : Amazon MX Player वर घ्या थ्रिल अनुभव तेही मोफत! ट्रेलर पहाल तर उत्सुकता वाढेल

VIMAL KHANNA : Amazon MX Player वर घ्या थ्रिल अनुभव तेही मोफत! ट्रेलर पहाल तर उत्सुकता वाढेल

May 15, 2026 | 03:02 PM
NTR Neel : ज्युनिअर NTR आणि प्रशांत नील पहिल्यांदाच झळकणार एकत्र! पहिली झलक कधी होणार प्रदर्शित?

NTR Neel : ज्युनिअर NTR आणि प्रशांत नील पहिल्यांदाच झळकणार एकत्र! पहिली झलक कधी होणार प्रदर्शित?

May 15, 2026 | 02:45 PM
Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?

Onion Price : कांदा उत्पादकांचा संताप फुटला! टाकळी ढोकेश्वरमध्ये महामार्गावर कांदा ओतून ‘रस्ता रोको’; अहिल्यानगर जिल्हा पेटणार?

May 15, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM