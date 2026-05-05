Naval Escalation : होर्मुझची खाडी पेटली! इराणचा अमेरिकन युद्धनौकावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा दावा, युद्धाचा भडका उडणार?

Donald Trump यांचे वर्चस्व संपणार? इराणसोबतच्या वादामुळे लोकप्रियतेत घट, आगामी निवडणुकीपूर्वीच सर्वेक्षणाने उडवली झोप
इराण(Iran) च्या सरकारी वृत्तसंस्था फार्सने दिलेल्या माहितीनुसार, जास्क बंदर शहराच्या जवळ ही घटना घडली आहे. इराणच्या मते, अमेरिकेच्या युद्धनौकेने आतंरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केल्याने हल्ला करण्यात आला आहे. इराणने हल्ल्यापूर्वी इशारा देऊनही जहाजने आपला मार्ग बदलला नाही. यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. इराणचा दावा आहेकी, या हल्ल्यानंतर अमेरिकन जहाजाला आपला मार्ग बदलावा लागला होता.
दुसरीकडे मात्र अमेरिकेच्या पेटांगॉनने इराणच्या या दाव्याचे खंडन केले आहे. अमेरिकेच्या कोणत्याही जहाजावर हल्ला झाला नसल्याचे म्हटले आहे. पेटांगॉनन हा दावा केवळ एक प्रोपोगंडा असल्याचे म्हटले. हा दावा अशा वेळी करण्यात आला आहे, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशनची घोषणा केली होती. याचा उद्देश होर्मुझमध्ये अडकलेल्या जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचा आहे. परंतु इराणने याला तीव्र विरोध केला आहे.
इराणने अमेरिकेच्या या मोहिमेवर बोलताना म्हटले की, त्यांच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही परकीय शक्तीला समुद्रात प्रवेश दिला जाणारा नाही. अन्यथा त्यांना लष्करी कारवाईचा सामना करावा लागेल. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर इराणने अमेरिका-इस्रायलची जहाजे होर्मुझ(Hormuz) मध्ये आधीच रोखून धरली आहेत. केवळ मित्र राष्ट्रांना आणि त्यांच्याविरोधी लष्करी करवाईत सहभागी नसलेल्यांचा सर्व निकषांचे पालन करुन सोडले जात आहे.
दोन महिन्यांपासून चाललेल्या या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. इंधन दरात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दोन्ही देशांतील तणाव वाढत असल्याने मध्यपूर्वेतही अशांतता पसरली आहे.
दोन्ही देशांत गेल्या दोन आठवड्यांपासून शांतता चर्चा ठप्प असून होर्मुझवरील नाकेबंदी अधिक कडक झाली आहे. अशा परिस्थिती हा हल्ला दोन्ही देशांत महायुद्धाची शक्यता दर्शवत आहे. सध्या अमेरिकेच्या पावलाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
