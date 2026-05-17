  • Nagpur Crime Shockwave In Nagpur Finance Agent Brutally Murdered After Intruding Into Flat What Was The Motive

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

नागपूरच्या सेमिनरी हिल्स परिसरात फायनान्स एजंट अजय श्रीवास यांची फ्लॅटमध्ये घुसून चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली. प्रॉपर्टी वाद किंवा जुन्या वैमनस्यातून हत्या झाल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 11:42 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • अजय श्रीवास यांची फ्लॅटमध्ये घुसून चाकूने हत्या
  • प्रॉपर्टी वाद किंवा जुन्या वैमनस्याचा पोलिसांना संशय
  • आरोपींच्या शोधासाठी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू
नागपूर: नागपूर येथून एक हत्येची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अज्ञात दारू पिणे फ्लॅटमध्ये घुसून 40 वर्ष फायनान्स कंपनीचे एजंट यांची चाकूने भोसकून निर्घुण हत्या केली. पोलिसांनी प्रॉपर्टीचा वाद किंवा जुन्या वैमनस्यातून ही हत्या केली असावी अशी संख्या व्यक्त केली जात आहे. घडलेली घटना ही गिट्टीगधाम पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सेमिनरी हिल्स परिसरात गौरखेडे कॉम्प्लेक्स मध्ये शनिवारी दुपारी घडली.

काय घडलं नेमक?

हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव अजय श्रीवास असे आहे. अजय श्रीवास एका फायनान्स कंपनीत एजंट म्हणून कार्यरत होते आणि सोबतच प्रॉपर्टी चे बिलिंग चे काम आहे ते करायचे. कौटुंबिक वादामुळे गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून त्यांची पत्नी वेगळी राहत होती. तेव्हापासून ते आपल्या आई सोबत घरात राहत होते. मात्र पंधरा दिवसांपूर्वीच त्यांच्या आईचे निधन झाले होते त्यानंतर ते एकटेच राहत होते.

घटनेच्या दिवशी दुपारी अजय यांनी आपल्या मित्रांसोबत हॉटेलमध्ये जेवण केले आणि नंतर ते आपल्या प्रॉपर्टी डीलिंगच्या कार्यालयात गेले. तिथून परतल्यानंतर ते आपल्या फ्लॅटमध्ये आराम करत होते. त्या दरम्यान एक व्यक्ती त्यांच्या फ्लॅटमध्ये घुसली आणि चाकूने सपासपवार करत त्यांची हत्या केली. त्यानंतर तिथून अज्ञात आरोपी फरार झाला.

घडलेल्या घटनेच्या काही वेळानंतर जेव्हा अजय यांचा एक नातेवाईक त्यांना भेटण्यासाठी फ्लॅटवर पोहोचला तेव्हा त्यांना अजयचा मृतदेह आढळून आला. जमिनीवर अजय यांचा रक्ताने माखलेला मृतदेह पडलेला पाहून नातेवाईकांनी आरडाओरडा केला. आरडाओरडाचा आवाज ऐकून आजूबाजूची शेजारी जमा झाले आणि तातडीने पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनासाठी पाठवले. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध पोलीस घेत आहेत. पोलीस परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासत आहे पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होते?

    Ans: अजय श्रीवास हे फायनान्स कंपनीचे एजंट आणि प्रॉपर्टी डीलिंगचे काम करणारे व्यक्ती होते.

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना नागपूरच्या गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील सेमिनरी हिल्स परिसरात घडली.

  • Que: पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज काय आहे?

    Ans: प्रॉपर्टी वाद किंवा जुन्या वैमनस्यातून ही हत्या झाल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

Published On: May 17, 2026 | 11:42 AM

