Iran-US War : युद्धाचा भडका आणखी उडणार? अमेरिकेने इराणच्या लष्करी तळांना केले लक्ष्य; एक जहाज नष्ट

वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून हल्ले करण्यात आले आहेत. त्यात अमेरिकेकडून अद्यापही हल्ले सुरुच आहेत. जागतिक व्यापारासाठी सर्वात संवेदनशील सागरी मार्ग असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेच्या लष्कराने इराणविरुद्ध आणखी एक मोठी लष्करी कारवाई केली आहे.
अमेरिकेच्या लष्कराने इराणवर हवाई हल्ल्यांची दुसरी लाट सुरू केली. ही कारवाई अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि सशस्त्र दलांच्या सरसेनापतींच्या थेट निर्देशांनुसार करण्यात आली. दरम्यान, इराणच्या अनेक भागांमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) सांगितले की, अमेरिकेच्या लष्कराने इराणच्या बंदराकडे जाणारे एक रिकामे तेलवाहू जहाज निकामी केले आहे. इस्लामिक प्रजासत्ताकावर लादलेल्या नौदल नाकेबंदीचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न करताना या जहाजाने अनेक इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प काय म्हणाले?
दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना जेव्हा विचारण्यात आले की, पुलांवर बॉम्बहल्ला करण्यापूर्वी त्यांनी इराणला काही मुदत दिली होती का, तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “मला मुदत द्यायला आवडत नाही, पण त्यांना खूप काही माहीत आहे, त्यांना सर्व काही माहीत आहे. त्यांनी अधिक चांगल्या प्रकारे वागले पाहिजे.”