Delcy Rodriguez: 'Venezuela कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नाही,' अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज USवर कडाडल्या

US-Venezuela Conflict: 'आम्ही कोणाचे गुलाम नाही!' ट्रम्प यांच्या इशाऱ्याने अंतरिम अध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज संतापल्या. व्हेनेझुएलात 7 दिवसांचा राष्ट्रीय शोक मनवण्यात आला. जाणून घ्या काय आहे सद्यस्थिती ते.

Updated On: Jan 07, 2026 | 01:05 PM
Venezuela is not under the control of any external power Trump's warning angers Interim President Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez: 'Venezuela कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नाही,' Trumpवर अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज संतापल्या ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  अंतरिम अध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी अमेरिकेचा दावा फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, व्हेनेझुएला कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नाही आणि हा ‘युद्ध’ नसून ‘हल्ला’ आहे.
  •  अमेरिकन हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सुरक्षा रक्षक आणि ३२ क्यूबन अधिकाऱ्यांच्या सन्मानार्थ व्हेनेझुएलाने सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे.
  •  डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आता व्हेनेझुएलाचे नेतृत्व करत असल्याचे म्हटले असून, रॉड्रिग्ज यांनी सहकार्य न केल्यास त्यांना मादुरोपेक्षाही मोठी किंमत मोजावी लागेल, अशी धमकी दिली आहे.

Delcy Rodriguez interim president Venezuela 2026 : दक्षिण अमेरिकेतील राजकीय वातावरण सध्या कमालीचे तापले आहे. अमेरिकन सैन्याने राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अटक केल्यानंतर आता व्हेनेझुएलाच्या नव्या अंतरिम अध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज (Delcy Rodriguez) आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात शाब्दिक युद्ध सुरू झाले आहे. ट्रम्प यांनी “आता आम्हीच व्हेनेझुएला चालवत आहोत” असे विधान केल्यानंतर रॉड्रिग्ज यांनी त्याला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. “व्हेनेझुएला हा एक सार्वभौम देश असून तो कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या नियंत्रणाखाली नाही,” असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची आक्रमक भूमिका

सोमवारी अधिकृतपणे अंतरिम अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतल्यानंतर रॉड्रिग्ज यांनी देशाला संबोधित केले. त्या म्हणाल्या, “हा हल्ला केवळ मादुरोवर नव्हता, तर व्हेनेझुएलाच्या स्वातंत्र्यावर होता. आम्ही युद्धात नाही आहोत, उलट आमच्यावर बेकायदेशीर हल्ला झाला आहे.” त्यांनी अमेरिकेच्या ताब्यात असलेल्या निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना तात्काळ सोडण्याची मागणी केली आहे. ट्रम्प यांनी रॉड्रिग्ज यांना सहकार्य करण्याची तंबी दिली होती, ज्याला त्यांनी “माझा नशिब वॉशिंग्टनमध्ये नाही तर देवाच्या हातात आहे,” असे म्हणत फेटाळून लावले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: ‘Greenland विक्रीसाठी नाही!’ कॅनडियन परराष्ट्र मंत्री अनिता आनंद थेट राजधानीत उतरणार; अमेरिकेच्या विरोधात थोपटले दंड

३२ क्यूबन अधिकाऱ्यांचा मृत्यू आणि राष्ट्रीय शोक

कराकसमध्ये झालेल्या या लष्करी कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याचे समोर येत आहे. क्युबा सरकारने अधिकृतपणे पुष्टी केली आहे की, मादुरो यांच्या रक्षणासाठी तैनात असलेले त्यांचे ३२ लष्करी आणि पोलीस अधिकारी या हल्ल्यात ठार झाले आहेत. या घटनेमुळे क्युबाने दोन दिवसांचा शोक जाहीर केला आहे, तर व्हेनेझुएलाच्या अंतरिम अध्यक्षांनी आपल्या वीर सैनिकांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ ७ दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे. या कारवाईत अमेरिकेचेही ६ सैनिक जखमी झाले असून, त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे.

credit : social media and Twitter

ट्रम्प यांचा दावा: “आम्हीच आता सत्तेत!”

दुसरीकडे, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एअर फोर्स वनवरून बोलताना अत्यंत वादग्रस्त विधान केले. “व्हेनेझुएला आता आमच्या ताब्यात आहे आणि आम्हीच ते चालवत आहोत,” असे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी सुचवले की जोपर्यंत परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत अमेरिका तिथे निवडणुका घेऊ देणार नाही. तसेच, व्हेनेझुएलाच्या तेल साठ्यांवर अमेरिकन कंपन्यांचे नियंत्रण असेल, असेही संकेत त्यांनी दिले आहेत. ट्रम्प यांनी रॉड्रिग्ज यांना इशारा दिला की, जर त्यांनी अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर त्यांना मादुरोपेक्षाही ‘मोठी किंमत’ मोजावी लागेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Crisis: ‘आमची नजर…’, व्हेनेझुएलातील US अटॅकनंतर भारताची मोठी प्रतिक्रिया; S Jaishankar यांनी स्पष्टच सांगितलं

अमेरिकन जनतेत मतमतांतरे आणि सुनावणी

मादुरो यांच्या अटकेनंतर अमेरिकेतही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. एका ताज्या सर्वेक्षणानुसार, ४०% अमेरिकन लोकांनी या कारवाईचे समर्थन केले आहे, तर ४५% लोकांनी ती चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, न्यूयॉर्कमध्ये आणल्यानंतर मादुरो यांनी स्वतःला ‘अपहृत’ घोषित करत निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणाची पुढील महत्त्वाची सुनावणी १७ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डेल्सी रॉड्रिग्ज कोण आहेत आणि त्या सत्तेत कशा आल्या?

    Ans: डेल्सी रॉड्रिग्ज या मादुरो सरकारच्या उपराष्ट्रपती होत्या. मादुरो यांच्या अटकेनंतर संवैधानिक तरतुदीनुसार त्यांनी अंतरिम अध्यक्षपदाची शपथ घेतली आहे.

  • Que: अमेरिकन कारवाईत किती क्यूबन सैनिक मारले गेले?

    Ans: क्युबा सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, कराकसमध्ये झालेल्या अमेरिकन लष्करी हल्ल्यात क्युबाचे ३२ लष्करी आणि पोलीस अधिकारी मारले गेले आहेत.

  • Que: निकोलस मादुरो यांच्यावरील खटल्याची स्थिती काय आहे?

    Ans: मादुरो यांना न्यूयॉर्कमधील कोर्टात हजर करण्यात आले असून त्यांनी स्वतःला निर्दोष म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे.

