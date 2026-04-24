Iran-US War : ‘इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी घाई करणार नाही’; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमकं काय म्हटलं?

आम्हाला कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित करायची नाही. पहिल्या चार आठवड्यांत अमेरिकेने लष्करी आघाडी मिळवली आहे आणि आता केवळ करार होतो की नाही हे पाहण्यासाठी वाट पाहत आहोत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 07:21 AM
Iran-US War : 'इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी घाई करणार नाही'; डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेमकं काय म्हटलं?(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून इराणवर सातत्याने हल्ले केले जात आहेत. हे युद्ध थांबावं, अशीच सर्वांची इच्छा आहे. असे असताना अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी घाई करणार नसल्याचे म्हटले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, आम्हाला कोणतीही अंतिम मुदत निश्चित करायची नाही. पहिल्या चार आठवड्यांत अमेरिकेने लष्करी आघाडी मिळवली आहे आणि आता केवळ करार होतो की नाही हे पाहण्यासाठी वाट पाहत आहोत. जर कोणताही करार झाला नाही, तर लष्करी कारवाई पुन्हा सुरू केली जाईल. आमच्याकडून इराणविरुद्ध अणुबॉम्ब वापरण्याचा विचार सध्या नाही. अशा शस्त्रांचा वापर कोणत्याही परिस्थितीत केला जाऊ नये, अशीच आमची भूमिका आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये अमेरिकन लष्कराकडून कारवाया तीव्र

ट्रम्प यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, अमेरिकन लष्कराने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये कारवाया तीव्र केल्या आहेत आणि तेथे सुरुंग निकामी करण्याच्या कारवाया देखील वाढवल्या आहेत.

हिंद महासागरात आणखी एक इराणी टँकर जप्त केल्याचा दावा

दरम्यान, अमेरिकेच्या लष्कराने हिंद महासागरात तेल तस्करीशी संबंधित आणखी एक इराणी टँकर जप्त केल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे तणाव आणखी वाढला आहे. यापूर्वी, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तीन मालवाहू जहाजांवर हल्ला केला होता.

तेल व्यापाराला मोठा फटका

अमेरिका आणि इराणमधील या तणावामुळे या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरील तेल व्यापार जवळजवळ पूर्णपणे थांबला असून, त्याचा परिणाम जागतिक तेल पुरवठ्यावर झाला आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 07:14 AM

