Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Claims Saving 8 Iranian Women From Excection Iran Says Its Fake News

Fact Check : अफवांना बळी पडले ट्रम्प? इराणी महिलांच्या फाशीचा दावा इराणने ठरवला खोटा, ‘असा’ लगालवला टोला

US Iran War : अमेरिका इराण तणाव काही कमी होण्याचे नाव घेईना. या दरम्यान ट्रम्प मोठ्या अफवेला बळी पडले आहे. यावर इराणने त्यांची खिल्ली उडवली असून सत्य उघडले आहे. जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

Updated On: Apr 23, 2026 | 04:08 PM
Trump claims Saving 8 Iranian Women From Execution

Fact Check : अफवांना बळी पडले ट्रम्प? इराणी महिलांच्या फाशीचा दावा इराणने ठरवला खोटा, 'असा' लगालवला टोला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांची फेक न्यूजमुळे फजिती
  • ८ महिलांना वाचवल्याचा दावा काढला मोडित
  • सोशल मीडियावर उडवली  खिल्ली
Truth of Trump claims Saving 8 Iranian Women From Excection: वॉशिंग्टन/तेहरान : एक खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. तणावादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) अफवांना बळी पडले आहे. ट्रम्प यांनी इराणमधील ८ महिलांची फाशी रोखल्याचा दावा केला होता. मात्र इराणने हा दावा खोडून काढला असून ट्रम्प फेक न्यूजला बळी पडले असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. इराणने सोशल मीडियावर ट्रम्प यांची खिल्ली उडवली आहे.

Cyber Warfare : इराणचा डिजिटल स्ट्राईक! भारताचा जगाशी संपर्क तुटणार? ‘त्या’ एका नकाशाने उडवली झोप

नेमकं काय आहे प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी दावा केला होता की इराणमध्ये ८ महिला आंदोलकांना फाशी देण्यात येणार आहे, परंतु ती आता रद्द करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी असाही दावा केला होता की, यातील ४ महिलांची तातडीने सुटका होईल आणि बाकीच्या ४ महिलांना केवळ एका महिन्याची शिक्षा भोगावी लागेल. यासाठी ट्रम्प यांनी इराणचे आभारही मानले होते.

इराण ट्रम्प यांचा दावा फेटाळला

ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर इराण(Iran)च्या न्यायपालिकेने याबाबत अधिकृत निवेदन जारे केले. इराणने स्पष्ट केले की ज्या ८ महिलांचा ट्रम्प उल्लेख करत आहे त्यांना कधीही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांनी ज्यांना वाचवल्याचा दावा केला यातील ४ महिलांना काही आठवड्यांपूर्वीच तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. तर उर्वरित महिलांवर सध्या खटवा सुरु आहे. त्यांना जास्तीत जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते फाशी नाही असे इराणने म्हटले.

इराणने ट्रम्प यांची उडवली खिल्ली

इराणमने केवळ ट्रम्प यांचा दावा मोडून काढला नाही तर त्यांची खिल्लीही उडवली. दक्षिण आफ्रिकेतील इराणी दूतावासाने सोशल मीडियाद्वारे तयार केलेल्या ८ महिलांचे फोटो पोस्टक केले आणि या पोस्ट खाली उपहासात्मक लिहिले की, उद्या आणखी ८ महिलांना फाशी देण्यात येणार आहे. ट्रम्प यांनी मदत करावी. चॅट जीपीटेचे आभार.

सध्या इराणच्या या पोस्टमुळे ट्रम्प यांना सोशल मीडियावर चांगलेच ट्रोल केले जात आहे. ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी खेळलेला नॅरेटिव्ह गेम असल्याचे इराणने म्हटले आहे. यावरुन स्पष्ट होते की सोशल मीडियावरील माहितीला सामान्यच नव्हे तर राजकारणी देखील बळी पडू शकतो.

US Iran Conflict : अमेरिका-इस्रायलशी मैत्री नाहीच! युद्धविरामावर मोजतबा खामेनेईंचा इशारा, इराण युद्धासाठी सज्ज

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी इराणी महिलांबाबत काय दावा केला होता?

    Ans: ट्रम्प यांनी इराणमधील ८ महिलांची फाशी रोखल्याचा दावा केला होता. या महिलांची फाशी टळली असून ४ जणांची सुटका झाल्याचे म्हटले होते.

  • Que: इराणने ट्रम्प यांचा दाव्यावर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: इराणने स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांनी दावा केलेल्या महिलांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली नव्हती. यातील ४ महिलांची सुटका काही आठवड्यांपूर्वीच झाली असून ४ महिलांवर खटला सुरु असल्याचे इराणने स्पष्ट केले.

  • Que: इराणने ट्रम्प यांना सोशल मीडियावर काय टोला लगावला?

    Ans: इराणने सोशल मीडियावर एक उपहासात्मक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये एआयच्या मदतीने महिलांचे फोटो तयारी करुन यांना फाशी देण्यात येणार असून ट्रम्प यांनी मदत करावी अशी खिल्ली उडवली आहे.

Web Title: Donald trump claims saving 8 iranian women from excection iran says its fake news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 04:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
2

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
3

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
4

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM