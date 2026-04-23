Fact Check : अफवांना बळी पडले ट्रम्प? इराणी महिलांच्या फाशीचा दावा इराणने ठरवला खोटा, ‘असा’ लगालवला टोला

Cyber Warfare : इराणचा डिजिटल स्ट्राईक! भारताचा जगाशी संपर्क तुटणार? ‘त्या’ एका नकाशाने उडवली झोप
काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी दावा केला होता की इराणमध्ये ८ महिला आंदोलकांना फाशी देण्यात येणार आहे, परंतु ती आता रद्द करण्यात आले असल्याचे त्यांनी म्हटले. ट्रम्प यांनी असाही दावा केला होता की, यातील ४ महिलांची तातडीने सुटका होईल आणि बाकीच्या ४ महिलांना केवळ एका महिन्याची शिक्षा भोगावी लागेल. यासाठी ट्रम्प यांनी इराणचे आभारही मानले होते.
ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर इराण(Iran)च्या न्यायपालिकेने याबाबत अधिकृत निवेदन जारे केले. इराणने स्पष्ट केले की ज्या ८ महिलांचा ट्रम्प उल्लेख करत आहे त्यांना कधीही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांनी ज्यांना वाचवल्याचा दावा केला यातील ४ महिलांना काही आठवड्यांपूर्वीच तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. तर उर्वरित महिलांवर सध्या खटवा सुरु आहे. त्यांना जास्तीत जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते फाशी नाही असे इराणने म्हटले.
Fact check: 4 of those 8 Iranian women Trump cited for hanging yesterday have been free for weeks. The others aren’t facing execution.
They are in custody awaiting trial on charges that carry prison time—not execution. He also lied about 800 executions in Iran months ago.… pic.twitter.com/zEZS2KkSl4 — Iran Embassy in Sierra Leone (@IRANinSalone) April 22, 2026
इराणमने केवळ ट्रम्प यांचा दावा मोडून काढला नाही तर त्यांची खिल्लीही उडवली. दक्षिण आफ्रिकेतील इराणी दूतावासाने सोशल मीडियाद्वारे तयार केलेल्या ८ महिलांचे फोटो पोस्टक केले आणि या पोस्ट खाली उपहासात्मक लिहिले की, उद्या आणखी ८ महिलांना फाशी देण्यात येणार आहे. ट्रम्प यांनी मदत करावी. चॅट जीपीटेचे आभार.
Eight other Iranian girls are going to be executed in Iran tomorrow. Ask Trump to help. Thanks to chatgpt😉 pic.twitter.com/yVvI3akpRI — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 22, 2026
सध्या इराणच्या या पोस्टमुळे ट्रम्प यांना सोशल मीडियावर चांगलेच ट्रोल केले जात आहे. ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी खेळलेला नॅरेटिव्ह गेम असल्याचे इराणने म्हटले आहे. यावरुन स्पष्ट होते की सोशल मीडियावरील माहितीला सामान्यच नव्हे तर राजकारणी देखील बळी पडू शकतो.
Ans: ट्रम्प यांनी इराणमधील ८ महिलांची फाशी रोखल्याचा दावा केला होता. या महिलांची फाशी टळली असून ४ जणांची सुटका झाल्याचे म्हटले होते.
Ans: इराणने स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांनी दावा केलेल्या महिलांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली नव्हती. यातील ४ महिलांची सुटका काही आठवड्यांपूर्वीच झाली असून ४ महिलांवर खटला सुरु असल्याचे इराणने स्पष्ट केले.
Ans: इराणने सोशल मीडियावर एक उपहासात्मक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये एआयच्या मदतीने महिलांचे फोटो तयारी करुन यांना फाशी देण्यात येणार असून ट्रम्प यांनी मदत करावी अशी खिल्ली उडवली आहे.